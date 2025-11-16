Σπίτι για όλους τους στρατιωτικούς: Ο χάρτης με τις νέες κατοικίες - Διαμερίσματα 58 τμ και 92 τμ

Έτσι θα στεγαστούν 17.484 – Το μεγάλο πρόγραμμα κατοικιών στην Ελλάδα 

Newsbomb

Σπίτι για όλους τους στρατιωτικούς: Ο χάρτης με τις νέες κατοικίες - Διαμερίσματα 58 τμ και 92 τμ
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα από τα μεγαλύτερα στεγαστικά προγράμματα των τελευταίων δεκαετιών υλοποιεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με στόχο την κατασκευή 10.454 νέων κατοικιών και την ανακαίνιση 7.030 υφιστάμενων, ώστε συνολικά 17.484 σύγχρονα διαμερίσματα να παραδοθούν στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα στην επόμενη 15ετία.

nees-katoikies.jpg

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί κατά κύριο λόγο από ίδιους πόρους, γεγονός που διασφαλίζει την υλοποίησή του», υπογραμμίζοντας ότι στρατηγικός στόχος είναι «η πλήρης κάλυψη της στεγαστικής ανάγκης για κάθε στέλεχος που μετατίθεται σε τόπο μη επιθυμίας».

anakainismenes.jpg

Τρεις φάσεις υλοποίησης

1η φάση – Έως το 2030
Περιλαμβάνει την ανέγερση 5.100 νέων κατοικιών σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η υλοποίηση ξεκίνησε το 2024 και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026 θα έχουν παραδοθεί πάνω από 1.059.

2η φάση – 2030-2035
Προβλέπει νέες κατοικίες σε Αιγαίο, Κρήτη, Θράκη και κάλυψη του 50% των αναγκών της Αττικής, με 2.623 επιπλέον διαμερίσματα.

3η φάση – Έως το 2040
Θα κατασκευαστούν ακόμη 2.731 κατοικίες, ολοκληρώνοντας τις 10.454 που απαιτούνται συνολικά.

Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κατοικιών

Το παράλληλο πρόγραμμα ανακαίνισης αφορά τις 7.030 υπάρχουσες κατοικίες και χωρίζεται ως εξής:

  • Έως το 2030: ανακαίνιση 2.520 κατοικιών σε Θράκη, Αιγαίο και του 50% των κατοικιών της Κρήτης.

  • 2031-2035: ανακαίνιση 2.527 κατοικιών σε Μακεδονία, Αττική και του υπόλοιπου 50% της Κρήτης.

  • 2035-2040: ανακαίνιση 1.983 κατοικιών στην υπόλοιπη επικράτεια.

Πώς θα είναι τα διαμερίσματα για χαμηλότερο κόστος

Οι νέες κατοικίες θα κατασκευάζονται σε δύο τυποποιημένα μοντέλα συγκροτημάτων:

  • Συγκρότημα 13 διαμερισμάτων: 10 διαμερίσματα 58 τ.μ. (1 υπνοδωμάτιο) και 3 διαμερίσματα 92 τ.μ. (2 υπνοδωμάτια).

  • Συγκρότημα 12 διαμερισμάτων: 6 διαμερίσματα 114 τ.μ. (3 υπνοδωμάτια) και 6 διαμερίσματα 90 τ.μ. (2 υπνοδωμάτια).

Στήριξη για αποστράτους

Παράλληλα, δημιουργούνται τρία νέα συγκροτήματα υποστηριζόμενης διαβίωσης αποστράτων, με 50 διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου και βασικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε αναλυτικά το νέο οικιστικό των Ενόπλων Δυνάμεων:

Νέο Οικιστικό Ενόπλων Δυνάμεων

Αναλυτικά το νέο οικιστικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είναι το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας μας.

Απαντάει σε ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα και διαχρονικό αίτημα, βελτιώνοντας
έμπρακτα τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,
αλλά και των οικογενειών τους. Κάθε στέλεχος που μετατίθεται θα λαμβάνει
«ένα κλειδί στο χέρι», ένα σπίτι που θα στεγάζει τον ίδιο και την οικογένειά του.
Προτεραιότητα θα δοθεί στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών σε Θράκη και
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφουγκράζεται τις
ανάγκες των στρατιωτικών μας και έρχεται να συμπληρώσει ένα πλέγμα
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιείται με την «Ατζέντα 2030»:


• Το νέο Μισθολόγιο και το νέο Σύστημα Υπηρεσιακής Σταδιοδρομίας
• Το νέο Πλαίσιο Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης
• Το νέο Πλαίσιο Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών
• Το νέο Πλαίσιο Υπηρεσιών Ποιότητας Ζωής Στελεχών (Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Μονάδες Φροντίδας
Ηλικιωμένων κ.ά.)

Ενιαία συγκροτούν μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των στελεχών μας και των οικογενειών τους.
Το νέο Στεγαστικό Πρόγραμμα έρχεται να αντιμετωπίσει, επίσης, σημαντικά
προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης των 7.030 στρατιωτικών οικημάτων:
•Έλλειψη συντήρησης
•Απουσία σχεδιασμού
•Ανορθολογική χωροθέτηση (2.160 οικήματα σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία &Κεντρική Μακεδονία έναντι 1.557 σε Έβρο και νησιά Αιγαίου με
πενταπλάσιο αριθμό υπηρετούντων εκτός του τόπου επιθυμίας).

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης
«Ατζέντα 2030» και περιλαμβάνει δράσεις κοινωνικής στέγασης, μέσω της
κατασκευής, μετασκευής, ανακαίνισης και συντήρησης των στρατιωτικών
οικημάτων και των υποστηρικτικών δομών, όπως βρεφονηπιακούς και
επεκτάσεις παιδικών σταθμών, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων, φοιτητικές εστίες Δοκίμων Αξιωματικών που
σπουδάζουν σε ΑΕΙ και στήριξη καλαθιού στρατιωτικής οικογένειας.

Η υλοποίηση του Στεγαστικού είναι διασφαλισμένη και εγγυημένη, καθώς έχει
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Επιπλέον, προωθεί τη διακλαδικότητα με τον νέο κανονισμό στέγασης και λειτουργίας, καθώς και τη
διαφάνεια.

Αναλυτικότερα, προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον
εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Η κατασκευή περισσότερων από 10.454 νέων κατοικιών χωρίζεται σε τρεις
φάσεις:
• Α’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 5.100 για το σύνολο του
προσωπικού σε Έβρο και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για την περίοδο έως
2030. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2024 και έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα
παραδοθούν περισσότερες από 1.059 κατοικίες.


• Β’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.623 κατοικιών για το σύνολο
του προσωπικού σε Αιγαίο, Κρήτη και Θράκη και το 50% της Αττικής για την
περίοδο 2031-2035.


• Γ’ Φάση: Κατασκευή περισσότερων από 2.731 κατοικιών στο 100% της
επικράτειας έως το 2040.


Αντίστοιχα, ο εκσυγχρονισμός 7.030 υφιστάμενων στρατιωτικών οικημάτων
χωρίζεται σε τρεις φάσεις:


• Α’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.520 κατοικιών έως το 2030 σε
Θράκη, νησιά Αιγαίου και 50% Κρήτη.


• Β’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 2.527 κατοικιών σε Μακεδονία,
Αττική και 50% Κρήτη, από το 2031-2035.


• Γ’ Φάση: Ανακαίνιση – συντήρηση 1.983 κατοικιών στην υπόλοιπη
επικράτεια για την περίοδο 2036-2040.


Χρηματοδότηση


Η χρηματοδότηση του Οικιστικού Προγράμματος είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
Το 85% της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης προέρχεται από ιδίους πόρους
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το υπόλοιπο από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής.

Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει τη στέγαση όλων των στελεχών που μετατίθενται
προωθώντας διαφάνεια, διακλαδικότητα και εκσυγχρονισμό στις διαδικασίες
στέγασης.

Κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φιλοξενίας
Ηλικιωμένων, Φοιτητικές Εστίες και Στήριξη Καλαθιού Στρατιωτικής
Οικογένειας


Το Στεγαστικό Πρόγραμμα δεν σταματά στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό
κατοικιών, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρο το οικοσύστημα της στρατιωτικής ζωής,
στηρίζοντας την καθημερινότητα του κύριου πολλαπλασιαστή των Ενόπλων
Δυνάμεων μας, του έμψυχου δυναμικού τους.

Στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους συμβάλλει σημαντικά και η
κατασκευή νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καλύπτοντας το
σύνολο των αναγκών, σε ποσοστό 100%.

Ειδικότερα, κατασκευάζονται 6 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί δυναμικότητας 252
βρεφών και νηπίων. Επίσης, ανακατασκευάζονται - επεκτείνονται 6 κτίρια
υφιστάμενων παιδικών σταθμών για τη φιλοξενία 70 βρεφών πλέον των 180
νηπίων.

Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή 3 νέων συγκροτημάτων υποστηριζόμενης
διαβίωσης απόστρατων Ενόπλων Δυνάμεων, με την παροχή της αναγκαίας
ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης.

Σημαντική εξίσου είναι και η κατασκευή φοιτητικών εστιών για Δόκιμους
Αξιωματικούς που σπουδάζουν σε ΑΕΙ. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζονται 4
νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών που θα φιλοξενούν 120 σπουδαστές, οι
οποίοι μετέχουν στα Ειδικά Προγράμματα Θητείας.

Σε πλαίσιο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων εντάσσεται και η Στήριξη του Καλαθιού της Στρατιωτικής
Οικογένειας. Δημιουργείται Ενιαία Διακλαδική Διοίκηση Κέντρων Εφοδιασμού
Μονάδων με νέα πρότυπα λειτουργίας Πρατηρίων και Προμηθευτικών
Οργανισμών. Μεσοσταθμικά το όφελος για τη στρατιωτική οικογένεια
υπολογίζεται στο 20%-23%, σε σχέση με τις τιμές της αγοράς.

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα συνιστά μια ολιστική πολιτική παρέμβαση του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:31ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ εξετάζει την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία – Σθεναρό «όχι» στην Τουρκία

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi: Αποκάλυψη του design της για τη Φόρμουλα 1

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» στις τιμές στα κρέατα ενόψει Χριστουγέννων: Οι λόγοι και η στάση των καταναλωτών

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Χιλιάδες στα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου άγαλματος της Παναγίας στον κόσμο

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε επιφυλακή πρώην συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές στο βιβλίο του

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας - 100 τραυματίες αστυνομικοί - Κατηγορούν την πρόεδρο για «κάλυψη» των καρτέλ ναρκωτικών

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Επιστροφή στο Telekom Center Athens για το «τριφύλλι»

06:55LIFESTYLE

Ο Μάριος Αθανασίου στο Newsbomb.gr: «Στη Γη της ελιάς θα έρθει η θεία δίκη»

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άνοιξη» μέσα στον Νοέμβριο - Μέχρι πότε θα κρατήσει η «θερμή εισβολή»

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Το… ξεχασμένο σκάνδαλο των drones που «στοιχειώνει» τον Ζελένσκι

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τη ΔΕΘ στην πράξη: Οι 12 μειώσεις και καταργήσεις φόρων το 2026

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Σπίτι για όλους τους στρατιωτικούς: Ο χάρτης με τις νέες κατοικίες - Διαμερίσματα 58 τμ και 92 τμ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάτι: Ισόβια σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς και εγκαυματίες - Τα 4 και 1 μέτρα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της – Την κατέγραφαν και γελούσαν

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Ζελένσκι: Ενέργεια και «κάθετος διάδρομος» στην ατζέντα - Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Φιλοθέη και Χαλάνδρι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που οι δικαιούχοι πάνε ταμείο

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου

05:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί εξαιτίας ανατροπής σκάφους στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα Ρομά: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η τεχνολογία «σώζει» το Μανχάταν - Γέφυρα 132 ετών αντικαταστάθηκε σε χρόνο ρεκόρ

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάτι: Ισόβια σύνταξη 1.700 ευρώ για συγγενείς και εγκαυματίες - Τα 4 και 1 μέτρα

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άνοιξη» μέσα στον Νοέμβριο - Μέχρι πότε θα κρατήσει η «θερμή εισβολή»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Νοεμβρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από συνομήλική της – Την κατέγραφαν και γελούσαν

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Νίκη παλικαριάς στη ματσάρα του Φαλήρου!

08:38ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρόμος στην Ευρώπη» ο Παναθηναϊκός AKTOR - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης: Επιστροφή στο Telekom Center Athens για το «τριφύλλι»

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της εγκληματικότητας - 100 τραυματίες αστυνομικοί - Κατηγορούν την πρόεδρο για «κάλυψη» των καρτέλ ναρκωτικών

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε επιφυλακή πρώην συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα για τις αναφορές στο βιβλίο του

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Todd Snider σε ηλικία 59 ετών

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Ζελένσκι: Ενέργεια και «κάθετος διάδρομος» στην ατζέντα - Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε Φιλοθέη και Χαλάνδρι

23:09LIFESTYLE

The Voice: Συγκίνησε η ιστορία της 42χρονης Χαρούλας - «Ήμουν σε καροτσάκι για περίπου έξι μήνες»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Σπίτι για όλους τους στρατιωτικούς: Ο χάρτης με τις νέες κατοικίες - Διαμερίσματα 58 τμ και 92 τμ

23:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Σκωτία: Τέσσερα γκολ σε 13 λεπτά! (Videos)

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Ενθαρρύνει τον κόσμο να «αγκαλιάσει την ομορφιά της αλλαγής» - Το ιδιαίτερο μήνυμα λίγες εβδομάδες μετά τη μετακόμιση στο Forest Lodge

23:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Η Πολιτεία ευθύνεται για τον ευτελισμό του Ιερατικού Σχήματος»

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τη ΔΕΘ στην πράξη: Οι 12 μειώσεις και καταργήσεις φόρων το 2026

11:23WHAT THE FACT

Αρχαίο μπαχαρικό για την ανακούφιση από στομαχικές διαταραχές, φουσκώματα και αέρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ