Γερμανός Στρατηγός προεδοποιεί: «Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ αύριο!»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

AP/Ariel Schalit
Μία σοβαρή προειδοποίηση απευθύνει ένας κορυφαίος Γερμανός στρατιωτικός, ο οποίος εκτιμά ότι η Ρωσία έχει την ικανότητα να προβεί σε περιορισμένη επίθεση εναντίον εδαφών του ΝΑΤΟ ανά πάσα στιγμή, αλλά η απόφαση για δράση θα εξαρτηθεί από τη στάση των Δυτικών συμμάχων.

«Αν εξετάσουμε τις τρέχουσες δυνατότητες και την μαχητική ισχύ της Ρωσίας, η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μια μικρής κλίμακας επίθεση εναντίον εδαφών του ΝΑΤΟ ήδη από αύριο», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Αντιστράτηγος Αλεξάντερ Σόλφρανκ.

Ο Σόλφρανκ, επικεφαλής της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων της Γερμανίας, που επιβλέπει τον αμυντικό σχεδιασμό, επανέλαβε επίσης τις προειδοποιήσεις ότι η Ρωσία θα μπορούσε ενδεχομένως να εξαπολύσει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση στη συμμαχία των 32 μελών ήδη από το 2029, εάν συνεχιστούν οι προσπάθειές της για εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον Σόλφρανκ, οι υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας έχουν ως στόχο να προκαλέσουν και να δοκιμάσουν την ταχύτητα αντίδρασης του ΝΑΤΟ.

Ένα χαρακτηριστικό αυτών των επιθέσεων είναι ότι συχνά δεν μπορούν να αποδοθούν με σαφήνεια.

«Αυτή είναι η μέθοδος», είπε ο στρατηγός. «Και αυτή η μέθοδος στοχεύει να σπείρει αβεβαιότητα, να δημιουργήσει φόβο, να προκαλέσει ζημιά, να κατασκοπεύσει και να δοκιμάσει». Οι Ρώσοι το αποκαλούν αυτό «μη γραμμικό πόλεμο». «Αυτός είναι πόλεμος μέσω του φόβου», είπε ο Σόλφρανκ.

Αναφερόμενος στη δύναμη των ρωσικών στρατευμάτων, ο στρατηγός βάσισε την εκτίμησή του στη δύναμη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Παρά τις απώλειες, η αεροπορία ήταν σε μεγάλο βαθμό άθικτη. Ενώ οι επίγειες δυνάμεις αν κι έχουν υποστεί απώλειες, ο αριθμός των αρμάτων μάχης είναι τόσο σημαντικός που μια περιορισμένη επίθεση ήταν ήδη πιθανή.

Επιπλέον, η Ρωσία σκόπευε να αυξήσει τη δύναμη των στρατευμάτων της σε 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες.

Ο Σόλφρανκ επεσήμανε τον στρατηγικό προσανατολισμό της Ρωσίας, τον οποίο ακολουθεί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, για αλλαγή της αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην Ευρώπη.

Η Ρωσία συνεχίζει να εφαρμόζει αυτόν τον προσανατολισμό παρά τις τεράστιες απώλειες στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο θέτοντας «σαφείς κόκκινες γραμμές» και λειτουργώντας ως αποτρεπτικό μέσο μέσω ενδελεχούς προετοιμασίας.

Υπάρχουν όμως τρεις παράγοντες που θα καθορίσουν εάν η Ρωσία θα αποφασίσει να επιτεθεί ή όχι, σύμφωνα με τον Σόλφρανκ

Αυτοί είναι:

  • Η στρατιωτική ισχύς της Ρωσίας
  • Το στρατιωτικό ιστορικό της
  • και η ηγεσία της

«Αυτοί οι τρεις παράγοντες με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι μια ρωσική επίθεση είναι στη σφαίρα του πιθανού», είπε. «Το αν θα συμβεί ή όχι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δική μας συμπεριφορά», είπε αναφερόμενος στις προσπάθειες αποτροπής του ΝΑΤΟ.

