Το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων: 10.454 νέες κατοικίες - 12 παιδικοί σταθμοί

Η χρηματοδότηση είναι πλήρως εξασφαλισμένη, από ιδίους πόρους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής

Το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων: 10.454 νέες κατοικίες - 12 παιδικοί σταθμοί
Παρουσίαση του οικιστικού προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Eurokinissi
Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οικιστικό σχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων, που αφορά σε 17.484 κατοικίες και πρόκειται να ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις.

Προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών, όπως ανακοίνωσε κατά την παρουσίαση του σχεδίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

[381965] ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOΥ OIKIΣTIKOΥ ΠPOΓPAMMAΤΟΣ TΩN ENOΠΛΩN ΔYNAMEΩN (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Η κατασκευή περισσότερων από 10.454 νέων κατοικιών χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

  • Α’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 5.100 για το σύνολο του προσωπικού σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την περίοδο έως 2030. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2024 και έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα παραδοθούν περισσότερες από 1.059 κατοικίες.
  • Β’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.623 κατοικιών για το σύνολο του προσωπικού σε Αιγαίο, Κρήτη και Θράκη και το 50% της Αττικής για την περίοδο 2031-2035.
  • Γ’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.731 κατοικιών στο 100% της επικράτειας έως το 2040.
[381965] ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOΥ OIKIΣTIKOΥ ΠPOΓPAMMAΤΟΣ TΩN ENOΠΛΩN ΔYNAMEΩN (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός 7.030 υφιστάμενων στρατιωτικών οικημάτων χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

  • Α’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.520 κατοικιών έως το 2030 σε Θράκη, νησιά Αιγαίου και 50% Κρήτη.
  • Β’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.527 κατοικιών σε Μακεδονία, Αττική και 50% Κρήτη, από το 2031-2035.
  • Γ’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 1.983 κατοικιών στην υπόλοιπη επικράτεια για την περίοδο 2036-2040.
[381965] ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOΥ OIKIΣTIKOΥ ΠPOΓPAMMAΤΟΣ TΩN ENOΠΛΩN ΔYNAMEΩN (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση του οικιστικού σχεδίου

Όπως επισήμανε κατά την παρουσίαση του οικιστικού σχεδίου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η χρηματοδότηση του Οικιστικού Προγράμματος είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Το 85% της χρηματοδότησης προέρχεται από ιδίους πόρους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το υπόλοιπο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

«Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει τη στέγαση όλων των στελεχών που μετατίθενται προωθώντας διαφάνεια, διακλαδικότητα και εκσυγχρονισμό στις διαδικασίες στέγασης», ανέφερε ο υπουργός.

[381965] ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOΥ OIKIΣTIKOΥ ΠPOΓPAMMAΤΟΣ TΩN ENOΠΛΩN ΔYNAMEΩN (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Βρεφονηπιακοί, Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, Φοιτητικές Εστίες και Στήριξη Καλαθιού Στρατιωτικής Οικογένειας στο Οικιστικό σχέδιο

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα αγκαλιάζει ολόκληρο το οικοσύστημα της στρατιωτικής ζωής, στηρίζοντας την καθημερινότητα του κύριου πολλαπλασιαστή των Ενόπλων Δυνάμεων μας, του έμψυχου δυναμικού τους.

Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους συμβάλλει σημαντικά και η κατασκευή νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών, σε ποσοστό 100%.

[381965] ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOΥ OIKIΣTIKOΥ ΠPOΓPAMMAΤΟΣ TΩN ENOΠΛΩN ΔYNAMEΩN (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ειδικότερα, κατασκευάζονται 6 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί δυναμικότητας 252 βρεφών και νηπίων. Επίσης, ανακατασκευάζονται - επεκτείνονται 6 κτίρια υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή 3 νέων συγκροτημάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης απόστρατων Ενόπλων Δυνάμεων, με την παροχή της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης.

Σημαντική εξίσου είναι και η κατασκευή φοιτητικών εστιών για Δόκιμους Αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται 4 νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.

[381965] ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOΥ OIKIΣTIKOΥ ΠPOΓPAMMAΤΟΣ TΩN ENOΠΛΩN ΔYNAMEΩN (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Σε πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται και η Στήριξη του Καλαθιού της Στρατιωτικής Οικογένειας. Δημιουργείται Ενιαία Διακλαδική Διοίκηση Κέντρων Εφοδιασμού Μονάδων με νέα πρότυπα λειτουργίας Πρατηρίων και Προμηθευτικών Οργανισμών. Μεσοσταθμικά το όφελος για τη στρατιωτική οικογένεια υπολογίζεται στο 20%-23%, σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα συνιστά μια ολιστική πολιτική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

[381965] ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOΥ OIKIΣTIKOΥ ΠPOΓPAMMAΤΟΣ TΩN ENOΠΛΩN ΔYNAMEΩN (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το Οικιστικό Σχέδιο των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είναι το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας μας.

Απαντάει σε ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα και διαχρονικό αίτημα, βελτιώνοντας έμπρακτα τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των οικογενειών τους. Κάθε στέλεχος που μετατίθεται θα λαμβάνει «ένα κλειδί στο χέρι», ένα σπίτι που θα στεγάζει τον ίδιο και την οικογένειά του. Προτεραιότητα θα δοθεί στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών σε Θράκη και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

[381965] ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOΥ OIKIΣTIKOΥ ΠPOΓPAMMAΤΟΣ TΩN ENOΠΛΩN ΔYNAMEΩN (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφουγκράζεται τις ανάγκες των στρατιωτικών μας και έρχεται να συμπληρώσει ένα πλέγμα ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιείται με την «Ατζέντα 2030»:

  • Το νέο Μισθολόγιο και το νέο Σύστημα Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας
  • Το νέο Πλαίσιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης
  • Το νέο Πλαίσιο Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών
  • Το νέο Πλαίσιο Υπηρεσιών Ποιότητας Ζωής Στελεχών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κ.ά.)

Ενιαία συγκροτούν μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών μας και των οικογενειών τους.

Το νέο Στεγαστικό Πρόγραμμα έρχεται να αντιμετωπίσει, επίσης, σημαντικά προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης των 7.030 στρατιωτικών οικημάτων:

  • Έλλειψη συντήρησης
  • Απουσία σχεδιασμού
  • Ανορθολογική χωροθέτηση (2.160 οικήματα σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία & Κεντρική Μακεδονία έναντι 1.557 σε Έβρο και νησιά Αιγαίου με πενταπλάσιο αριθμό υπηρετούντων εκτός του τόπου επιθυμίας).

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030» και περιλαμβάνει δράσεις κοινωνικής στέγασης, μέσω της κατασκευής, μετασκευής, ανακαίνισης και συντήρησης των στρατιωτικών οικημάτων και των υποστηρικτικών δομών, όπως βρεφονηπιακούς και επεκτάσεις παιδικών σταθμών, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, φοιτητικές εστίες Δοκίμων Αξιωματικών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ και στήριξη καλαθιού στρατιωτικής οικογένειας.

Η υλοποίηση του Στεγαστικού είναι διασφαλισμένη και εγγυημένη, καθώς έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Επιπλέον, προωθεί τη διακλαδικότητα με τον νέο κανονισμό στέγασης και λειτουργίας, καθώς και τη διαφάνεια.

Αναλυτικότερα, προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Η κατασκευή περισσότερων από 10.454 νέων κατοικιών χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

  • Α’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 5.100 για το σύνολο του προσωπικού σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την περίοδο έως 2030. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2024 και έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα παραδοθούν περισσότερες από 1.059 κατοικίες.
  • Β’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.623 κατοικιών για το σύνολο του προσωπικού σε Αιγαίο, Κρήτη και Θράκη και το 50% της Αττικής για την περίοδο 2031-2035.
  • Γ’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.731 κατοικιών στο 100% της επικράτειας έως το 2040.

Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός 7.030 υφιστάμενων στρατιωτικών οικημάτων χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

  • Α’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.520 κατοικιών έως το 2030 σε Θράκη, νησιά Αιγαίου και 50% Κρήτη.
  • Β’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.527 κατοικιών σε Μακεδονία, Αττική και 50% Κρήτη, από το 2031-2035.
  • Γ’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 1.983 κατοικιών στην υπόλοιπη επικράτεια για την περίοδο 2036-2040.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του Οικιστικού Προγράμματος είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Το 85% της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης προέρχεται από ιδίους πόρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το υπόλοιπο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει τη στέγαση όλων των στελεχών που μετατίθενται προωθώντας διαφάνεια, διακλαδικότητα και εκσυγχρονισμό στις διαδικασίες στέγασης.

Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φιλοξενίας Ηλικιωμένων, Φοιτητικές Εστίες και Στήριξη Καλαθιού Στρατιωτικής Οικογένειας

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα δεν σταματά στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό κατοικιών, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρο το οικοσύστημα της στρατιωτικής ζωής, στηρίζοντας την καθημερινότητα του κύριου πολλαπλασιαστή των Ενόπλων Δυνάμεων μας, του έμψυχου δυναμικού τους.

Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους συμβάλλει σημαντικά και η κατασκευή νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών, σε ποσοστό 100%.

Ειδικότερα, κατασκευάζονται 6 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί δυναμικότητας 252 βρεφών και νηπίων. Επίσης, ανακατασκευάζονται - επεκτείνονται 6 κτίρια υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180 νηπίων.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή 3 νέων συγκροτημάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης απόστρατων Ενόπλων Δυνάμεων, με την παροχή της αναγκαίας ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης.

Σημαντική εξίσου είναι και η κατασκευή φοιτητικών εστιών για Δόκιμους Αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται 4 νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.

Σε πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται και η Στήριξη του Καλαθιού της Στρατιωτικής Οικογένειας. Δημιουργείται Ενιαία Διακλαδική Διοίκηση Κέντρων Εφοδιασμού Μονάδων με νέα πρότυπα λειτουργίας Πρατηρίων και Προμηθευτικών Οργανισμών. Μεσοσταθμικά το όφελος για τη στρατιωτική οικογένεια υπολογίζεται στο 20%-23%, σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα συνιστά μια ολιστική πολιτική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

