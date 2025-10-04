Άνδρας που αγνοείτο για 2 χρόνια, εντοπίστηκε μέσα από το… TikTok – Δείτε βίντεο

Άνδρας που ήταν «αγνοούμενος» για δύο χρόνια, τελικά βρέθηκε… καταλάθος από την οικογένειά του

Newsbomb

Άνδρας που αγνοείτο για 2 χρόνια, εντοπίστηκε μέσα από το… TikTok – Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία φοβερή ιστορία έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας από το Περού, καθώς ένας άνδρας 41 ετών, που ήταν αγνοούμενος για 2 ολόκληρα χρόνια, εντοπίστηκε τελικά μέσω της διάσημης πλατφόρμας TikTok.

Ο μουσικός Ντιέγκο Λοντόνιο αναζητείτο από την οικογένειά του από το 2023, όταν τελικά μία influencer τον βρήκε και αποφάσισε να τον βοηθήσει να συνδεθεί και πάλι με τους δικούς του ανθρώπους.

Η Έιμι Σολάνο, μία επιχειρηματίας από τον Ισημερινό, αποφάσισε να ταξιδέψει στο Τσικλάγιο αναζητώντας τον Ντιέγκο και πολύ γρήγορα έστρεψε το βλέμμα της στο σωστό μέρος για να ψάξει. Η TikToker επέλεξε να ταξιδέψει στο συγκεκριμένο μέρος όταν δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι τον είχαν εντοπίσει στην κοντινή πόλη Μάνκορα.

Παρ’ ότι την πρώτη μέρα της αναζήτησης η Έιμι δεν κατέληξε κάπου, κατάφερε να τον απαθανατίσει με την κάμερα του κινητού στις 25 Σεπτεμβρίου και να δημοσιεύσει τη φωτογραφία στο TikTok, ενώ μιλούσε για την προσπάθεια εντοπισμού του.

Χάρη στην Έιμι, ο Ντιέγκο εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές, όπου και τέθηκε υπό κράτηση στην Εθνική Αστυνομία του Περού (PNP). Αφού βρέθηκε, η οικογένειά του ενημερώθηκε για τα καλά νέα.

Ενώ η ιστορία φαινόταν να έχει αίσιο τέλος για τον αγνοούμενο άντρα και την οικογένειά του, ο Ντιέγκο δεν επιθυμεί να επιστρέψει στον τόπο του, καθώς είναι εθελοντής νομάς.

«Μάς είπε ότι δεν θέλει να επιστρέψει στη χώρα του», αναφέρει η Εθνική Αστυνομία του Περού, τονίζοντας ότι δεν βρισκόταν σε κίνδυνο, ούτε σε κατάσταση εγκατάλειψης.

Ο Ντιέγκο φέρεται να αρνήθηκε να υποβληθεί σε ψυχολογική αξιολόγηση, ωστόσο, δεν παρουσίασε συμπτώματα οποιουδήποτε προβλήματος υγείας κατά τη διάρκεια της παραμονής στο τμήμα. «Πρόκειται για έναν πολύγλωσσο άνθρωπο, που μετακινείται σε διάφορες πόλεις της χώρας, συντηρούμενος από την πώληση χειροτεχνημάτων από μπρούντζο και χαλκό», σύμφωνα με τις Αρχές.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Περιπέτεια για κυνηγό στο Κακό Όρος - Κατρακύλησε από βράχια και τραυματίστηκε σοβαρά

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίδειξη με drones μετατρέπεται σε «βροχή» φωτιάς και προκαλεί αναστάτωση - Βίντεο

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: Στο «φως» ιστορικό ξύλινο βαρέλι της Μονής Αγίου Νικολάου – Χρονολογείται από τον 17ο αιώνα

17:53ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

17:51ΚΟΣΜΟΣ

O θρύλος του σερβικού μπάσκετ Βλάντε Ντίβατς στο Άγιο Όρος

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Κανάρια Νησιά: Νεαρός άνδρας διασώθηκε έπειτα από 3 ημέρες στη θάλασσα – Παρασύρθηκε με τζετ σκι

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα στο γραφείο βουλευτή

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση για το «πράσινο» στέλεχος από την Κρήτη που δήλωνε εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

17:27ΚΟΣΜΟΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Δούκας για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο: «Ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατό της

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικό drone χτύπησε ουκρανικό επιβατικό τρένο -Βίντεο με βαγόνι να φλέγεται

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας που αγνοείτο για 2 χρόνια, εντοπίστηκε μέσα από το… TikTok – Δείτε βίντεο

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Ματίας Λεσόρ συντάχθηκε με τον Τζέριαν Γκραντ για το θέμα της διαιτησίας

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από Ξάνθη: Οικοδομούμε τις πιο αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις που είχαμε ποτέ - Τι θα δούμε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαριές εκφράσεις Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Άδωνι Γεωργιάδη: «Είναι γελοίο πρόσωπο»

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρυστο: Νεκρός 27χρονος σε φρικτό τροχαίο

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Σαρώνει τα πάντα η καταιγίδα Amy - Έριξε δέντρα, αναποδογύρισε αυτοκίνητα, διέλυσε στέγες

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 15χρονος επιτέθηκε σε συμμαθήτριά του –  Την ακινητοποίησε με κεφαλοκλείδωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της 28χρονης Σπυριδούλας – Τα αναπάντητα ερωτήματα για το θάνατό της

17:53ΥΓΕΙΑ

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Διαχείριση πολυκατοικιών: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τι απάντησε σε Έλληνα φοιτητή όταν τον ρώτησε πότε θα κάνει κόμμα

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαριές εκφράσεις Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Άδωνι Γεωργιάδη: «Είναι γελοίο πρόσωπο»

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Σαρώνει τα πάντα η καταιγίδα Amy - Έριξε δέντρα, αναποδογύρισε αυτοκίνητα, διέλυσε στέγες

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

13:42LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Δεν άφησε τίποτα στην φαντασία με το αποκαλυπτικό see-through φόρεμά της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι - Εικόνες

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάρυστο: Νεκρός 27χρονος σε φρικτό τροχαίο

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Στο εδώλιο ιερέας για σεξουαλική παρενόχληση σε 30χρονο τουρίστα

17:51ΚΟΣΜΟΣ

O θρύλος του σερβικού μπάσκετ Βλάντε Ντίβατς στο Άγιο Όρος

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η σοκαριστική στιγμή που ασανσέρ πολυκατοικίας κατρακυλά επτά ορόφους - Νεκρή νεαρή μητέρα - Βίντεο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ