Ελβετία: «Δεν μπορούμε να αμυνθούμε σε επίθεση πλήρους κλίμακας», λέει ο αρχηγός του Στρατού

Ζητά αύξηση των αμυντικών δαπανών, στην παραδοσιακά πιο ουδέτερη χώρα της Ευρώπης

Η Ελβετία δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σε μια επίθεση πλήρους κλίμακας και θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες, εν μέσω των αυξανόμενων κινδύνων που απορρέουν από τη Ρωσία, προειδοποίησε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μιλώντας στο Reuters.

Η χώρα είναι προετοιμασμένη για επιθέσεις από «μη κρατικούς δρώντες» σε κρίσιμες υποδομές, καθώς και για κυβερνοεπιθέσεις, ωστόσο ο στρατός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε εξοπλισμό, δήλωσε ο Τόμας Ζίσλι (Thomas Suessli) στην εφημερίδα Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να αμυνθούμε απέναντι σε απειλές από απόσταση ή ακόμη και σε μια επίθεση πλήρους κλίμακας κατά της χώρας μας», ανέφερε ο Ζίσλι, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του στο τέλος του έτους.

«Είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό να γνωρίζεις ότισε μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης μόνο το ένα τρίτο των στρατιωτών θα ήταν πλήρως εξοπλισμένο», πρόσθεσε στη συνέντευξή του, η οποία δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

Η Ελβετία έχει ξεκινήσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών, τον εκσυγχρονισμό του πυροβολικού και των χερσαίων συστημάτων, καθώς και την αντικατάσταση των παλαιών μαχητικών αεροσκαφών με F-35A της Lockheed Martin.

Ωστόσο, το πρόγραμμα αντιμετωπίζει υπερβάσεις κόστους, ενώ επικριτές εκφράζουν αμφιβολίες για τις δαπάνες σε πυροβολικό και πυρομαχικά, σε μια περίοδο στενότητας των ομοσπονδιακών οικονομικών.

Σύμφωνα με τον Ζίσλι, οι αντιλήψεις της ελβετικής κοινωνίας για τον στρατό δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις ρωσικές προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Ευρώπης.

Όπως είπε, αυτό οφείλεται στην απόσταση της χώρας από τη σύγκρουση, στην απουσία πρόσφατης πολεμικής εμπειρίας και στη λανθασμένη πεποίθηση ότι η ουδετερότητα προσφέρει από μόνη της προστασία.

«Αυτό, όμως, είναι ιστορικά ανακριβές. Υπάρχουν αρκετές ουδέτερες χώρες που ήταν άοπλες και σύρθηκαν στον πόλεμο. Η ουδετερότητα έχει αξία μόνο όταν μπορεί να υποστηριχθεί με όπλα», τόνισε.

Η Ελβετία έχει δεσμευτεί να αυξήσει σταδιακά τις αμυντικές της δαπάνες στο περίπου 1% του ΑΕΠ έως το 2032, από περίπου 0,7% σήμερα - ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από το 5% που έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Με αυτόν τον ρυθμό, ο ελβετικός στρατός θα είναι πλήρως έτοιμος γύρω στο 2050.

«Αυτό είναι υπερβολικά αργά, δεδομένης της απειλής», κατέληξε ο Ζίσλι.

