Ανεπαρκής η προστασία των δεδομένων των παιδιών στο TikTok - Έρευνα στον Καναδά

Unsplash
Ανεπαρκείς αποδείχτηκαν οι προσπάθειες του TikTok να αποτρέψει την χρήση της εφαρμογής από παιδιά και να προστατέψει τα προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας καναδικής έρευνας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στη χώρα χρησιμοποιούν το TikTok κάθε χρόνο, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δηλώνει ότι η εφαρμογή δεν προορίζεται για άτομα κάτω των 13 ετών.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι το TikTok είχε συλλέξει ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες από «μεγάλο αριθμό» παιδιών στον Καναδά και τις είχε χρησιμοποιήσει για διαδικτυακό μάρκετινγκ και στοχευμένο περιεχόμενο.

Το TikTok δήλωσε ότι θα εισαγάγει μια σειρά μέτρων για να «ενισχύσει την πλατφόρμα της για τους Καναδούς», αν και αμφισβητεί ορισμένα από τα ευρήματα, σύμφωνα με το BBC.

«Τεράστιες» ποσότητες πληροφοριών

Η έρευνα διεξήχθη από τον επίτροπο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Καναδά, Philippe Dufresne, και από αξιωματούχους προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των ευρημάτων, ο Dufresne δήλωσε ότι η εξαιρετικά δημοφιλής πλατφόρμα σύντομων βίντεο συλλέγει «τεράστιες» ποσότητες πληροφοριών από τους χρήστες της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

«Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να στοχεύουν το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που βλέπουν οι χρήστες, κάτι που μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις, ιδίως στους νέους», πρόσθεσε.

Ο Dufresne δήλωσε ότι, σε απάντηση στην έρευνα, το TikTok συμφώνησε να ενισχύσει τα μέτρα για να εμποδίσει τα παιδιά να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και να υποδείξει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους.

Σε δήλωση, εκπρόσωπος του TikTok υποστήριξε ότι η εταιρεία χαιρέτισε την έρευνα και ότι οι καναδικές αρχές «συμφώνησαν με μια σειρά προτάσεών μας για την περαιτέρω ενίσχυση της πλατφόρμας μας».

«Αν και διαφωνούμε με ορισμένα από τα ευρήματα, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση ισχυρών πρακτικών διαφάνειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής», πρόσθεσαν.

Περιορισμοί και διαπραγμάτευση

Η καναδική έρευνα είναι η τελευταία από μια σειρά κινήσεων από κυβερνήσεις ανά τον κόσμο για την επανεξέταση του αντίκτυπου της δημοφιλούς εφαρμογής στους χρήστες, καθώς και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας που αφορούν την κινεζική εφαρμογή.

Η εταιρεία και το Πεκίνο έχουν επανειλημμένα αρνηθεί τέτοιες κατηγορίες.

Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαπραγματεύεται με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξαγορά των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ από μια ομάδα αμερικανικών εταιρειών.

Το 2023, το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε εντολή να αφαιρέσει την εφαρμογή από τα κινητά τηλέφωνα και τις εταιρικές συσκευές του.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι εφάρμοζε το μέτρο για να «προστατεύσει τα δεδομένα και να ενισχύσει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο».

