Ακρίβεια: «Φωτιά» οι τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και τον στολισμό

Το μοσχάρι «αγγίζει» τα 20 ευρώ το κιλό, ενώ οι τιμές σε λάδι, ζάχαρη και αρνί αυξήθηκαν σε διψήφια ποσοστά. Αναλυτικά το κόστος της γιορτινής αγοράς και του στολισμού

Newsbomb

Ακρίβεια: «Φωτιά» οι τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και τον στολισμό
Pixabay
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο πριν από τις εορτές, οι τιμές των τροφίμων εκτοξεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τις δυσοίωνες προβλέψεις για το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής κινήθηκαν σε διψήφια ποσοστά, με το κρέας και το λάδι να βρίσκονται στην κορυφή.

Ανατιμήσεις-ρεκόρ στα κρέατα

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στο μοσχαρίσιο κρέας, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 12% έως 18%, με την τιμή του να κυμαίνεται πλέον από 15 έως 17 ευρώ το κιλό. Οι προβλέψεις μάλιστα, κάνουν λόγο για πιθανή άνοδο έως και τα 20 ευρώ το κιλό.

Αντίστοιχα, τα παραδοσιακά κρέατα του εορταστικού τραπεζιού παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις:

  • Αρνί/Κατσίκι: Αύξηση 15%–18% σε σχέση με πέρυσι.

  • Χοιρινό: Αύξηση 10%–12%.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί καταναλωτές στρέφονται πλέον στο κοτόπουλο, το οποίο παρουσιάζει μονοψήφια ποσοστά αύξησης, αντικαθιστώντας το μοσχάρι και το χοιρινό.

Άνοδος τιμών και στα βασικά είδη διατροφής

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης, με το κόστος παραγωγής να έχει επηρεάσει τις τιμές λιανικής:

  • Λάδι: Εκτόξευση της τιμής κατά 60%, λόγω της σημαντικά μειωμένης φετινής παραγωγής.

  • Τυρί: Άνοδος 10%–12%.

  • Ζάχαρη: Αύξηση που φτάνει το 14%–16%.

  • Γάλα: Αύξηση 8%.

  • Ζυμαρικά/Αλεύρι: Άνοδος 6% έως 9%.

Επιπλέον, εκπρόσωποι των ζαχαροπλαστών επισημαίνουν ότι το κόστος των γλυκών επηρεάζεται από τις συνεχείς αυξήσεις σε βασικές πρώτες ύλες, όπως η σοκολάτα, το γάλα και το βούτυρο, που ξεκίνησαν ήδη από πέρυσι.

Πόσο θα κοστίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι για τέσσερα άτομα

Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία του ΙΝΚΑ, το μέσο κόστος του εορταστικού τραπεζιού για μία τετραμελή οικογένεια αγγίζει τα 186,85 ευρώ, ανεβάζοντας το κόστος ανά άτομο στα 46,71 ευρώ.

ΕίδοςΠοσότητα / ΚιλάΜέση Τιμή (€)Σύνολο (€)
Γαλοπούλα2 κιλά13,00 / κιλό26,00
Αρνί (Παϊδάκια)2 κιλά17,00 / κιλό34,00
Λουκάνικα1 κιλό12,00 / κιλό12,00
Γέμιση γαλοπούλας--17,00
Σύνολο Κρέατα/Γέμιση 89,00
Φέτα0,5 κιλό13,00 / κιλό6,50
Κασέρι/Γραβιέρα0,5 κιλό19,80 / κιλό9,90
Σύνολο Τυριά 16,40
Ντομάτες, Αγγούρι, Κρεμμύδια--2,90
Καρότα, Πατάτες--2,25
Σύνολο Λαχανικά/Πατάτες 5,15
Κρασί (Εμφιαλωμένο)0,75 λ-16,00
Αναψυκτικά / Μπύρες12 τεμ.-16,80
Σύνολο Ποτά 32,80
Μελομακάρονα / Κουραμπιέδες1 κιλό19,00 / κιλό19,00
Άλλα Γλυκά--18,00
Φρούτα--4,50
Σύνολο Επιδόρπια 41,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4 άτομα) 186,85 €

Το κόστος του εορταστικού στολισμού

Μεγάλη είναι η οικονομική επιβάρυνση και για όσους επιλέξουν να ανανεώσουν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού τους:

Είδος ΣτολισμούΜέσο Κόστος (€)
Χριστουγεννιάτικο δέντρο (210 cm)
Συνθετικό υλικό68 – 210
Φυσικό έλατο70 – 150
Φωτάκια (800 LED)25 – 40
Στολίδια (60–70 τεμ.)25 – 55
Κορυφή (Αστέρι)1 – 14
Φάτνη8 – 23
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ127 – 342 €

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ: Η δήλωση της οικογένειας

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:17LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η πίστη και η πίστα με έσωσαν» – Το μήνυμα που δείχνει επιστροφή στη νύχτα

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Νεκροί στο σπίτι τους ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

07:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί για την Πόλη ψάχνοντας ισχυρή αντίδραση κόντρα στη Φενέρ

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα, οι ασύδοτες ασφαλιστικές, η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και η επέλαση των Αμερικανών

06:56LIFESTYLE

Λαχτάρα για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

06:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google ξεκίνησε την κυκλοφορία του Gemini στο Chrome για iOS

06:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας, ο συμβολισμός της Πάτρας και τα σενάρια

06:33ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ελευθέριος: Γιατί θεωρείται προστάτης των εγκύων

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

06:28LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τα πρώτα στοιχήματα και τα φαβορί πριν ανακοινωθούν τα τραγούδια

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: Συλλαλητήριο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέος φόρος για τα ακίνητα το 2027 - Τι είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: «Φωτιά» οι τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και τον στολισμό

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις - Άνω των €120.000 το παράνομο κέρδος

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:08ΚΟΣΜΟΣ

Λος Άντζελες: Νεκροί στο σπίτι τους ο διάσημος σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ – Βασικός ύποπτος ο γιος τους

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος βύθισαν στο πένθος την Αυστραλία – Άγνωστα τα κίνητρά τους – Τους 16 έφτασαν οι νεκροί

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Αλλάζουν τα πάντα προς τα Χριστούγεννα

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Διαδοχικές κακοκαιρίες μέχρι τα Χριστούγεννα αλλά και μετά - Πότε έρχεται το πρώτο κύμα από Ιταλία

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ακυβέρνητη πολιτεία, η black list Μητσοτάκη, ο εξώστης του Royal, η βροχή δικογραφιών και το καίριο ερώτημα, οι ασύδοτες ασφαλιστικές, η φαρσοκωμωδία των αλλαντικών και η επέλαση των Αμερικανών

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα - Τι απαντά το Μαξίμου

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το κυβερνητικό σχέδιο για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού

18:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στο μπλόκο της Νίκαιας: Οι φτωχοί αγρότες πεινάνε, δεν έχουν έρθει με Porsche

06:56LIFESTYLE

Λαχτάρα για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επιτυχημένη δοκιμή του τουρκικού Tayfun με μήνυμα προς την Αθήνα - Βίντεο

17:50ΥΓΕΙΑ

Εξαπλώνεται η «σούπερ γρίπη» - Ποια είναι τα συμπτώματά της, τι να προσέξετε

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέος φόρος για τα ακίνητα το 2027 - Τι είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ