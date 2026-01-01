Άγιος Δημήτριος: Παρίστανε αστυνομικό και λήστεψε 33χρονο σε στάση λεωφορείου – Βίντεο ντοκουμέντο

Ληστεία καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, με έναν άνδρα να παριστάνει τον αστυνομικό προκειμένου να αποσπάσει χρήματα από ανυποψίαστο πολίτη.

Το MEGA εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο. Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο, όταν ο δράστης, κινούμενος με επιβατικό αυτοκίνητο, πλησίασε έναν 33χρονο που περίμενε σε στάση λεωφορείου.

Υποδυόμενος τον ένστολο, τον διέταξε να σηκώσει τα χέρια, γεγονός που προκάλεσε τον αιφνιδιασμό και τον φόβο του θύματος. Στη συνέχεια, εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση και αφαίρεσε από τη τσάντα του το πορτοφόλι του, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Όταν ο 33χρονος συνειδητοποίησε την απάτη, προσπάθησε να αντιδράσει και ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο ανδρών. Παρά τη συμπλοκή, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει με το όχημά του και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.