Βραζιλία: Καρχαρίες περικύκλωσαν γυναίκα που έκανε κατάδυση - Η στιγμή της επίθεσης (Βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η τρομακτική στιγμή που ένα πλήθος από καρχαρίες περικύκλωσαν μια γυναίκα που έκανε ελεύθερη κατάδυση στη Βραζιλία, προτού ένας από αυτούς της επιτεθεί.

Το βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail δείχνει τους καρχαρίες να κολυμπούν σε πολύ κοντινή απόσταση από την 36χρονη Tayane Dalazen, ενώ λίγο αργότερα ένας από αυτούς ορμά προς το μέρος της και της αρπάζει το πόδι.

Η 36χρονη κολυμπά απεγνωσμένη προκειμένου να ξεφύγει κυριολεκτικά από τα σαγόνια του καρχαρία. Για καλή της τύχη Η 36χρονη ήταν με δύο φίλους και συνοδευόταν από έναν ξεναγό όταν συνέβη η επίθεση, η επέμβαση του οποίου ήταν σωτήρια, καθώς χρειάστηκε να χτυπήσει τον καρχαρία προκειμένου να αφήσει την άτυχη γυναίκα.

Δείτε τη στιγμή της επίθεσης:

Η 36χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου έλαβε θεραπεία και αργότερα πήρε εξιτήριο. Από τις φωτογραφίες φαίνεται πως το τραύμα που αποκόμισε από την επίθεση του καρχαρία ήταν επιφανειακό και όχι τόσο βαθύ.

