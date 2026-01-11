Δένδιας: Υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε κοινωνία δύο ή πολλαπλών ταχυτήτων – Αυτό δεν είναι αποδεκτό

«Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε, αιώνα είναι να πάμε σε μία κοινωνία δύο ή πολλαπλών ταχυτήτων και αυτό δεν είναι αποδεκτό», τόνισε ο υπουργός Άμυνας

Δένδιας: Υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε κοινωνία δύο ή πολλαπλών ταχυτήτων – Αυτό δεν είναι αποδεκτό
«Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε στον 21ο αιώνα, είναι να πάμε σε μία κοινωνία δύο ή πολλαπλών ταχυτήτων και αυτό δεν είναι αποδεκτό. Δεν μπορούμε οι μισοί ή το 1/3 εξ ημών να ζουν σε καθεστώς ευμάρειας και η υπόλοιπη κοινωνία να είναι στο περιθώριο και να παρατηρεί. Αυτό δεν γίνεται.

Προσπαθούμε λοιπόν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας να δημιουργήσουμε ένα ενάρετο υπόδειγμα, το οποίο να μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και να αποτελέσει πηγή και για την κοινωνία. Με τα λάθη μας βεβαίως, αλλά προσπαθούμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας σήμερα (11/10) σε εκδήλωση που οργάνωσε το Επιμελητήριο Αχαΐας, στην Πάτρα, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Όπως υπογράμμισε, «δημιουργούμε το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν παραδοθεί 1.045 κατοικίες» και προσέθεσε πως «πρόκειται ένα νέο οικιστικό πρόγραμμα στήριξης της στρατιωτικής οικογένειας και αυτό θα επεκταθεί από την κυβέρνηση στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι, όταν μεταθέτουμε έναν αξιωματικό, ένα υπαξιωματικό, έναν ΕΠΟΠ κάπου που δεν έχει δικά του συμφέροντα, που δεν ήθελε να πάει, του δίνουμε ένα κλειδί από ένα σπίτι.

Τούτο διότι δεν αντέχει να πληρώσει τις τιμές ενοικίων που καλείται να πληρώσει για παράδειγμα στο ανατολικό Αιγαίο, στα τουριστικά μέρη. Αυτό το κάνουμε στον Έβρο, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και θα το επεκτείνουμε σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή θα φθάσουμε τα 10.500 σπίτια, με 7.000 επισκευές. Είναι λοιπόν το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα που έγινε ποτέ».

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι «το δεύτερο πράγμα το οποίο κάνουμε, είναι ότι ενισχύουμε τη μητρότητα, φτιάχνουμε καινούργιες μαιευτικές κλινικές, βοηθούμε την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, βοηθούμε επίσης μόλις γεννηθεί το παιδί, δημιουργούμε βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημιουργούμε όλες τις δομές στήριξης της στρατιωτικής οικογένειας».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο δημογραφικό πρόβλημα, λέγοντας ότι «αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα πληθυσμιακής συρρίκνωσης και δεν πρόκειται να επιβιώσουμε αν δεν αναστρέψουμε την πληθυσμιακή συρρίκνωση». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «αυτό δεν αναστρέφεται μόνο με ευχολόγια. Πρέπει να παίρνουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και το κάνουμε αυτό στον βαθμό που μπορούμε».

Επίσης, είπε ότι «στηρίζουμε την τρίτη ηλικία, διότι έχουμε υποχρέωση να μην αγνοήσουμε τα 35 και πλέον χρόνια της υπηρεσίας αυτών των ανθρώπων στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «βοηθούμε τα παιδιά τα οποία έχουν ειδικές ανάγκες» και συνέχισε: «Τα βοηθούμε όσο ζουν οι γονείς τους και έχουμε την ευθύνη τους όταν δεν ζουν οι γονείς τους. Διότι υπάρχουν παιδιά με ειδικές παθήσεις που εν μέρει είναι και πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα ο αυτισμός. Ξέρουμε ότι αν δώσουμε δυνατότητες σε ένα παιδί με αυτισμό, θα γίνει ένα χρήσιμο κοινωνικό κεφάλαιο, αλλά χρειάζεται τη στήριξη και τη βοήθειά μας για να μας δώσει και αυτό τα πολλά που μπορεί να μας δώσει. Όλα αυτά θέλουμε να τα στηρίξουμε με ειλικρίνεια και σοφία».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στις αυξήσεις που δόθηκαν στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Οι αυξήσεις είναι στοιχείο εξισορρόπησης του ελλείμματος των πολλαπλών ταχυτήτων και σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από εξοικονομήσεις που κάναμε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Δηλαδή κάναμε εξοικονομήσεις 175 εκατ. ευρώ και συμφώνησα με το υπουργείο Οικονομικών τα 165 εκατ. ευρώ να επιστρέψουν ως μισθολογικό μέρισμα στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Από εκεί προέρχονται σε μεγάλο βαθμό οι αυξήσεις που ψήφισε χθες η Βουλή των Ελλήνων. Γιατί δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στον Έλληνα φορολογούμενο και να παίρνουμε συνεχώς περισσότερους φόρους, διότι κάτι τέτοιο οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Οι αυξήσεις μισθών που προέρχονται από περισσότερους φόρους οδηγούν σε οικονομική στασιμότητα, διότι οι φόροι που παίρνουμε και τους ξαναμοιράζουμε, ελαττώνουν τη ζήτηση στην αγορά».

Μάλιστα, όπως ανέφερε, «για αυτό προτείνουμε ένα συνολικά διαφορετικό ενάρετο μοντέλο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας σήμερα, που μοχλεύει το υστέρημα των φορολογουμένων από τα εξοπλιστικά προγράμματα, για να δημιουργήσει εξαγώγιμα προϊόντα και από κει και πέρα χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς του υπουργείου για να οδηγήσει στην κοινωνική εξισορρόπηση».

«Δεν μπορούμε να έχουμε, ιδίως σε μία μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, κοινωνία πολλαπλών ταχυτήτων. Δεν θα επιβιώσουμε έτσι. Αλλά μπορούμε να επιβιώσουμε και να ακμάσουμε όλοι μαζί. Όμως το όλοι μαζί σημαίνει αλληλεγγύη, μία αλληλεγγύη όχι στα λόγια, αλλά στα έργα, με μία αντίληψη», είπε ακόμη.

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «το υπουργείο έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στην ελληνική οικονομία, τον οποίο είχε απεμπολήσει σε μεγάλο βαθμό» και πρόσθεσε: «Μέχρι το 2004 η πατρίδα μας ξόδεψε σε εξοπλιστικά προγράμματα 270 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν με σωφροσύνη και διορατικότητα είχαμε επενδύσει αυτά τα χρήματα, θα είχαν μοχλεύσει τεράστια ανάπτυξη. Γιατί εγώ ονομάζω επένδυση τα χρήματα για την εθνική ασφάλεια, γιατί χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχουμε. Η χώρα αντιμετωπίζει απειλή, μην εθελοτυφλούμε. Υπάρχουν κράτη και μάλιστα μικρά κράτη ανάλογα με εμάς στην περιοχή μας τα οποία έχουν κάνει ακριβώς αυτό. Και εμείς βεβαίως μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο».

Παράλληλα, στάθηκε σε ζητήματα καινοτομίας, επισημαίνοντας: «Με το νομοθέτημα που περάσαμε εδώ και δύο χρόνια δημιουργήσαμε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, δηλαδή τον επιταχυντή εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα.

Προσπαθούμε λοιπόν να φέρουμε σε επαφή τις Ένοπλες Δυνάμεις με το οικοσύστημα καινοτομίας που υπάρχει και μπορεί να δημιουργηθεί στη χώρα, γύρω κυρίως από τα πανεπιστήμιά της. Έτσι δημιουργήσαμε διεύθυνση καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία συγκεντρώνει από τις Ένοπλες Δυνάμεις, όχι απαιτήσεις, άλλα ερωτήματα.

Και έρχεται από την πλευρά του το ελληνικό σύστημα καινοτομίας με μία σειρά απαντήσεων, τις οποίες μπορούμε να τις δοκιμάσουμε. Συγκεκριμένα, εδώ και λίγες εβδομάδες δοκιμάσαμε έξω από την Ξάνθη 37 απαντήσεις του ελληνικού συστήματος καινοτομίας σε συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο παρελθόν, εδώ και ενάμιση χρόνο, δοκιμάσαμε με απόλυτη επιτυχία το πιο εξελιγμένο σύστημα αντιμετώπισης drones Bayraktar στον πλανήτη, τον “Κένταυρο” κι εφόσον η απάντηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, το παραγγέλνουμε. Έχω δεσμεύσει το 1% του προϋπολογισμού των εξοπλιστικών της χώρας για να δαπανάται ειδικά και μόνο σε ελληνικές επιχειρήσεις καινοτομίας. Επίσης, έχω δεσμεύσει 1,5% για την έρευνα, ώστε να μπορούμε να υποστηρίζουμε με έρευνα το σύστημα καινοτομίας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε λοιπόν μία μόχλευση της ανάπτυξης.

Έτσι αντί να εισάγουμε όλα τα οπλικά μας συστήματα, πρέπει να δημιουργήσουμε προϊόντα διπλής χρήσης και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εξαγωγικό πλεονέκτημα στην χώρα. Αυτό πρέπει να κάνω και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε».

Σε αυτό το σημείο και με αφορμή την καινοτομία, ο υπουργός προσκάλεσε «τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους νέους επιχειρηματίες της Πάτρας να βοηθήσουν την άμυνα της χώρας, τους εαυτούς τους, την οικονομία της Αχαΐας και την οικονομία της πατρίδας».

Αναφερόμενος στον ρόλο των Επιμελητηρίων, είπε ότι «το κεντρικό κράτος τις περισσότερες φορές υπολείπεται των υποχρεώσεων του διαχρονικά, αλλά οι τοπικές κοινωνίες, ιδίως τα Επιμελητήρια, δεν έχουν απλώς υποχρέωση να διαπιστώνουν την υστέρηση του κράτους, αλλά έχουν υποχρέωση απέναντι στα μέλη τους, στην κοινωνία και στον τόπο τους, να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα με ρεαλιστικό τρόπο ανάπτυξης και να οδηγούν το κράτος, μέσα από συγκεκριμένες διόδους, στην ανάπτυξη».

Νωρίτερα το πρωί ο Νίκος Δένδιας παρέστη στη θεία λειτουργία στον μητροπολιτικό ναό της Ευαγγελίστριας και κατόπιν συναντήθηκε με τον μητροπολίτη Πατρών, Χρυσόστομο.

