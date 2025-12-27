Παναθηναϊκός AKTOR: Ίδιο το απουσιολόγιο λόγω γρίπης Α - Ανέβασε πυρετό μέλος του τεχνικού τιμ

Συγκεκριμένα, οκτώ παίκτες και τρία μέλη του προπονητικού σταφ έχουν διαγνωστεί με γρίπη Α και παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα, γεγονός που οδήγησε και στην αναβολή της αναμέτρησης με το Μαρούσι. Το παιχνίδι ορίστηκε τελικά να διεξαχθεί στις 30 Δεκεμβρίου, με την ελπίδα ότι μέχρι τότε η κατάσταση θα έχει βελτιωθεί.

Στη σημερινή προπόνηση, οι «πράσινοι» δεν είδαν αλλαγές στο απουσιολόγιο, ενώ προέκυψε και νέο πρόβλημα, καθώς ένα μέλος του προπονητικού επιτελείου ανέβασε πυρετό και παρέμεινε κλινήρης. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από το ιατρικό τιμ, το οποίο έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προληπτική φαρμακευτική αγωγή λαμβάνουν όλοι στην ομάδα, ακόμη και οι υγιείς αθλητές, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της ίωσης και να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός AKTOR το συντομότερο δυνατό σε κανονικούς ρυθμούς.

