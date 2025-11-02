Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση που χρησιμοποιείται από το ΝATO

Θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τη βελγική στρατιωτική βάση Κλάινε-Μπρόγκελ, που χρησιμοποιείται και από το ΝΑΤΟ, αναφέρθηκαν την Κυριακή.

Ο Βέλγος υπουργός Άμυνας Τέο Φράνκεν έγραψε στο Twitter ότι μια συσκευή παρεμβολής χρησιμοποιήθηκε ανεπιτυχώς. Ένα ελικόπτερο και αστυνομικά οχήματα καταδίωξαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, αλλά το έχασαν μετά από αρκετά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον Φράνκεν, τα αεροσκάφη ήταν μεγαλύτερα μοντέλα που πετούσαν σε μεγάλο υψόμετρο. Έγραψε ότι δεν είχαν απλώς πετάξει πάνω από την αεροπορική βάση Κλάινε-Μπρόγκελ, αλλά είχαν στοχεύσει ειδικά σε αυτήν.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εντοπιστεί και στο παρελθόν πάνω από τη βάση.

Drones πάνω από την Ευρώπη

Το ΝΑΤΟ παρέπεμψε στις βελγικές αρχές ερωτήσεις σχετικά με τις θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τον Οκτώβριο, 2.000 στρατιώτες πραγματοποίησαν άσκηση του ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση του εδάφους της συμμαχίας με πυρηνικά όπλα.

Μέρος των ασκήσεων πραγματοποιήθηκε στο Κλάινε-Μπρόγκελ της Φλάνδρας.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, η αεροπορική βάση είναι μία από τις τοποθεσίες στην Ευρώπη όπου φυλάσσονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα

Ένα drone εντοπίστηκε επίσης πάνω από το αεροδρόμιο της Αμβέρσας το Σάββατο το βράδυ, όπως ανέφερε το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν υπάρξει επανειλημμένες αναφορές για drones που πετούν πάνω από στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια και κρίσιμες υποδομές στην Ευρώπη.

Ύποπτα drones έχουν επίσης αναφερθεί στη Γερμανία, τη Δανία, την Πολωνία και τη Νορβηγία. Σε αρκετές περιπτώσεις, έχει επιβεβαιωθεί ότι τα drones ήταν ρωσικά.

