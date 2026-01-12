Νέα Υόρκη: Σε απεργία 15.000 νοσηλευτές σε περίοδο έξαρσης της γρίπης

Χιλιάδες νοσηλευτές στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης απεργούν σήμερα (12/1) την ώρα που η εποχική γρίπη βρίσκεται σε έξαρση

Noσοκόμες διαδηλώνουν έξω από το νοσοκομείο Mount Sinai της Νέας Υόρκης

Χιλιάδες νοσηλευτές πρόκειται να αποχωρήσουν από τις εργασίες τους σε πολλά από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης σήμερα Δευτέρα (12/1), πραγματοποιώντας απεργία εν μέσω έξαρσης της εποχικής γρίπης. Η ενέργεια αυτή έρχεται τρία χρόνια μετά από μια προηγούμενη απεργία που ανάγκασε ορισμένα από τα ίδια νοσοκομεία να μεταφέρουν ασθενείς αλλού και να ανακατευθύνουν τα ασθενοφόρα.

Αναμένεται να διαταραχθεί η λειτουργία των νοσοκομείων σε πολλά μεγάλα ιδιωτικά ιδρύματα, όπως το Mount Sinai στο Μανχάταν, το ιατρικό κέντρο Montefiore στο Μπρονξ και το ιατρικό κέντρο NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving.

Σχεδόν 15.000 νοσηλευτές συμμετέχουν στην κινητοποίηση, γεγονός που καθιστά την απεργία αυτή τη μεγαλύτερη που έχει δει ποτέ η πόλη. Τα περισσότερα μέλη των συνδικάτων ψήφισαν τον περασμένο μήνα υπέρ της έγκρισης της απεργίας.

Προβλέποντας την πιθανότητα απεργίας, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χότσουλ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Παρασκευή και κάλεσε τους διοικητές των νοσοκομείων και τους ηγέτες των συνδικάτων να καταλήξουν σε συμφωνία της τελευταίας στιγμής. Προειδοποίησε ότι μια απεργία «θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων Νεοϋορκέζων και ασθενών».

«Ενθαρρύνω θερμά όλους να παραμείνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και οι δύο πλευρές, η διοίκηση και οι νοσηλευτές, μέχρι να επιλυθεί αυτό», δήλωσε ο Χότσουλ. Όπως και στην εργατική διαμάχη του 2023, η τρέχουσα σύγκρουση επικεντρώνεται σε ένα σύνθετο μείγμα από παράπονα, διαμάχες και ανησυχίες που αφορούν συγκεκριμένα νοσοκομεία. Το προσωπικό παραμένει βασική πηγή διαμάχης, με τους νοσηλευτές να υποστηρίζουν ότι τα καλά χρηματοδοτούμενα νοσοκομεία είναι απρόθυμα να δεσμευτούν σε πρότυπα που διασφαλίζουν ασφαλή και διαχειρίσιμα φόρτα εργασίας.

Σε αυτόν τον γύρο διαπραγματεύσεων, το συνδικάτο πιέζει επίσης για περιορισμούς στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από τα νοσοκομεία, μαζί με ενισχυμένη προστασία της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Τον Νοέμβριο, ένας ένοπλος εισέβαλε στο Mount Sinai Hospital και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ένας άνδρας οπλισμένος με ένα αιχμηρό αντικείμενο οχυρώθηκε μέσα σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου στο Μπρούκλιν. Η αστυνομία τελικά σκότωσε και τα δύο άτομα.

Τα εμπλεκόμενα ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικά νοσοκομεία λένε ότι έχουν βελτιώσει το προσωπικό τους από το 2023. Εκπρόσωποι των νοσοκομείων υποστηρίζουν ότι το πλήρες φάσμα των αιτημάτων του συνδικάτου θα ήταν απαγορευτικά δαπανηρό.

Την Παρασκευή, δεκάδες νοσηλευτές συγκεντρώθηκαν στο Μανχάταν για να διαμαρτυρηθούν, λέγοντας ότι επικεντρώνονται στη φροντίδα των ασθενών και κατηγορώντας τα νοσοκομειακά συστήματα, των οποίων τα κορυφαία στελέχη κερδίζουν εκατομμύρια ετησίως, ότι δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος και αρνούνται να συμβιβαστούν.

Το Mount Sinai έχει προσλάβει περισσότερους από 1.000 έκτακτους νοσηλευτές και έχει πραγματοποιήσει προπαρασκευαστικές ασκήσεις για μια απεργία που θα μπορούσε να επηρεάσει το κύριο νοσοκομείο του, το οποίο διαθέτει 1.100 κλίνες, και δύο θυγατρικές του, το Mount Sinai Morningside και το Mount Sinai West - με περίπου 500 κλίνες η καθεμία.

Το NewYork-Presbyterian δήλωσε ότι είχε επίσης κανονίσει την πρόσληψη προσωρινών νοσηλευτών, αλλά σε περίπτωση απεργίας, ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να μετακινηθούν σε νέα δωμάτια ή να τους ζητηθεί να μεταφερθούν σε άλλη εγκατάσταση. Ο Montefiore δημοσίευσε ένα μήνυμα διαβεβαιώνοντας τους ασθενείς ότι τα ραντεβού θα τηρηθούν.

Το ίδιο συνδικάτο πραγματοποίησε τριήμερη απεργία στις εγκαταστάσεις-κλειδι το 2023, όταν οι νοσηλευτές εξέφρασαν τις θυσίες τους κατά τη διάρκεια της δύσκολης κορύφωσης της πανδημίας Covid-19 και της εθνικής κρίσης στελέχωσης νοσηλευτών που ακολούθησε. Συνολικά, τα νοσοκομεία αναφέρουν ότι έχουν μειώσει σημαντικά τα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας νοσηλευτικής τα τελευταία τρία χρόνια, και το ιατρικό κέντρο Mount Sinai και το ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου NewYork-Presbyterian/Columbia Irving αναφέρουν επίσης ότι έχουν προσθέσει εκατοντάδες θέσεις νοσηλευτικής.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετά μικρότερα νοσοκομεία -συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών εγκαταστάσεων του Northwell Health στο Λονγκ Άιλαντ- απέτρεψαν πιθανές απεργίες συνάπτοντας συμφωνίες ή σημειώνοντας αυτό που το συνδικάτο θεώρησε επαρκή πρόοδο.

