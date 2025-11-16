«Φωτιά» στις τιμές στα κρέατα ενόψει Χριστουγέννων: Οι λόγοι και η στάση των καταναλωτών

Η αγορά κρεάτων στην Ελλάδα βιώνει μια πρωτοφανή αύξηση τιμών, με τις προοπτικές για τις γιορτές των Χριστουγέννων να προκαλούν ανησυχία στους καταναλωτές. Από το μοσχάρι και το χοιρινό μέχρι το κοτόπουλο, οι τιμές ακολουθούν διαφορετικές πορείες, με την έλλειψη παραγωγής, τις διεθνείς συνθήκες και τις ασθένειες στα ζώα να επιβαρύνουν το κόστος.

Ο Σάββας Κεσίδης, πρόεδρος των Καταστηματαρχών Κρεοπωλών Ελλάδος, μιλώντας στο Νewsbomb, υπογράμμισε την ένταση της ακρίβειας: «Αύξηση από ό,τι διαβάσαμε και γενικότερα στα κρέατα. Κοιτάξτε, αυτή η αύξηση είναι εδώ και ενάμιση χρόνο… Ναι, αύξηση υπάρχει, υπάρχει και δραματική αύξηση 35% στα τελευταία 2 χρόνια».

Οι λόγοι της αύξησης

Ο κ. Κεσίδης εξηγεί ότι οι αυξήσεις δεν είναι απλά αποτέλεσμα του πληθωρισμού, αλλά συνδέονται με δομικές αλλαγές στην παραγωγή: «Το μοσχάρι αυτή τη στιγμή κάνει ράλι… δεν υπάρχει αρκετό κρέας όσο ζητάνε οι καταναλωτές. Πριν από περίπου 4 χρόνια, οι Υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να μειωθεί η παραγωγή βοοειδών κατά 30% μέσα στην επόμενη πενταετία για λόγους περιβαλλοντικούς, στηριζόμενοι σε μελέτες για την κλιματική αλλαγή και το μεθάνιο που εκπέμπουν τα ζώα».

Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά δεν μπορεί να καλύψει την τρέχουσα ζήτηση: «Πριν από 2-3 χρόνια είχαμε παραγωγή 100 κιλών και ζήτηση 100 κιλών. Τώρα έχουμε παραγωγή 70 κιλών και ζήτηση 90-100. Ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης ανεβάζει αυτόματα τις τιμές».

Επιδράσεις στον καταναλωτή

Ο πρόεδρος των κρεοπωλών εξηγεί ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών μπορεί να μετριάσει την αύξηση: «Είναι στο χέρι του καταναλωτή να σταματήσει να ψωνίζει μοσχάρι όσο ψώνιζε. Ο κόσμος φαίνεται ότι έχει αρχίσει να το μειώνει σταδιακά… εκείνοι που τρώγαν δύο φορές την εβδομάδα, τώρα το περιορίζουν σε μία και συνδυάζουν με χοιρινό ή κοτόπουλο».

Η κατάσταση στα υπόλοιπα κρέατα διαφέρει: «Το χοιρινό δεν έχει ανεβεί, και οι τιμές καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν τεράστιες εξαγωγές στην Κίνα, οι οποίες σταμάτησαν, οπότε τώρα υπάρχει περίσσεια κρέατος στην Ευρώπη και οι τιμές ενδεχομένως να πέσουν».

Το κοτόπουλο εμφανίζει μικρή άνοδο, κυρίως λόγω αυξημένης ζήτησης: «Από Πέμπτη περίπου 2-5%. Το ποσοστό αυτό έχουμε αφομοιώσει εμείς από το προσωπικό μας κέρδος για να μην επιβαρύνουμε τον καταναλωτή».

Μια σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την αγορά είναι οι ασθένειες. Ο κ. Κεσίδης αναφέρει: «Με την ευλογιά που έχει θερίσει πάνω από 500.000 πρόβατα, χάσαμε σημαντικό μέρος του ζωικού κεφαλαίου. Αυτά που φύγανε ούτε το γάλα τους θα μπορούσαν να δώσουν, ούτε να γεννήσουν. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές και στην προσφορά».

Η ζήτηση των Χριστουγέννων θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό αν οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές ή θα σταθεροποιηθούν: «Εάν έχουμε τη ζήτηση που είδαμε πέρσι και πρόπερσι, οι τιμές θα είναι υψηλές. Αν όχι, θα έχουμε ικανοποιητικές τιμές. Είναι στο χέρι του καταναλωτή».

Τα τρόφιμα «καίνε» τα νοικοκυριά

Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις αυξήσεις να εντοπίζονται κυρίως στα κρέατα, τα ψάρια και ορισμένα είδη φρούτων και λαχανικών.

Ο Γεώργιος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, επισημαίνει στο Newsbomb ότι η κατάσταση έχει βαθύτερες αιτίες, πέρα από την απλή αύξηση του κόστους παραγωγής: «Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αύξηση είναι στα κρέατα και στα ψάρια. Και κυρίως στο μοσχάρι, στο αρνί και σε όλα τα είδη των ψαριών. Δεν είναι μόνο στα κρέατα. Στα φρούτα και τα λαχανικά, όταν ο παραγωγός πουλάει 50 ή 60 λεπτά το μήλο και ο καταναλωτής το αγοράζει 2,5 ή 3 ευρώ το κιλό, η διαφορά είναι τεράστια».

Ο κ. Λεχουρίτης κατηγορεί την κυβέρνηση για τη διαχείριση της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι στοχεύει στην αύξηση των εσόδων των δημόσιων ταμείων:

«Η λογική της κυβέρνησης είναι να εισπράττει περισσότερα χρήματα, τα οποία πληρώνουν ακόμη και οι μη έχοντες. Ο έχων 5.000 ευρώ το μήνα πληρώνει την ίδια τιμή για το μακαρόνι με αυτόν που έχει 500 ευρώ το μήνα».

Προβλήματα στην αγορά και έλεγχοι τιμών

Σύμφωνα με τον κ. Λεχουρίτη, η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου: «Οι 2.180 κωδικοί που λένε ότι μπήκαν για μείωση τιμών είναι παραμύθια. Είναι προϊόντα που κοροϊδεύουν τον καταναλωτή. Κάθε σούπερ μάρκετ έχει δικούς του κωδικούς και ιδιωτικές ετικέτες, οπότε πώς να γίνει σύγκριση τιμών;».

Ο κ. Λεχουρίτης τόνισε ότι τα ταμπελάκια με τις «παλιές και νέες τιμές» στα σούπερ μάρκετ δεν είναι αξιόπιστα: «Δεν φαίνεται η παλιά τιμή. Αυτό που ζητούσαμε είναι να μπει η τιμή πριν από τη μείωση και μετά, για να δούμε αν έγινε πραγματική μείωση. Τώρα, ο καταναλωτής δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα».

