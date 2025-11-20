Ακρίβεια: Στα ύψη τα χριστουγεννιάτικα γλυκά με σοκολάτα - Κατά 20% πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι

Πυρετός επικρατεί στα ζαχαροπλαστεία ενόψει των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες να έχουν την τιμητική τους, ωστόσο το κύμα ακρίβειας αναδεικνύει τη σοκολάτα σε «πρωταθλητή», μια και οι τιμές της, σύμφωνα με τους επιχειρηματίες του κλάδου, δείχνουν να έχουν... ξεφύγει.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, η σοκολάτα ανεβάζει τις τιμές των γλυκών κατά περίπου 20%. Οι κουραμπιέδες με επικάλυψη λευκής και μαύρης σοκολάτας κυμαίνονται σε τιμές μεταξύ 19 και 20 ευρώ/κιλό. Την ίδια ώρα, οι παραδοσιακοί κουραμπιέδες κοστίζουν από 14,90 έως 17,50 ευρώ/κιλό, οι δίπλες έως 17 ευρώ, ενώ τα πανετόνε έως 18 ευρώ.

Οι ζαχαροπλάστες υποστηρίζουν πως τα γλυκά που περιλαμβάνουν σοκολάτα ή ξηρούς καρπούς φέτος πωλούνται πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι.

Από την πλευρά τους, προβληματισμένοι εμφανίζονται οι καταναλωτές που θέλουν να φτιάξουν μόνοι τους τα γλυκά των εορτών για να... μυρίσει το σπίτι, καθώς το κόστος των υλικών είναι υψηλό, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το βούτυρο για τους κουραμπιέδες και τα αμύγδαλα τα οποία φτάνουν τα 12 ευρώ/κιλό.

