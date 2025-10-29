Σκληρό μήνυμα Βελγίου κατά Ρωσίας: Αν επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, «η Μόσχα θα εξαφανιστεί από τον χάρτη»

Ο Βέλγος υπουργός Άμυνας Theo Francken δήλωσε ότι «η Μόσχα θα εξαφανιστεί από τον χάρτη» αν ο ηγέτης του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν αποφασίσει να επιτεθεί στην πρωτεύουσα ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, όπως οι Βρυξέλλες.

Ο Francken τόνισε ότι οι δυτικές χώρες δεν πρέπει να επιτρέψουν τον εκφοβισμό τους από τη Μόσχα.

Όταν ρωτήθηκε αν φοβάται ότι ο Πούτιν θα μπορούσε κάποια μέρα να εκτοξεύσει έναν μη πυρηνικό πύραυλο στις Βρυξέλλες, ο Φράνκεν απάντησε: «Όχι, γιατί τότε θα χτυπούσε την καρδιά του ΝΑΤΟ και θα εξαφανίζαμε τη Μόσχα από τον χάρτη».

Εν τω μεταξύ, ο Francken δήλωσε ότι αμφιβάλλει ότι ο Πούτιν θα τολμούσε να εκτοξεύσει πύραυλο στις Βρυξέλλες.

«Με απασχολούν περισσότερο τα σενάρια της γκρίζας ζώνης: "μικροί πράσινοι άνδρες" στην Εσθονία που υποκινούν τη ρωσόφωνη μειονότητα εναντίον του "ναζιστικού καθεστώτος". Πριν το καταλάβεις, θα έχουν προσαρτήσει μέρος της Εσθονίας».

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου Theo Francken μιλά στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2025. AP/Harry Nakos

Ως «μικροί πράσινοι άνδρες» ονομάζονται οι Ρώσοι στρατιώτες ή πράκτορες χωρίς διακριτικά που εμφανίστηκαν στην Κριμαία το 2014 για να εκτελέσουν μυστικές επιχειρήσεις με σκοπό την αποσταθεροποίηση ή την προσάρτηση περιοχών χωρίς να αναγκαστεί η Μόσχα να κηρύξει ανοιχτά τη στρατιωτική δράση, σημειώνει η Ukrainska Pravda.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα προβεί σε προκλητικές ενέργειες παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, με πιο αξιοσημείωτη την εισβολή στον εναέριο χώρο της Εσθονίας στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα, ο στρατηγός Alexus Grynkewich, Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, δήλωσε ότι η αποφασιστική αντίδραση της Συμμαχίας στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Εσθονίας από τη Ρωσία έχει αναγκάσει τη Μόσχα να ενεργεί με μεγαλύτερη προσοχή.

