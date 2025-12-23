Η Samsung Ανακοινώνει τους Νικητές του Πρώτου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού “Solve for Tomorrow”

Η Samsung Electronics ανακοινώνει τους νικητές του πρώτου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Solve for Tomorrow, μιας πρωτοβουλίας που σχεδιάστηκε για να εμπνεύσει τη νέα γενιά να αναζητήσει λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις, μέσα από την τεχνολογία και την καινοτόμο σκέψη. Ο διαγωνισμός, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά , συγκέντρωσε δέκα ομάδες φιναλίστ από όλη την Ευρώπη, με πέντε από αυτές να αναδεικνύονται νικήτριες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο με τη συμμετοχή 60 ατόμων και περιλάμβανε δυναμικές παρουσιάσεις ιδεών, εργαστήρια και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι φιναλίστ έλαβαν καθοδήγηση από ειδικούς της Samsung και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας “Together for Tomorrow, Enabling People”, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση των νεότερων γενεών και στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου μέσω του αθλητισμού και της τεχνολογίας.

Οι Νικήτριες Ομάδες και οι Καινοτομίες τους

Raye & Sarah (Ηνωμένο Βασίλειο). Ένα έξυπνο βιομετρικό παπούτσι IoT που βοηθά τους διαβητικούς ασθενείς με προβλήματα στα πόδια να παραμένουν δραστήριοι. Liova, Evan & Simon (Γαλλία). Ένα power bank οικολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιεί εξαρτήματα από παλιές συσκευές.

Petra & Zóra (Ουγγαρία). Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για τη γυναικεία ορμονική ισορροπία, που καλύπτει κενά στη δημόσια υγεία. SkillFIT, Alicia & Gabriel (Γερμανία). Μια πλατφόρμα με τεχνητή νοημοσύνη που εστιάζει στη βελτίωση της ισότητας στη φυσική αγωγή στα σχολεία.

Τα άτομα που προκρίθηκαν στον τελικό έλαβαν επιπλέον υποστήριξη από τους IOC Young Leaders Berber Swart, Sofia Bonicalza, Nicolo Di Tulio και Paul Bayet, οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά με τους μαθητές, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στην αφήγηση και την αποτελεσματική παρουσίαση των ιδεών τους. Το πρόγραμμα IOC Young Leaders αποτελεί μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, σχεδιασμένη για την ενδυνάμωση των νέων ώστε να προωθούν θετικές κοινωνικές αλλαγές μέσω του αθλητισμού, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την αποστολή της ΔΟΕ και το στρατηγικό πλαίσιο Olympism365.

Ανάμεσα στου 10 φιναλίστ βρέθηκε και η ελληνική συμμετοχή, η οποία εκπροσωπήθηκε στον τελικό από την ομάδα «Supervision» από το 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης. H Αφροδίτη εκπροσωπώντας την ομάδα της στο Μιλάνο, παρουσίασε το «BrailleVoice», ένα καινοτόμο σύστημα που μεταμορφώνει την εμπειρία των αγορών στο σούπερ μάρκετ για άτομα με οπτική αναπηρία, χρησιμοποιώντας QR codes για την παροχή άμεσων ηχητικών πληροφοριών και πλοήγησης.

Ο Πρόεδρος και CEO της Samsung Electronics Europe, Simon Sung, δήλωσε σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που η Ευρώπη φιλοξενεί τον πρώτο περιφερειακό διαγωνισμό Solve For Tomorrow. Υποστηρίζω με πάθος τις αρχές του Olympism365 και τους ταλαντούχους νέους σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι αποτελούν τους ηγέτες του αύριο. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συμμετοχή στο Solve for Tomorrow, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες σαν αυτή στο μέλλον».

«Ο Ολυμπισμός δεν αφορά μόνο τον ανταγωνισμό, αφορά την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου μέσω του αθλητισμού», δήλωσε ο Ollie Dudfield, Associate Director του Olympism365 στη στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Συνεχάρη τη Samsung για το πρόγραμμα Solve For Tomorrow και τη συνεργασία Sport&Tech με τη ΔΟΕ, επισημαίνοντας ότι «το κοινό μας όραμα μέσω πρωτοβουλιών όπως το Olympism365 δίνει τη δυνατότητα στους νέους να χρησιμοποιούν τον αθλητισμό και την καινοτομία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων». Ο κ. Dudfield ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να είναι περήφανοι για το ταξίδι τους, προσθέτοντας ότι «μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός πιο υγιούς, πιο συμπεριληπτικού και καλύτερα συνδεδεμένου κόσμου».

Σχετικά με το Samsung Solve for Tomorrow

Η πρωτοβουλία Solve for Tomorrow ενθαρρύνει τους νέους καινοτόμους να αναπτύσσουν δημιουργικές λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας. Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη δέσμευση της Samsung για την προώθηση της καινοτομίας και την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς ηγετών. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://csr.samsung.com/en/program/samsung-solve-for-tomorrow

Σχετικά με τη Samsung Electronics Co., Ltd.

Η Samsung Electronics Co, Ltd. εμπνέει τον κόσμο και διαμορφώνει το μέλλον με ανατρεπτικές ιδέες και τεχνολογίες, επαναπροσδιορίζοντας τον κόσμο των τηλεοράσεων, της ψηφιακής σήμανσης, των smartphones, των wearable συσκευών, των tablets, των οικιακών συσκευών και των συστημάτων δικτύου, καθώς και των συστημάτων μνήμης, LSI και LED λύσεων. Η Samsung προωθεί επίσης τεχνολογίες ιατρικής απεικόνισης (medical imaging technologies) λύσεις HVAC και ρομποτικής, ενώ δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα αυτοκινήτου και ήχου μέσω της Harman. Με το οικοσύστημα SmartThings, την ανοιχτή συνεργασία με συνεργάτες και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το χαρτοφυλάκιό της, η Samsung προσφέρει μια απρόσκοπτη και έξυπνη συνδεδεμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το επίσημο site μας στο www.samsung.com/gr και το Samsung Newsroom στο https://news.samsung.com/global/.