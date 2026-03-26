Euroleague: Αγωνιστική που ξεκαθαρίζει το τοπίο ή βάζει… μπουρλότο σε πλεονέκτημα και πλέι οφ

Η δεύτερη αγωνιστική της «διαβολοβδομάδας», αρχίζει απόψε και ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή (27/3).

Στην πιο κρίσιμη… στροφή της Euroleague, η 34η μέρα του «πολέμου» είναι ιδιαίτερα καθοριστική. Καθώς περιλαμβάνει ματς ανάμεσα σε ομάδες με κοινό στόχο. Συν παιχνίδια που αν δεν υπάρξουν σημαντικές εκπλήξεις, περιπλέκουν σημαντικά την κατάσταση ειδικά στις θέσεις του πλεονεκτήματος.

Ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστεί αρκετές μέρες πριν (νίκησε εκτός έδρας την Παρί) οπότε απλά περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που νικήσουν Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια, τότε τον «πιάνουν» στις 22 νίκες. Με την ισοβαθμία να μην ευνοεί την ελληνική ομάδα, καθώς σε τρία παιχνίδια με τις δύο ισπανικές έχει ισάριθμες ήττες.

Η Ρεάλ υποδέχεται την αδιάφορη Έφες, με την έδρα της να είναι… κάστρο, καθώς έχει χάσει μόνο απ’ τον Παναθηναϊκό AKTOR την φετινή σεζόν. Η Βαλένθια έχει πιο δύσκολο έργο, παίζοντας εκτός με την Παρτίζαν.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ τώρα, φιλοξενείται στην έδρα της Μπασκόνια. Αν νικήσει ανεβαίνει στις 21 νίκες, μία λιγότερη από τον Ολυμπιακό, αλλά και με ματς λιγότερο (χρωστάει το παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ που είχε αναβληθεί). Οπότε η κατάσταση περιπλέκεται αρκετά για την τετράδα.

Η Φενέρμπαχτσε που έχει κάνει αρκετές ήττες τον τελευταίο καιρό (Ερυθρό Αστέρα, Ολυμπιακό, Μακάμπι), μοιάζει ασφαλής στις 23 νίκες, όμως σίγουρα θέλει να σιγουρέψει το πλεονέκτημα. Έτσι πρέπει να νικήσει την Ζαλγκίρις Κάουνας στην Κωνσταντινούπολη. Με τους Λιθουανούς να είναι στο γκρουπ των ομάδων με τις 19 νίκες για την απ’ ευθείας είσοδο στα πλέι οφ.

Στην Βαρκελώνη η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, σε κρίσιμη «κόντρα» ομάδων με κοινό στόχο (πλέι οφ). Όπως φυσικά και στο Telekom Center Athens, όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί την Μονακό, όντας αμφότερες οι ομάδες στις 19 νίκες.

Αυτόματα λοιπόν το… τοπίο θα ξεκαθαρίσει και θα διαμορφωθεί μια εικόνα ενόψει του τελικού καρέ αναμετρήσεων για την regular season. Με τα πάντα να είναι ανοιχτά τόσο για το πλεονέκτημα έδρας, όσο και για την εξάδα.

EUROLEAGUE – 34η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρί – Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26 Μαρτίου

21:30 Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια

21:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι BC

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντόλου Έφες

Παρασκευή 27 Μαρτίου