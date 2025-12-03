Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Σε τι τιμή θα τα αγοράσουμε φέτος

Παρά τη διεθνή αναταραχή στην αγορά του κακάο, οι τιμές στα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων, δηλαδή τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες και οι δίπλες, θα παραμείνουν στα περσινά επίπεδα, όπως επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες ζαχαροπλαστείων.

Ο ιδιοκτήτης αρτοζαχαροπλαστείου, Θεόδωρος Λύρος μίλησε στο MEGA για τις τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

«Έχουμε κρατήσει τις ίδιες τιμές με πέρσι. Έχουμε τις δίπλες στα 12-13 ευρώ/κιλό, μελομακάρονα και κουραμπιέδες στα 14 ευρώ/κιλό, και 15 ευρώ/κιλό τα μελομακάρονα με σοκολάτα. Παρόλο που η πρώτη ύλη έχει αυξηθεί περί τα 30-40% κρατάμε τις περσινές τιμές», τόνισε μεταξύ άλλων.

Πόσο θα αγοράσουμε τα γλυκά των Χριστουγέννων

Κουραμπιέδες: 14€ – 21€ / κιλό (από 14€ – 18€ πέρσι)

Μελομακάρονα: 13€ – 20€ / κιλό (από 12,50€ – 17€ πέρσι)

Δίπλες: 12€ – 17€ / κιλό (από 11€ – 16€ πέρσι)

Να σημειωθεί πως έχουν αυξηθεί οι πρώτες ύλες, όπως είναι τα βούτυρο, μέλι, καρύδια, αμύγδαλα κ.ά.

Μίκρυνε το ενδιαφέρον για τα πιο… «εκλεπτυσμένα» γλυκά

Μελομακάρονα Red Velvet: 19 -22€ / κιλό

Τσουρέκια «Dubai»: 20 – 23€ / κιλό

