Γιορτές με ήπια αύξηση στον τζίρο - Αναμένεται να φτάσει στα 4,5 δισ. ευρώ

Την ώρα που η αγορά κάνει τον τελικό της απολογισμό για την εορταστική περίοδο, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν μια ήπια αλλά σταθερή εικόνα, με τον χριστουγεννιάτικο τζίρο να αναμένεται να κινηθεί κοντά στα 4,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλη Κορκίδη.

Στο μεταξύ, ανοιχτά παραμένουν σήμερα 28 Δεκεμβρίου, τελευταία Κυριακή του χρόνου, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, δίνοντας στους καταναλωτές μία τελευταία ευκαιρία για αγορές πριν την εκπνοή του 2025 και σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της φετινής εορταστικής περιόδου για το λιανεμπόριο.

Σταθεροποίηση της κατανάλωσης με «φόντο» την ακρίβεια

Όπως επισημαίνει ο κ. Κορκίδης σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι προβλέψεις για το 2025 δείχνουν σταθεροποίηση της καταναλωτικής δαπάνης, με μια αναμενόμενη αύξηση 2,5%-5%, η οποία οφείλεται κυρίως στις πληθωριστικές πιέσεις της χρονιάς και όχι σε ουσιαστική αύξηση της αγοραστικής δύναμης.

Ο Δεκέμβριος αντιστοιχεί περίπου στο 6% του ετήσιου τζίρου του λιανεμπορίου. Αν και δεν είναι ο ισχυρότερος μήνας του έτους σε απόλυτα μεγέθη - οι καλοκαιρινοί μήνες ξεπερνούν το 9% – παραμένει ο σημαντικότερος για κατηγορίες όπως τρόφιμα, δώρα, ένδυση, παιχνίδια και ηλεκτρονικά είδη.

Τα περσινά μεγέθη και η εικόνα των κλάδων

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο τζίρος του λιανικού εμπορίου ανήλθε στα 4,3 δισ. ευρώ, ενώ το χονδρικό εμπόριο κινήθηκε στα 13 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και εξαγωγών αξίας 4,1 δισ. ευρώ.

Τα τρόφιμα και τα ποτά απορρόφησαν πάνω από το ένα τρίτο της εορταστικής δαπάνης, κυρίως για τα γιορτινά τραπέζια, ενώ τα δώρα υψηλής αξίας, όπως τα κοσμήματα, ανέβασαν τον μέσο όρο των αγορών. Ένδυση και υπόδηση παρέμειναν βασικές επιλογές, αλλά με πιο στοχευμένες και συγκρατημένες αγορές.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και φέτος η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως στους κλάδους του δώρου, των καλλυντικών και του βιβλίου.

Πώς μοιράζεται ο «χριστουγεννιάτικος τζίρος» του 2025

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΕΒΕΠ για το 2025, ο τζίρος των περίπου 4,5 δισ. ευρώ κατανέμεται ενδεικτικά ως εξής:

Τρόφιμα & ποτά (34%) : 1,53 δισ. ευρώ

Ηλεκτρικά & ηλεκτρονικά (15%) : 670 εκατ. ευρώ

Ένδυση (14%) : 620 εκατ. ευρώ

Υπόδηση (7%) : 310 εκατ. ευρώ

Παιχνίδια (6%) : 270 εκατ. ευρώ

Οικιακός εξοπλισμός (6%) : 270 εκατ. ευρώ

Εποχικά δώρα & διακόσμηση (6%) : 260 εκατ. ευρώ

Καλλυντικά (5%) : 230 εκατ. ευρώ

Κοσμήματα & ρολόγια (4%) : 180 εκατ. ευρώ

Βιβλία & πολιτιστικά είδη (3%): 140 εκατ. ευρώ

Υποτονική αγορά, συγκρατημένα δώρα

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, περιέγραψε μια σχετικά υποτονική εικόνα της αγοράς, αποδίδοντάς τη κυρίως στη μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Όπως σημείωσε, το δώρο Χριστουγέννων έδωσε μια μικρή ώθηση, ωστόσο τα φετινά δώρα ήταν χαμηλότερης αξίας, με τις προσδοκίες των εμπόρων να στρέφονται στην περίοδο μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Τόνισε, επίσης, ότι μεγάλο μέρος των εισοδημάτων κατευθύνεται σε πάγιες υποχρεώσεις και κάλεσε τους καταναλωτές να στηρίξουν τα συνοικιακά καταστήματα, τα οποία χαρακτήρισε «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας και της απασχόλησης.

Στροφή στις χειμερινές εκπτώσεις

Με το κλείσιμο της εορταστικής περιόδου, το ενδιαφέρον της αγοράς μετατοπίζεται πλέον στις χειμερινές εκπτώσεις, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και να διαρκέσουν έως τα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι εμπορικοί σύλλογοι υπενθυμίζουν ότι η συμμετοχή είναι προαιρετική, ωστόσο οι επιχειρήσεις που θα λάβουν μέρος οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες διαφάνειας, με σαφή αναγραφή αρχικής και μειωμένης τιμής.

Διαβάστε επίσης