Ακρίβεια: «Τσουχτερό» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - Τεράστιες ανατιμήσεις σε κρέατα και λαχανικά
Συγκεντρωτικά οι τιμές των βασικών προϊόντων
Το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι αισθητά ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι.
Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις ανατιμήσεις βασικών προϊόντων, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να καταγράφονται σε είδη διατροφής που δεν λείπουν από το γιορτινό τραπέζι.
Δείτε αναλυτικά τις τιμές των βασικών προϊόντων και τη σύγκριση ανάμεσα στο 2024 και το 2025, όπως τις μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega.
Συγκεντρωτικός πίνακας προϊόντων
|ΠΡΟΪΟΝ
|ΠΟΣΟΤΗΤΑ
|ΚΟΣΤΟΣ 2024
|ΚΟΣΤΟΣ 2025
|ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
|Αγγούρι
|2
|1,00 €
|1,98 €
|+98,00%
|Λεμόνια
|1
|1,20 €
|1,69 €
|+40,83%
|Αρνί
|6
|58,80 €
|82,80 €
|+40,82%
|Σκόρδα
|1
|0,49 €
|0,69 €
|+40,82%
|Γραβιέρα
|1
|10,97 €
|14,90 €
|+35,82%
|Ντομάτες
|2
|3,00 €
|4,00 €
|+33,33%
|Μαρούλι
|4
|2,80 €
|3,60 €
|+28,57%
|Τζατζίκι σπιτικό (1kg)
|1
|6,37 €
|7,97 €
|+25,12%
|Φέτα
|1
|10,54 €
|12,40 €
|+17,65%
|Κρεμμύδια ξερά
|1
|0,70 €
|0,80 €
|+14,29%
|Κρεμμυδάκια φρέσκα (140gr)
|1
|1,30 €
|1,34 €
|+3,08%
|Πατάτες
|3
|2,40 €
|2,10 €
|-12,50%
