Βρετανία: 17 χρόνια φυλάκισης στον ύποπτο για τους «ρωσικής έμπνευσης» εμπρησμούς στο Λονδίνο

Ο επικεφαλής των εμπρηστικών επιθέσεων σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την Ουκρανία στο Λονδίνο πέρυσι, καταδικάστηκε σήμερα σε 17 χρόνια φυλάκιση για «συνεχή εκστρατεία τρομοκρατίας και δολιοφθοράς σε βρετανικό έδαφος», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο Ντίλαν Ερλ, 21 ετών, παραδέχτηκε τον εμπρησμό από πρόθεση σχετικά με την πυρκαγιά το 2024, η οποία είχε ως στόχο εταιρείες που παρέδιδαν δορυφορικό εξοπλισμό από το Starlink του Έλον Μασκ στην Ουκρανία.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν χθες Πέμπτη ότι ο Ερλ συζήτησε επίσης με τον χειριστή του (στις μυστικές υπηρεσίες σ.σ.), ο οποίος είχε διασυνδέσεις με τη ρωσική ομάδα μισθοφόρων Wagner - σχέδια απαγωγής του συνιδρυτή της εφαρμογής χρηματοδότησης Revolut και εμπρησμού μιας αποθήκης στην Τσεχική Δημοκρατία.

Η δικαστής Μπόμπι Τσίμα Γκραμπ καταδίκασε τον Ερλ σε 17 χρόνια φυλάκισης.

Διαβάστε επίσης