ΗΠΑ: Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια
Η ομιλία διορθώθηκε πριν εκφωνηθεί, με αποτέλεσμα η Μελάνια Τραμπ να αναφερθεί στη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία
Η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον απέτρεψε ένα διπλωματικό ατόπημα στη διάρκεια ομιλίας της Μελάνια Τραμπ.
Σε εκδήλωση με προσκεκλημένους από 45 χώρες, η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμαζόταν να καλωσορίσει τη σύζυγο του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Μίτσκοσκι, με τη φράση «καλώς ορίζουμε τη Μακεδονία».
Ωστόσο, ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσινγκτον, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως και προχώρησε σε διάβημα προς τον Λευκό Οίκο.
Η ομιλία διορθώθηκε πριν εκφωνηθεί, με αποτέλεσμα η Μελάνια Τραμπ να αναφερθεί στη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, λέγοντας «χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία».
