Το TikTok «πλημμύρισε» με προτάσεις γάμου κάθε είδους

Τον τελευταίο καιρό, το TikTok έχει κατακλυστεί από βίντεο με προτάσεις γάμου, τα οποία κερδίζουν χιλιάδες προβολές και σχόλια. Το trend φαίνεται πως έχει ξεφύγει από τα κλασικά και παίρνει πολλές διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τη φαντασία και το στυλ του κάθε ζευγαριού.

Από τις πιο απλές και ρομαντικές στιγμές, με ένα μονόπετρο και μια γλυκιά ερώτηση, μέχρι τις υπερπαραγωγές με πυροτεχνήματα και βαρελότα, το TikTok είναι γεμάτο ιστορίες αγάπης που ξεχωρίζουν.

Δεν λείπουν και οι πιο κινηματογραφικές προτάσεις, με θεαματικά σκηνικά, μέχρι και προβολές σε σινεμά ή flash mobs σε πλατείες.

Κάθε βίντεο αποτυπώνει όχι μόνο τη στιγμή της πρότασης, αλλά και τις αντιδράσεις από τα δάκρυα συγκίνησης μέχρι τα χαμόγελα και τα χειροκροτήματα των φίλων και συγγενών.