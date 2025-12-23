Η Samsung Ανακοινώνει τους Νικητές του Πρώτου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού “Solve for Tomorrow”

Η Samsung φιλοξένησε ένα τριήμερο πρόγραμμα στο Μιλάνο για να αναδείξει καινοτόμες ιδέες νέων που αξιοποιούν την τεχνολογία για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων

Newsbomb

Η Samsung Ανακοινώνει τους Νικητές του Πρώτου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού “Solve for Tomorrow”
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Samsung Electronics ανακοινώνει τους νικητές του πρώτου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Solve for Tomorrow, μιας πρωτοβουλίας που σχεδιάστηκε για να εμπνεύσει τη νέα γενιά να αναζητήσει λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις, μέσα από την τεχνολογία και την καινοτόμο σκέψη. Ο διαγωνισμός, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά , συγκέντρωσε δέκα ομάδες φιναλίστ από όλη την Ευρώπη, με πέντε από αυτές να αναδεικνύονται νικήτριες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο με τη συμμετοχή 60 ατόμων και περιλάμβανε δυναμικές παρουσιάσεις ιδεών, εργαστήρια και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι φιναλίστ έλαβαν καθοδήγηση από ειδικούς της Samsung και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας “Together for Tomorrow, Enabling People”, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση των νεότερων γενεών και στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου μέσω του αθλητισμού και της τεχνολογίας.

Οι Νικήτριες Ομάδες και οι Καινοτομίες τους

  • Curastep, Raye & Sarah (Ηνωμένο Βασίλειο). Ένα έξυπνο βιομετρικό παπούτσι IoT που βοηθά τους διαβητικούς ασθενείς με προβλήματα στα πόδια να παραμένουν δραστήριοι.
  • Liova, Evan & Simon (Γαλλία). Ένα power bank οικολογικού σχεδιασμού που χρησιμοποιεί εξαρτήματα από παλιές συσκευές.
  • My Hormone, Petra & Zóra (Ουγγαρία). Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό για τη γυναικεία ορμονική ισορροπία, που καλύπτει κενά στη δημόσια υγεία.
  • SkillFIT, Alicia & Gabriel (Γερμανία). Μια πλατφόρμα με τεχνητή νοημοσύνη που εστιάζει στη βελτίωση της ισότητας στη φυσική αγωγή στα σχολεία.
  • VisionNex, Jakub & Jakub (Τσεχία). Προσιτά έξυπνα γυαλιά που μεταφράζουν οπτικές σκηνές σε προφορικές περιγραφές, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης να είναι πιο ενεργά στο περιβάλλον τους.

Τα άτομα που προκρίθηκαν στον τελικό έλαβαν επιπλέον υποστήριξη από τους IOC Young Leaders Berber Swart, Sofia Bonicalza, Nicolo Di Tulio και Paul Bayet, οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά με τους μαθητές, ενισχύοντας τις δεξιότητές τους στην αφήγηση και την αποτελεσματική παρουσίαση των ιδεών τους. Το πρόγραμμα IOC Young Leaders αποτελεί μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, σχεδιασμένη για την ενδυνάμωση των νέων ώστε να προωθούν θετικές κοινωνικές αλλαγές μέσω του αθλητισμού, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την αποστολή της ΔΟΕ και το στρατηγικό πλαίσιο Olympism365.

Ανάμεσα στου 10 φιναλίστ βρέθηκε και η ελληνική συμμετοχή, η οποία εκπροσωπήθηκε στον τελικό από την ομάδα «Supervision» από το 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου Θεσσαλονίκης. H Αφροδίτη εκπροσωπώντας την ομάδα της στο Μιλάνο, παρουσίασε το «BrailleVoice», ένα καινοτόμο σύστημα που μεταμορφώνει την εμπειρία των αγορών στο σούπερ μάρκετ για άτομα με οπτική αναπηρία, χρησιμοποιώντας QR codes για την παροχή άμεσων ηχητικών πληροφοριών και πλοήγησης.

Ο Πρόεδρος και CEO της Samsung Electronics Europe, Simon Sung, δήλωσε σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που η Ευρώπη φιλοξενεί τον πρώτο περιφερειακό διαγωνισμό Solve For Tomorrow. Υποστηρίζω με πάθος τις αρχές του Olympism365 και τους ταλαντούχους νέους σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι αποτελούν τους ηγέτες του αύριο. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συμμετοχή στο Solve for Tomorrow, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες σαν αυτή στο μέλλον».

«Ο Ολυμπισμός δεν αφορά μόνο τον ανταγωνισμό, αφορά την οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου μέσω του αθλητισμού», δήλωσε ο Ollie Dudfield, Associate Director του Olympism365 στη στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Συνεχάρη τη Samsung για το πρόγραμμα Solve For Tomorrow και τη συνεργασία Sport&Tech με τη ΔΟΕ, επισημαίνοντας ότι «το κοινό μας όραμα μέσω πρωτοβουλιών όπως το Olympism365 δίνει τη δυνατότητα στους νέους να χρησιμοποιούν τον αθλητισμό και την καινοτομία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων». Ο κ. Dudfield ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες να είναι περήφανοι για το ταξίδι τους, προσθέτοντας ότι «μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός πιο υγιούς, πιο συμπεριληπτικού και καλύτερα συνδεδεμένου κόσμου».

fwto2.jpg

Σχετικά με το Samsung Solve for Tomorrow

Η πρωτοβουλία Solve for Tomorrow ενθαρρύνει τους νέους καινοτόμους να αναπτύσσουν δημιουργικές λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας. Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στη δέσμευση της Samsung για την προώθηση της καινοτομίας και την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς ηγετών. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://csr.samsung.com/en/program/samsung-solve-for-tomorrow

Σχετικά με τη Samsung Electronics Co., Ltd.

Η Samsung Electronics Co, Ltd. εμπνέει τον κόσμο και διαμορφώνει το μέλλον με ανατρεπτικές ιδέες και τεχνολογίες, επαναπροσδιορίζοντας τον κόσμο των τηλεοράσεων, της ψηφιακής σήμανσης, των smartphones, των wearable συσκευών, των tablets, των οικιακών συσκευών και των συστημάτων δικτύου, καθώς και των συστημάτων μνήμης, LSI και LED λύσεων. Η Samsung προωθεί επίσης τεχνολογίες ιατρικής απεικόνισης (medical imaging technologies) λύσεις HVAC και ρομποτικής, ενώ δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα αυτοκινήτου και ήχου μέσω της Harman. Με το οικοσύστημα SmartThings, την ανοιχτή συνεργασία με συνεργάτες και την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το χαρτοφυλάκιό της, η Samsung προσφέρει μια απρόσκοπτη και έξυπνη συνδεδεμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το επίσημο site μας στο www.samsung.com/gr και το Samsung Newsroom στο https://news.samsung.com/global/.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

200 χρόνια Γιόχαν Στράους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Εκτροπές ακόμα και μέσα από χωματόδρομους - Ουρές χιλιομέτρων σε επαρχιακές οδούς - Βίντεο

13:56LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

13:54ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Samsung Ανακοινώνει τους Νικητές του Πρώτου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού “Solve for Tomorrow”

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστίδης: «Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του - Προσπαθεί να μάθει τον λόγο από την τράπεζα», λέει ο δικηγόρος του

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οι «κιτρινόμαυροι» μοίρασαν δώρα και χαμόγελα - Επισκέφθηκαν το Ιατρικό Αθηνών

13:35ΚΟΣΜΟΣ

«Φάκελος Επστάϊν»: Στη δημοσιότητα 11.000 ακόμη αρχεία - Ο Τραμπ είχε καταχωρισθεί σε 8 πτήσεις με το ιδιωτικό του αεροσκάφος

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Αγρότες πέταξαν σανό, γάλα και κρεμμύδια έξω από γραφεία βουλευτών

13:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο Χρήστος Μενιδιάτης στο εορταστικό Game Time: Το ντουέτο με τον Ντέμη Νικολαΐδη και ο Μέσι σε ρόλο του Άη Βασίλη

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

13:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Χουγκάζ, απομένει η Τσεντεβίτα Ολίμπια

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Απαγχονισμένος άνδρας εντοπίστηκε στα Μάσαρη

13:09ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

20% payzy cashback σε προϊόντα τεχνολογίας στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας σε μια διαφορετική συζήτηση με φοιτητές: «Δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης»

13:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης - 124 εκ. ευρώ καταβλήθηκαν σε 1,17 εκ. δικαιούχους

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προ των ευθυνών τους έφερε ο Μητσοτάκης τους αγρότες των μπλόκων - Το μήνυμα για τις παρακαμπτηρίους

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Εισβολή μελών του Ρουβίκωνα στο δημαρχείο Ηλιούπολης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

12:17LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματά μας, γιατί δεν απαντάς;» - Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

13:56LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

08:49ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Φόβος και τρόμος για τους παραβάτες αλλά και για τα... παράνομα ζευγαράκια

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προ των ευθυνών τους έφερε ο Μητσοτάκης τους αγρότες των μπλόκων - Το μήνυμα για τις παρακαμπτηρίους

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός «επιβίωσης» στις εθνικές οδούς - Οι εναλλακτικές και τα εμπόδια και οι προοπτικές αν ταξιδέψετε (Χάρτης)

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Αστρονομική ανακάλυψη του αιώνα: Ανακαλύφθηκε ένα νέο φεγγάρι που περιστρέφεται γύρω από τη Γη

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης: Πώς ο «Μουράτ» από τον Λίβανο της «έφαγε» 60.000 ευρώ

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τα Χριστούγεννα

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Βινς Ζαμπέλα: Νεκρός ο δημιουργός του Call of Duty - Η στιγμή που η Ferrari του συγκρούεται και τυλίγεται στις φλόγες

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Εισβολή μελών του Ρουβίκωνα στο δημαρχείο Ηλιούπολης - Βίντεο

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία στην παράκαμψη Θήβα - Αλίαρτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ