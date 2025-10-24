Βρετανία: Τραγικός θάνατος 12χρονου που συμμετείχε «σε πρόκληση χρωμίου στο TikTok»

Νέα επικίνδυνη διαδικτυακή συνήθεια όπου νέοι εισπνέουν αεροζόλ για να νιώσουν ευφορία

Βρετανία: Τραγικός θάνατος 12χρονου που συμμετείχε «σε πρόκληση χρωμίου στο TikTok»
Ένας Βρετανός μαθητής έχασε τραγικά τη ζωή του μετά από συμμετοχή σε μια επικίνδυνη πρόκληση στο TikTok γνωστή ως «χρώμιο».

Ο 12χρονος Oliver Gorman βρήκε πρόωρο θάνατο μετά από εισπνοή του δυνητικά θανατηφόρου αερίου από αποσμητικά. Η μητέρα του, Clare Gillespie, εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με την τάση στο TikTok - όπου οι νέοι εισπνέουν αεροζόλ για να νιώσουν ευφορία - που αναφέρεται ως «chroming» ή «huffing» σε μια έρευνα για τον τραγικό θάνατο του Oliver.

Η μητέρα αναφέρεται στη σειρά του Netflix «Adolescence»

Το δικαστήριο του Μάντσεστερ Σάουθ Κορνέρ ενημερώθηκε ότι ο Όλιβερ είχε υποστεί λεκτική παρενόχληση λόγω της εμφάνισής του, αλλά ήταν επίσης ένα ζωντανό αγόρι με έναν σταθερό κοινωνικό κύκλο. Η μητέρα του, Κλερ, πρώην κάτοικος του Χάιντ, στο Μάντσεστερ, αλλά τώρα κάτοικος του Σρούσμπερι, εξέφρασε την επιθυμία της να προειδοποιήσει άλλους γονείς για διάφορα emoji που επίσης προβλήθηκαν στην επιτυχημένη δραματική σειρά του Netflix Adolescence.

Συγκινημένη, ομολόγησε: «Δεν ξέρω αν ο Όλιβερ το έκανε για να ξεφύγει. Ως μητέρα, αυτό με πονάει. Κάθε Χριστούγεννα κάνουμε ένα αστείο ότι ποτέ δεν έχουμε τόσα σοκολατάκια, αποσμητικά και σετ δώρων. Υπήρχαν σύμβολα στον λογαριασμό του Oliver στο TikTok. Δεν τα είχα ξαναδεί, οπότε έψαξα στο Google. Στη σειρά Adolescence του Netflix χρησιμοποιούσαν αυτά τα σύμβολα. Ο Oliver ένιωθε κατάθλιψη και στράφηκε στα κοινωνικά μέσα. Δεν πιστεύω ότι το έκανε για να αυτοκτονήσει. Νομίζω ότι ήταν κάτι που πήγε τρομερά στραβά», αναφέρει η Mirror.

«Αν υπάρχει κάτι, θέλω να βεβαιωθώ ότι οι γονείς γνωρίζουν τον κίνδυνο που ενέχουν αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα γλυκό αγόρι, ένα υπέροχο αγόρι της οικογένειας», πρόσθεσε η μητέρα του άτυχου 12χρονου.

Η Clare αποκάλυψε ότι είχαν ξεκινήσει μια εκστρατεία με τίτλο «Oliver's Awareness» και ήταν αποφασισμένοι να προχωρήσουν με την εκστρατεία τους για να αναδείξουν τους κινδύνους των κοινωνικών μέσων, της κατάχρησης διαλυτικών και του εκφοβισμού.

νεκρό παιδί Tik tOK

Ο 12χρονος Oliver Gorman

