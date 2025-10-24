Συμμαχία των Προθύμων: «Στερεύουν οι στρατιώτες, τα χρήματα και οι ιδέες του Πούτιν»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν και τον πρωθυπουργο΄της Ολλανδίας Ντικ Σουφ στο Λονδίνο, στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σουφ προέβησαν σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθυμών» στο Λονδίνο.

Ο Βρετανός πρωθυποργός τόνισε ότι η «Συμμαχία των Προθύμων» προτίθεται να ασκήσει άνευ προηγουμένου επίπεδα πίεσης στον Πούτιν για να αναγκάζει τον Ρώσο πρόεδρο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Μόσχα θέλει να χρησιμοποιήσει ως όπλο τον επικείμενο χειμώνα στην Ουκρανία, με την καταστροφή των ενεργειακών υποδομών της χώρας, ενώ κάλεσε για κυρώσεις σε όλες τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και τον «σκιώδη» στόλο πετρελαιοφόρων. Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι «η ειρήνη θα έρθει από την άσκηση πίεσης στον επιτιθέμενο».

Ρούτε: «Υπό αξιολόγηση» το αίτημα για Tomahawk

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε ότι οι άνευ προηγουμένου κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες κατά της Μόσχας θα αυξήσουν την πίεση εναντίον του Πούτιν, ενώ σημείωσε ότι αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Μαρκ Ρούτε χαρακτήρισε τα εδαφικά κέρδη του Πούτιν στην Ουκρανία ως «ελάχιστα», ενώ προειδοποίησε τη Μόσχα ότι της τελειώνουν οι στρατιώτες, τα χρήματα αλλά και οι ιδέες. Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η προμήθεια πυραύλων Tomahawk παραμένει ακόμα «υπό αξιολόγηση».

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σουφ συμβούλεψε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιγράψει τις κυρώσεις της Ουάσιγκτον κατά της Μόσχας, λέγοντας ότι θα είναι «καλή κίνηση» για την Ευρώπη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι το Κίεβο θα χρειαστεί να βρει τρόπους για να παράγει εγχώρια τα απαραίτητα οπλικά συστήματα για την αντιαεροπορική της άμυνα.

Δάνεια αποζημίωσης έως τα Χριστούγεννα

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι η «Συμμαχία των Προθύμων» πρέπει να καταλήξει σε λύση σχετικά με τα δάνεια αποζημίωσης για την Ουκρανία πριν από τα Χριστούγεννα.

«Πρέπει να εργαστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε μια λύση πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Φρεντέρικσεν στους δημοσιογράφους. «Είμαι βέβαιη ότι θα τα καταφέρουμε... και θα περιμένω να ληφθεί μια απόφαση πριν από τα Χριστούγεννα», πρόσθεσε.

Απόλυτη σαφήνεια για τα «frozen assets»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης της «συμμαχίας των προθύμων» υπήρξε «απόλυτη σαφήνεια» ότι πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα πρόοδος όσον αφορά τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων («frozen assets») για τη στήριξη της Ουκρανίας.

«Χθες η ΕΕ έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και κατά τη σημερινή απογευματινή συνάντηση υπήρχε απόλυτη σαφήνεια ότι πρέπει να δούμε αυτή την πρόοδο να αποδίδει καρπούς σε σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Starmer στους δημοσιογράφους μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskiy.

*Με πληροφορίες από Reuters

