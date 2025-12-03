Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Σε τι τιμή θα τα αγοράσουμε φέτος

Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τα πιο… «εκλεπτυσμένα» γλυκά

Newsbomb

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Σε τι τιμή θα τα αγοράσουμε φέτος

Κουραμπιέδες σε ζαχαροπλαστείο της Αθήνας

Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρά τη διεθνή αναταραχή στην αγορά του κακάο, οι τιμές στα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων, δηλαδή τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες και οι δίπλες, θα παραμείνουν στα περσινά επίπεδα, όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες ζαχαροπλαστείων.

Ο ιδιοκτήτης αρτοζαχαροπλαστείου, Θεόδωρος Λύρος μίλησε στο MEGA για τις τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

«Έχουμε κρατήσει τις ίδιες τιμές με πέρσι. Έχουμε τις δίπλες στα 12-13 ευρώ/κιλό, μελομακάρονα και κουραμπιέδες στα 14 ευρώ/κιλό, και 15 ευρώ/κιλό τα μελομακάρονα με σοκολάτα. Παρόλο που η πρώτη ύλη έχει αυξηθεί περί τα 30-40% κρατάμε τις περσινές τιμές», τόνισε μεταξύ άλλων.

Πόσο θα αγοράσουμε τα γλυκά των Χριστουγέννων

  • Κουραμπιέδες: 14€ – 21€ / κιλό (από 14€ – 18€ πέρσι)
  • Μελομακάρονα: 13€ – 20€ / κιλό (από 12,50€ – 17€ πέρσι)
  • Δίπλες: 12€ – 17€ / κιλό (από 11€ – 16€ πέρσι)

Να σημειωθεί πως έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες, όπως είναι τα βούτυρο, μέλι, καρύδια, αμύγδαλα κ.ά.

Μίκρυνε το ενδιαφέρον για τα πιο… «εκλεπτυσμένα» γλυκά

  • Μελομακάρονα Red Velvet: 19 -22€ / κιλό
  • Τσουρέκια «Dubai»: 20 – 23€ / κιλό

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:53ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε ώρες στο τραπέζι διαπραγματεύσεων αλλά «έχουμε πολλή δουλειά ακόμη», ενώ ο Πούτιν δηλώνει «είμαστε έτοιμοι» αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

06:37ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές σε καταστήματα στο Κουκάκι μετά από επίθεση αγνώστων

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα βλέμματα στο ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:32LIFESTYLE

Εννέα σειρές που ετοιμάζονται για το 2026

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών - Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου οι ειδικοί ενόψει της νέας κακοκαιρίας

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Σε τι τιμή θα τα αγοράσουμε φέτος

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί η χώρα και σήμερα: Επιμένουν οι αυτοκινητιστές - Κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ώρα του Τσίπρα: Σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης» - Τι θα πει και τι... δεν θα πει

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης η περιφερειακή ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Χιλιάδες μπλόκα σε όλη την Ελλάδα - «Έμφραγμα» στις Εθνικές οδούς

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Μεγάλη προσοχή για 48 ώρες σε αρκετές περιοχές – Θα ρίξει «πολύ νερό»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Το λάθος σχετικά με τον Άγιο Γλυκέριο

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Πότε θα γίνει η πληρωμή της 6ης δόσης

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Κανονικά θα λειτουργήσουν σήμερα όλες οι λαϊκές αγορές

03:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας γεωπολιτικός παράγοντας, αλλά μια αξιόπιστη συνέταιρος των Η

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Μεγάλη προσοχή για 48 ώρες σε αρκετές περιοχές – Θα ρίξει «πολύ νερό»

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Φουντώνει το αγροτικό μέτωπο: Χιλιάδες μπλόκα σε όλη την Ελλάδα - «Έμφραγμα» στις Εθνικές οδούς

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Προσοχή για δύο δύσκολες μέρες - Ακραία φαινόμενα και πολύ νερό

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών - Κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου οι ειδικοί ενόψει της νέας κακοκαιρίας

06:32LIFESTYLE

Εννέα σειρές που ετοιμάζονται για το 2026

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγρότης δήλωσε... 6.000 κερδισμένα λαχεία για να δικαιολογήσει έσοδα

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Τα βλέμματα στο ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος της «Bikergirl» - Η μηχανόβια ημίγυμνη influencer «είδε» το τέλος της λίγες ώρες πριν

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Άγριος ξυλοδαρμός πασίγνωστου Youtuber στα Γιάννενα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Το λάθος σχετικά με τον Άγιο Γλυκέριο

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ