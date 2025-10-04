Άνδρας που αγνοείτο για 2 χρόνια, εντοπίστηκε μέσα από το… TikTok – Δείτε βίντεο

Μία φοβερή ιστορία έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας από το Περού, καθώς ένας άνδρας 41 ετών, που ήταν αγνοούμενος για 2 ολόκληρα χρόνια, εντοπίστηκε τελικά μέσω της διάσημης πλατφόρμας TikTok.

Ο μουσικός Ντιέγκο Λοντόνιο αναζητείτο από την οικογένειά του από το 2023, όταν τελικά μία influencer τον βρήκε και αποφάσισε να τον βοηθήσει να συνδεθεί και πάλι με τους δικούς του ανθρώπους.

Η Έιμι Σολάνο, μία επιχειρηματίας από τον Ισημερινό, αποφάσισε να ταξιδέψει στο Τσικλάγιο αναζητώντας τον Ντιέγκο και πολύ γρήγορα έστρεψε το βλέμμα της στο σωστό μέρος για να ψάξει. Η TikToker επέλεξε να ταξιδέψει στο συγκεκριμένο μέρος όταν δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι τον είχαν εντοπίσει στην κοντινή πόλη Μάνκορα.

Παρ’ ότι την πρώτη μέρα της αναζήτησης η Έιμι δεν κατέληξε κάπου, κατάφερε να τον απαθανατίσει με την κάμερα του κινητού στις 25 Σεπτεμβρίου και να δημοσιεύσει τη φωτογραφία στο TikTok, ενώ μιλούσε για την προσπάθεια εντοπισμού του.

Χάρη στην Έιμι, ο Ντιέγκο εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές, όπου και τέθηκε υπό κράτηση στην Εθνική Αστυνομία του Περού (PNP). Αφού βρέθηκε, η οικογένειά του ενημερώθηκε για τα καλά νέα.

Ενώ η ιστορία φαινόταν να έχει αίσιο τέλος για τον αγνοούμενο άντρα και την οικογένειά του, ο Ντιέγκο δεν επιθυμεί να επιστρέψει στον τόπο του, καθώς είναι εθελοντής νομάς.

«Μάς είπε ότι δεν θέλει να επιστρέψει στη χώρα του», αναφέρει η Εθνική Αστυνομία του Περού, τονίζοντας ότι δεν βρισκόταν σε κίνδυνο, ούτε σε κατάσταση εγκατάλειψης.

Ο Ντιέγκο φέρεται να αρνήθηκε να υποβληθεί σε ψυχολογική αξιολόγηση, ωστόσο, δεν παρουσίασε συμπτώματα οποιουδήποτε προβλήματος υγείας κατά τη διάρκεια της παραμονής στο τμήμα. «Πρόκειται για έναν πολύγλωσσο άνθρωπο, που μετακινείται σε διάφορες πόλεις της χώρας, συντηρούμενος από την πώληση χειροτεχνημάτων από μπρούντζο και χαλκό», σύμφωνα με τις Αρχές.