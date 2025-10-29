ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν μείωση στον αριθμό των Αμερικανικών στρατευμάτων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

«Η αμερικανική απόφαση είναι να σταματήσει η εναλλαγή στην Ευρώπη μιας ταξιαρχίας που είχε μονάδες σε διάφορες χώρες του ΝΑΤΟ», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Φωτ. Αρχείου - Ρουμάνος αστυνομικός κοιτάει ενώ Αμερικανοί στρατιώτες παρευρίσκονται σε τελετή μεταβίβασης διοίκησης από την 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία στην 10η Ορεινή Μεραρχία στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023.

AP/Andreea Alexandru
Μείωση στον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στην Ανατολική Ευρώπη ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, ενημερώνοντας τη Ρουμανίας και συμμάχους του ΝΑΤΟ για τα σχέδιά τους. Στην νέα διάταξη δυνάμεων που προγραμματίζει η Ουάσιγκτον συμπεριλαμβάνονται και οι στρατιώτες που επρόκειτο να αναπτυχθούν στην αεροπορική βάση Mihail Kogalniceanu της Ρουμανίας, ανακοίνωσε το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη (29/10).

Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον έχουν ενημερωθεί προηγουμένως από την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επικεντρώνονται περισσότερο στα δικά τους σύνορα και στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

«Η αμερικανική απόφαση είναι να σταματήσει η εναλλαγή στην Ευρώπη μιας ταξιαρχίας που είχε μονάδες σε διάφορες χώρες του ΝΑΤΟ», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Ρουμανία-αμερικανοί-στρατιώτες

Φωτ. Αρχείου - Στρατιώτες της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών τρέχουν κατά τη διάρκεια άσκησης στην αεροπορική βάση Mihail Kogalniceanu, κοντά στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Μαύρη Θάλασσα, Ρουμανία, Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023.

AP/Vadim Ghirda

Ανέφερε ότι η απόφαση ήταν αναμενόμενη, δεδομένων των αλλαγών στις προτεραιότητες της Ουάσιγκτον, αλλά ότι περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα συνεχίσουν να σταθμεύουν στη Ρουμανία.

«Η απόφαση έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ έχει εδραιώσει την παρουσία και τη δραστηριότητά του στην ανατολική πτέρυγα, γεγονός που επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να προσαρμόσουν τη στρατιωτική τους στάση στην περιοχή», ανέφερε το υπουργείο. Δεν διευκρίνισε πόσοι Αμερικανοί στρατιώτες θα αποσυρθούν.

Παρά τις ανησυχίες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ για την πιθανή μείωση της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, σε μια εποχή που η Ρωσία συνεχίζει να διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αυξήσει την παρουσία των στρατευμάτων της στην Πολωνία.

Η απάντηση του ΝΑΤΟ

Οι αρχές του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ βρίσκονται σε στενή επαφή σχετικά με τη διάταξη δυνάμεων, δήλωσε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ την Τετάρτη, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

«Οι προσαρμογές στη στάση των αμερικανικών δυνάμεων δεν είναι ασυνήθιστες», δήλωσε ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι «ακόμη και με αυτή την προσαρμογή, η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη παραμένει μεγαλύτερη από ό,τι ήταν για πολλά χρόνια».

«Οι αρχές του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ βρίσκονται σε στενή επαφή σχετικά με τη συνολική μας στάση – για να διασφαλίσουν ότι το ΝΑΤΟ διατηρεί την ισχυρή του ικανότητα αποτροπής και άμυνας, και οι αρχές των ΗΠΑ ενημέρωσαν εκ των προτέρων το ΝΑΤΟ για αυτή την προσαρμογή», δήλωσε ο αξιωματούχος.

*Με πληροφορίες από Reuters

