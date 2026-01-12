«Μπλόκο» στους Ιρανούς αξιωματούχους για είσοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα μέσω του κοινωνικού δικτύου X ότι απαγόρευσε την πρόσβαση σε όλους τους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε οποιονδήποτε άλλον εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί η "κανονικότητα". Καθώς ο γενναίος λαός του Ιράν συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του και την ελευθερία του, σήμερα έλαβα την απόφαση να απαγορεύσω την πρόσβαση σε όλους τους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλο το διπλωματικό προσωπικό και σε κάθε άλλον εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Αυτό το Σώμα δεν πρόκειται να συμβάλει στη νομιμοποίηση ενός καθεστώτος που διατηρείται μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών» αναφέρει στην ανάρτησή της η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου

Διάβημα Ιράν σε Ευρωπαίους διπλωμάτες

Πρέσβεις ή επιτετραμμένοι από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία, που βρίσκονται στην Τεχεράνη, κλήθηκαν σήμερα από τις ιρανικές αρχές, οι οποίες αποδοκιμάζουν την υποστήριξη που εξέφρασαν αυτές οι χώρες προς τους Ιρανούς διαδηλωτές, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Επιβεβαιώνουμε την κλήτευση των Ευρωπαίων πρεσβευτών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ανοικτό το ενδεχόμενο ευρωπαϊκών κυρώσεων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει νέες κυρώσεις κατά του Ιράν μετά τις πρόσφατες διαμαρτυρίες που κατεστάλησαν βάναυσα από τις αρχές στην Τεχεράνη, δήλωσε εκπρόσωπος της ΕΕ.

«Είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις μετά την καταστολή των διαδηλωτών», δήλωσε ο Anwar El Anouni, εκπρόσωπος της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ.

