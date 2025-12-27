Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του 2025

Σε ισχύ είναι ξανά από σήμερα, 27 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο τόσο για τα εμπορικά καταστήματα όσο και για τα σούπερ μάρκετ. Έπειτα από τη μικρή διακοπή 25 και 26 Δεκεμβρίου, λόγω της αργίας των Χριστουγέννων, η αγορά ξαναμπαίνει σε εορταστικούς ρυθμούς ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Ανοιχτά θα παραμείνουν, καταστήματα και σούπερ μάρκετ και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του προτεινόμενου εορταστικού ωραρίου.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα «απογραφής» για τις επιχειρήσεις.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.

