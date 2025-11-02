Ακρίβεια: «Χρυσός» το ελαιόλαδο - «Καμπανάκι» για τη μείωση της παραγωγής

Αυξημένες δαπάνες, προβλήματα με εργάτες γης και κλιματική αστάθεια κάνουν την ελαιοπαραγωγή πλέον «πολύ δύσκολη»

Η τιμή του ελαιολάδου πέρσι προκάλεσε έντονες συζητήσεις τόσο στον αγροτικό κόσμο όσο και στους καταναλωτές. Ύστερα από μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για την παραγωγή, όπως η μειωμένη απόδοση των ελαιόδεντρων, οι ακραίες καιρικές συνθήκες και οι αυξημένες καλλιεργητικές δαπάνες, το ελαιόλαδο έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι αλλαγές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αναγνώριση της διατροφικής του αξίας, κατέστησαν το ελαιόλαδο όχι μόνο πολύτιμο προϊόν αλλά και αντικείμενο εμπορικού ενδιαφέροντος.

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA για τη φετινή τιμή του λαδιού.

«Για την παραγωγή αυτό που έχω να σας πω είναι ότι την τελευταία 5ετία, από το 2021 έως το 2025, καλή παραγωγική χρονιά ήταν μόνο το 2022. Τις υπόλοιπες χρονιές ήταν πολύ χαμηλή η παράγωγή και χαρακτηριστικά η φετινή, πιστεύω ότι είναι η χειρότερη χρονιά που έχω συναντήσει: από επίπεδο χαμηλής παραγωγής, πολλών προβλημάτων με εργάτες γης, χαμηλές τιμές και μία σειρά προβλημάτων που οξύνονται και έχουν κάνει την παραγωγή πολύ δύσκολη πλέον. Και βλέπουμε και πολύ έντονα φαινόμενα εγκατάλειψης. Οι τιμές είναι κάτι διαφορετικό γιατί διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά, από την παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου. Δυστυχώς η Ελλάδα από τρίτη παραγωγική χώρα αρχίζει και γίνεται ουραγός. Οι τιμές διαμορφώνονται κυρίως από την παραγωγή της Ισπανίας. Η Ισπανία πλήττεται φέτος από ξηροθερμικές συνθήκες και παρατεταμένη ανομβρία. Ξεκίνησαν οι προβλέψεις με μια παραγωγή περίπου 1,3 εκ. τόνους και τώρα πάει πιο κάτω, περίπου 1,2 εκ. τόνους και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, γιατί δεν είναι ορατές οι βροχές», ανέφερε.

Αναφορικά με τις βροχές ο κ. Κόκκινος σημείωσε: «Οι βροχές είναι πάντα καλοδεχούμενες, απλά το πρόβλημα δεν είναι η βροχή αλλά οι ζεστοί χειμώνες που ευνοούν την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών και του δάκου. Η κλιματική αλλαγή έχει πολλά πρόσωπα, δεν είναι τα θερμά καλοκαίρια μόνο».

Για τις τιμές του ελαιολάδου: «έχουμε μία διακύμανση σε σχέση με την τιμή, που έχει να κάνει με πολλούς λόγους και φυσικά με κερδοσκοπικά φαινόμενα. Η τιμή παραγωγού αυτή την στιγμή είναι στα 4,80 με 5 ευρώ. Κανείς δεν ξέρει πώς θα κυμανθεί στην πορεία. Είναι τιμή που κινείται κοντά στο κόστος παραγωγής. Παλαιότερα το κόστος παραγωγής ήταν στα 3,5 ευρώ και τώρα είναι στα 5 ευρώ. αυτά που βλέπετε στα σούπερ μάρκετ μπορεί να έχουν αγοραστεί και πριν 6 μήνες οπότε οι τιμές τους είναι γύρω στα 7-9 ευρώ και έχει να κάνει με την ποιότητας του λαδιού κτλ. Έχει πολλούς κρίκους η αλυσίδα αξίας μέχρι την τελική τιμή καταναλωτή».

