Σκληρό μήνυμα Βελγίου κατά Ρωσίας: Αν επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, «η Μόσχα θα εξαφανιστεί από τον χάρτη»
Ο Βέλγος υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι δυτικές χώρες δεν πρέπει να εκφοβίζονται από τη Μόσχα
Ο Βέλγος υπουργός Άμυνας Theo Francken δήλωσε ότι «η Μόσχα θα εξαφανιστεί από τον χάρτη» αν ο ηγέτης του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν αποφασίσει να επιτεθεί στην πρωτεύουσα ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, όπως οι Βρυξέλλες.
Ο Francken τόνισε ότι οι δυτικές χώρες δεν πρέπει να επιτρέψουν τον εκφοβισμό τους από τη Μόσχα.
Όταν ρωτήθηκε αν φοβάται ότι ο Πούτιν θα μπορούσε κάποια μέρα να εκτοξεύσει έναν μη πυρηνικό πύραυλο στις Βρυξέλλες, ο Φράνκεν απάντησε: «Όχι, γιατί τότε θα χτυπούσε την καρδιά του ΝΑΤΟ και θα εξαφανίζαμε τη Μόσχα από τον χάρτη».
Εν τω μεταξύ, ο Francken δήλωσε ότι αμφιβάλλει ότι ο Πούτιν θα τολμούσε να εκτοξεύσει πύραυλο στις Βρυξέλλες.
«Με απασχολούν περισσότερο τα σενάρια της γκρίζας ζώνης: "μικροί πράσινοι άνδρες" στην Εσθονία που υποκινούν τη ρωσόφωνη μειονότητα εναντίον του "ναζιστικού καθεστώτος". Πριν το καταλάβεις, θα έχουν προσαρτήσει μέρος της Εσθονίας».
Ως «μικροί πράσινοι άνδρες» ονομάζονται οι Ρώσοι στρατιώτες ή πράκτορες χωρίς διακριτικά που εμφανίστηκαν στην Κριμαία το 2014 για να εκτελέσουν μυστικές επιχειρήσεις με σκοπό την αποσταθεροποίηση ή την προσάρτηση περιοχών χωρίς να αναγκαστεί η Μόσχα να κηρύξει ανοιχτά τη στρατιωτική δράση, σημειώνει η Ukrainska Pravda.
Η Ρωσία έχει επανειλημμένα προβεί σε προκλητικές ενέργειες παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, με πιο αξιοσημείωτη την εισβολή στον εναέριο χώρο της Εσθονίας στα μέσα Σεπτεμβρίου.
Νωρίτερα, ο στρατηγός Alexus Grynkewich, Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, δήλωσε ότι η αποφασιστική αντίδραση της Συμμαχίας στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Εσθονίας από τη Ρωσία έχει αναγκάσει τη Μόσχα να ενεργεί με μεγαλύτερη προσοχή.