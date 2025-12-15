Ακρίβεια: «Φωτιά» οι τιμές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και τον στολισμό

Λίγο πριν από τις εορτές, οι τιμές των τροφίμων εκτοξεύθηκαν, επιβεβαιώνοντας τις δυσοίωνες προβλέψεις για το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής κινήθηκαν σε διψήφια ποσοστά, με το κρέας και το λάδι να βρίσκονται στην κορυφή.

Ανατιμήσεις-ρεκόρ στα κρέατα

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στο μοσχαρίσιο κρέας, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 12% έως 18%, με την τιμή του να κυμαίνεται πλέον από 15 έως 17 ευρώ το κιλό. Οι προβλέψεις μάλιστα, κάνουν λόγο για πιθανή άνοδο έως και τα 20 ευρώ το κιλό.

Αντίστοιχα, τα παραδοσιακά κρέατα του εορταστικού τραπεζιού παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις:

Αρνί/Κατσίκι: Αύξηση 15%–18% σε σχέση με πέρυσι.

Χοιρινό: Αύξηση 10%–12%.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί καταναλωτές στρέφονται πλέον στο κοτόπουλο, το οποίο παρουσιάζει μονοψήφια ποσοστά αύξησης, αντικαθιστώντας το μοσχάρι και το χοιρινό.

Άνοδος τιμών και στα βασικά είδη διατροφής

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης, με το κόστος παραγωγής να έχει επηρεάσει τις τιμές λιανικής:

Λάδι: Εκτόξευση της τιμής κατά 60% , λόγω της σημαντικά μειωμένης φετινής παραγωγής.

Τυρί: Άνοδος 10%–12% .

Ζάχαρη: Αύξηση που φτάνει το 14%–16% .

Γάλα: Αύξηση 8% .

Ζυμαρικά/Αλεύρι: Άνοδος 6% έως 9%.

Επιπλέον, εκπρόσωποι των ζαχαροπλαστών επισημαίνουν ότι το κόστος των γλυκών επηρεάζεται από τις συνεχείς αυξήσεις σε βασικές πρώτες ύλες, όπως η σοκολάτα, το γάλα και το βούτυρο, που ξεκίνησαν ήδη από πέρυσι.

Πόσο θα κοστίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι για τέσσερα άτομα

Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία του ΙΝΚΑ, το μέσο κόστος του εορταστικού τραπεζιού για μία τετραμελή οικογένεια αγγίζει τα 186,85 ευρώ, ανεβάζοντας το κόστος ανά άτομο στα 46,71 ευρώ.

Είδος Ποσότητα / Κιλά Μέση Τιμή (€) Σύνολο (€) Γαλοπούλα 2 κιλά 13,00 / κιλό 26,00 Αρνί (Παϊδάκια) 2 κιλά 17,00 / κιλό 34,00 Λουκάνικα 1 κιλό 12,00 / κιλό 12,00 Γέμιση γαλοπούλας - - 17,00 Σύνολο Κρέατα/Γέμιση 89,00 Φέτα 0,5 κιλό 13,00 / κιλό 6,50 Κασέρι/Γραβιέρα 0,5 κιλό 19,80 / κιλό 9,90 Σύνολο Τυριά 16,40 Ντομάτες, Αγγούρι, Κρεμμύδια - - 2,90 Καρότα, Πατάτες - - 2,25 Σύνολο Λαχανικά/Πατάτες 5,15 Κρασί (Εμφιαλωμένο) 0,75 λ - 16,00 Αναψυκτικά / Μπύρες 12 τεμ. - 16,80 Σύνολο Ποτά 32,80 Μελομακάρονα / Κουραμπιέδες 1 κιλό 19,00 / κιλό 19,00 Άλλα Γλυκά - - 18,00 Φρούτα - - 4,50 Σύνολο Επιδόρπια 41,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (4 άτομα) 186,85 €

Το κόστος του εορταστικού στολισμού

Μεγάλη είναι η οικονομική επιβάρυνση και για όσους επιλέξουν να ανανεώσουν τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού τους:

Είδος Στολισμού Μέσο Κόστος (€) Χριστουγεννιάτικο δέντρο (210 cm) Συνθετικό υλικό 68 – 210 Φυσικό έλατο 70 – 150 Φωτάκια (800 LED) 25 – 40 Στολίδια (60–70 τεμ.) 25 – 55 Κορυφή (Αστέρι) 1 – 14 Φάτνη 8 – 23 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ 127 – 342 €

Διαβάστε επίσης