Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα νυχτερινή αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας
Η Ρωσία προχώρησε σε νέα νυχτερινή αεροπορική επίθεση εναντίον του Κιέβου, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε μία από τις συνοικίες της πόλης, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο ουκρανικός στρατός.
Οι μονάδες ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας προσπαθούσαν να αποκρούσουν την επίθεση, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω Telegram.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις
