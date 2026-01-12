Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα νυχτερινή αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο

Νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα νυχτερινή αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο
Η Ρωσία προχώρησε σε νέα νυχτερινή αεροπορική επίθεση εναντίον του Κιέβου, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε μία από τις συνοικίες της πόλης, ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο ουκρανικός στρατός.

Οι μονάδες ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας προσπαθούσαν να αποκρούσουν την επίθεση, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω Telegram.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές από τις νέες ρωσικές επιθέσεις

