Η κλιματική κρίση σκοτώνει έναν άνθρωπο το λεπτό - Σοκάρουν τα πορίσματα νέας έκθεσης

Η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σκοτώνει πλέον ένα άτομο το λεπτό σε όλο τον κόσμο, αποκάλυψε μια σημαντική έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην υγεία.

Newsbomb

Η κλιματική κρίση σκοτώνει έναν άνθρωπο το λεπτό - Σοκάρουν τα πορίσματα νέας έκθεσης
Kάτοικος στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν δροσίζεται εν μέσω καύσωνα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αυξανόμενοι καύσωνες σκοτώνουν ένα άτομο το λεπτό παγκοσμίως, αποκαλύπτει μία νέα έκθεση, η σημαντικότερη του είδους της που διαπιστώνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της αποτυχίας αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης

H μελέτη αναφέρει ότι ο εθισμός του κόσμου στα ορυκτά καύσιμα προκαλεί επίσης τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση, πυρκαγιές και εξάπλωση ασθενειών όπως ο δάγκειος πυρετός, με αποτέλεσμα εκατομμύρια να πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω της αποτυχίας αντιμετώπισης της παγκόσμιας θέρμανσης. Η έκθεση, η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα, αναφέρει ότι η ζημιά στην υγεία θα επιδεινωθεί καθώς ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ καταρρίπτουν τις πολιτικές για το κλίμα και οι εταιρείες πετρελαίου συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται νέα αποθέματα.

Οι κυβερνήσεις έδωσαν 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα σε άμεσες επιδοτήσεις σε εταιρείες ορυκτών καυσίμων το 2023, διαπίστωσαν οι ερευνητές, ενώ οι άνθρωποι έχασαν περίπου το ίδιο ποσό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που τους εμπόδιζαν να εργάζονται σε αγροκτήματα και εργοτάξια.

Η μειωμένη καύση άνθρακα έχει σώσει περίπου 400 ζωές την ημέρα την τελευταία δεκαετία, αναφέρει η έκθεση, και η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνεται ραγδαία. Αλλά οι ειδικοί λένε ότι ένα υγιές μέλλον είναι αδύνατο εάν τα ορυκτά καύσιμα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται με τους τρέχοντες συντελεστές.

Η Δρ. Μαρίνα Ρομανέλο, του University College London (UCL), η οποία ηγήθηκε της ανάλυσης, δήλωσε: «Αυτή [η έκθεση] σκιαγραφεί μια ζοφερή και αναμφισβήτητη εικόνα των καταστροφικών βλαβών για την υγεία που φτάνουν σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Η καταστροφή ζωών και μέσων διαβίωσης θα συνεχίσει να κλιμακώνεται μέχρι να τερματίσουμε τον εθισμό μας στα ορυκτά καύσιμα.

«Βλέπουμε εκατομμύρια θανάτους να συμβαίνουν άσκοπα κάθε χρόνο λόγω της καθυστέρησής μας να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή που δεν μπορεί να αποφευχθεί. Βλέπουμε βασικούς ηγέτες, κυβερνήσεις και εταιρείες να οπισθοχωρούν από τις δεσμεύσεις για το κλίμα και να θέτουν τους ανθρώπους σε κίνδυνο όλο και περισσότερο».

Το θερμικό στρες είναι θανατηφόρο

Η έκθεση αναφέρει ότι το ποσοστό των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη έχει αυξηθεί κατά 23% από τη δεκαετία του 1990, ακόμη και μετά την αύξηση των πληθυσμών, σε έναν μέσο όρο 546.000 ετησίως μεταξύ 2012 και 2021. «Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου έναν θάνατο που σχετίζεται με τη ζέστη κάθε λεπτό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους», δήλωσε ο καθηγητής Όλι Τζέι, του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα ανάλυσης. «Είναι ένας πραγματικά εκπληκτικός αριθμός και οι αριθμοί αυξάνονται».

Ο Τζέι δήλωσε: «Τονίζουμε συνεχώς στους ανθρώπους ότι το θερμικό στρες μπορεί να επηρεάσει τους πάντες και μπορεί να είναι θανατηφόρο - νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό - και ότι κάθε θάνατος που σχετίζεται με τη ζέστη μπορεί να προληφθεί».

Η Λόρα Κλαρκ, διευθύνουσα σύμβουλος της περιβαλλοντικής δικηγορικής εταιρείας ClientEarth, δήλωσε: «Ζούμε στην εποχή των κλιματικών συνεπειών. Οι καύσωνες, οι πλημμύρες, η ξηρασία και οι ασθένειες δεν αποτελούν πλέον μακρινές προειδοποιήσεις - είναι εδώ τώρα. Αλλά καθώς η επιστήμη της απόδοσης ευθυνών, οι δικαστικές διαμάχες για το κλίμα και ο ακτιβισμός από τη βάση αυξάνονται, η λογοδοσία για τις κλιματικές επιπτώσεις δεν είναι πλέον ζήτημα του αν αλλά του πότε».

Η έκδοση του Lancet Countdown για την Υγεία και την Κλιματική Αλλαγή για το 2025 διεξήχθη από το UCL σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και εκπονήθηκε από 128 εμπειρογνώμονες από περισσότερα από 70 ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς του ΟΗΕ.

639 δισ. εργατοώρες χάθηκαν λόγω ζέστης το 2024

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο μέσος άνθρωπος έχει εκτεθεί σε 19 ημέρες το χρόνο σε απειλητική για τη ζωή ζέστη και 16 από αυτές τις ημέρες δεν θα είχαν συμβεί χωρίς την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη, αναφέρει η έκθεση. Συνολικά, η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες είχε ως αποτέλεσμα ρεκόρ 639 δισεκατομμυρίων ωρών χαμένης εργασίας το 2024, η οποία προκάλεσε απώλειες 6% του εθνικού ΑΕΠ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Η συνεχιζόμενη καύση ορυκτών καυσίμων όχι μόνο θερμαίνει τον πλανήτη αλλά και παράγει ατμοσφαιρική ρύπανση, προκαλώντας εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Οι πυρκαγιές, που τροφοδοτούνται από ολοένα και πιο ζεστές και ξηρές συνθήκες, προσθέτουν στους θανάτους που προκαλούνται από τον καπνό, με ρεκόρ 154.000 θανάτων να καταγράφονται το 2024, αναφέρει η έκθεση. Οι ξηρασίες και τα κύματα καύσωνα βλάπτουν τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία ενώ 123 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι υπέστησαν επισιτιστική ανασφάλεια το 2023, σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο μεταξύ 1981 και 2010.

Οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες ορυκτών καυσίμων στον κόσμο αύξησαν την προβλεπόμενη παραγωγή τους κατά το έτος έως τον Μάρτιο του 2025, γεγονός που θα οδηγούσε σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα τρεις φορές μεγαλύτερες από αυτές που είναι συμβατές με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, δηλαδή περιορισμό της θέρμανσης σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, αναφέρει η έκθεση. Οι εμπορικές τράπεζες υποστηρίζουν αυτήν την επέκταση, με τους 40 κορυφαίους δανειστές στον τομέα των ορυκτών καυσίμων να επενδύουν συλλογικά το 2024, ένα πενταετές υψηλό ύψους 611 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο δανεισμός τους στον πράσινο τομέα ήταν χαμηλότερος στα 532 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Ρομανέλο δήλωσε: «Αν συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τα ορυκτά καύσιμα και να επιτρέπουμε αυτήν την επέκταση των ορυκτών καυσίμων, γνωρίζουμε ότι ένα υγιές μέλλον δεν είναι εφικτό». Είπε ότι οι λύσεις για την αποφυγή μιας κλιματικής καταστροφής και την προστασία των ζωών υπάρχουν, από την καθαρή ενέργεια έως την προσαρμογή των πόλεων σε πιο υγιεινές, φιλικές προς το κλίμα δίαιτες.

«Αν υπάρχει κάποια αισιοδοξία, αυτή προέρχεται από τη δράση των τοπικών κοινοτήτων και αρχών, και από τον τομέα της υγείας - εκείνους που βρίσκονται πραγματικά σε επαφή με τους ανθρώπους επί τόπου», είπε. «Βλέπουν τις επιπτώσεις με τα ίδια τους τα μάτια και προχωρούν επειδή απλώς γίνονται αναμφισβήτητες, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε τη δυναμική».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:04ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Νέα δοκιμή «υπερόπλου» - Επιτυχής εκτόξευση της πυρηνικής τορπίλης «Poseidon»

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Μια ανάσα πριν τα 5 τρισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση της Νvidia - Ο νέος «χρυσός» της Wall Street

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση

13:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Σημαντική νίκη για εμάς και τώρα Μονακό» (vid)

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

13:43ΚΟΣΜΟΣ

O μεγιστάνας με το baby face: Πώς έστησε την «αυτοκρατορία» εγκλήματος με κέρδη 30 εκατ. δολάρια την ημέρα

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: Αναποδογύρισε ΙΧ – Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του οδηγού (εικόνα)

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ανασύρθηκαν δύο σοροί - Νεκρό 12χρονο αγόρι

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό μήνυμα Βελγίου κατά Ρωσίας: Αν επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, «η Μόσχα θα εξαφανιστεί από τον χάρτη»

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που θυμάμαι

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μέτωπο εναντίον της γραφειοκρατίας, καταργούνται περιττά δικαιολογητικά, προχωρά η ενσωμάτωση ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

13:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παρτιζάν: Ανακοίνωσε επίσημα τον Καλάθη - Το αντίο της Μονακό

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Ξένη προς τη δημοκρατία η επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη»

13:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Έγινε κάτοικος... Ηρακλείου και επίσημα ο Κόντης

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κρουαζιέρα στην Αυστραλία: Ξέχασαν ηλικιωμένη σε ακατοίκητο νησί και βρέθηκε νεκρή

13:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Κύπελλο Ελλάδας και την Euroleague

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα απόρριψη για την άμεση κλήτευση «Φραπέ» και Σεμερτζίδου από τη ΝΔ

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι το επόμενο τριήμερο: Το σίγουρο και το... εναλλακτικό

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Με τη στολή της παρέλασης το παιδί έβλεπε τους γονείς να τσακώνονται στο Αστυνομικό Τμήμα

13:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΡΕΜΠΕΤΙΣΣΕΣ – Φωνές που δε λύγισαν»: Έρχεται στο «Θέατρο Άλσος ΔΕΗ» 20 & 23 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

11:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE - Το «Plan B» και η... λακούβα

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο - «Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Ανασύρθηκαν δύο σοροί - Νεκρό 12χρονο αγόρι

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε κρουαζιέρα στην Αυστραλία: Ξέχασαν ηλικιωμένη σε ακατοίκητο νησί και βρέθηκε νεκρή

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Σαν χάρτινος πύργος κατέρρευσε η επταώροφη πολυκατοικία στην Τουρκία – Οικογένεια πέντε ατόμων εγκλωβισμένη στα συντρίμμια

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι «μπίζνες» της «Οσίας Αικατερίνης της Θεσσαλονίκης»: Πώς ξεγελούσε τα θύματά της - Είχε μέχρι και «12 Αποστόλους»

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που θυμάμαι

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Μάχη για τη ζωή της δίνει η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα από δραπέτη ψυχιατρείου - «Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αποδοθούν ευθύνες», λέει η Δημογλίδου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Με τη στολή της παρέλασης το παιδί έβλεπε τους γονείς να τσακώνονται στο Αστυνομικό Τμήμα

12:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων για 231.062 μαθητές δημοτικού

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση στο γραφείο του Χάρη Θεοχάρη: Άγνωστοι έβαλαν φωτιά στην είσοδο, ενώ βρίσκονταν μέσα εργαζόμενοι

13:43ΚΟΣΜΟΣ

O μεγιστάνας με το baby face: Πώς έστησε την «αυτοκρατορία» εγκλήματος με κέρδη 30 εκατ. δολάρια την ημέρα

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μέτωπο εναντίον της γραφειοκρατίας, καταργούνται περιττά δικαιολογητικά, προχωρά η ενσωμάτωση ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι το επόμενο τριήμερο: Το σίγουρο και το... εναλλακτικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ