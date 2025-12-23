Οι Ρώσοι ρίχνουν στη μάχη το ιππικό - Γιατί χρησιμοποιούν άλογα στις πολεμικές επιχειρήσεις

Μία τακτική πολέμου από τα παλαιά αναβιώνει στον ρωσικό στρατό, με τη χρήση αλόγων.

Σε πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου Ρώσοι στρατιώτες φαίνονται να ταξιδεύουν με άλογα κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

Ένα βίντεο από την Ταξιαρχία Εφόδου Ιβάν Σίρκο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων φέρεται να δείχνει Ρώσους να διασχίζουν χωράφια μεταφέροντας εξοπλισμό σε σακίδια πλάτης, μόνο και μόνο για να τους χτυπήσουν drones. Ένα δεύτερο βίντεο δείχνει Ρώσους στρατιώτες να κάνουν ιππασία στην κατεστραμμένη πόλη Ποκρόφσκ στην περιοχή του Ντόνετσκ.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το ιππικό θα μπορούσε να εμφανιστεί στο πεδίο της μάχης στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς η κύρια επιθετική δράση και από τις δύο πλευρές είναι αυτή τη στιγμή οι επιθέσεις μικρών ομάδων πεζικού, καθώς τα drones καταστρέφουν τα οχήματα.

Επιπλέον, όσο πιο γρήγορα κινείται το πεζικό, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιβίωσής του. Για τον σκοπό αυτό, πρώτα οι Ρώσοι και στη συνέχεια οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις άρχισαν να χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες.

Τώρα εμφανίστηκαν τα άλογα, προς το παρόν μόνο από την πλευρά των Ρώσων, αλλά είναι πιθανόν το παράδειγμά τους, όπως έγινε με τις μοτοσυκλέτες, να το υιοθετήσουν και οι Ουκρανοί στο μέλλον.

Η «επιστροφή» σε τακτικές παλαιοτέρων ετών δεν είναι άγνωστη, καθώς πριν από περίπου έναν χρόνο, εμφανίστηκαν πλάνα από δόκιμους που εκπαιδεύονταν σε επιθέσεις με ξιφολόγχη στο Στρατιωτικό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του Κιέβου, αλλά και Ουκρανούς στρατιώτες να ρυμουλκούν πολυβόλα Maxim, όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.