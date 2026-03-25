ΗΠΑ: Πώς ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσιγκτον διόρθωσε το «Μακεδονία» της Μελάνια

Η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον απέτρεψε ένα διπλωματικό ατόπημα στη διάρκεια ομιλίας της Μελάνια Τραμπ.

Σε εκδήλωση με προσκεκλημένους από 45 χώρες, η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμαζόταν να καλωσορίσει τη σύζυγο του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Μίτσκοσκι, με τη φράση «καλώς ορίζουμε τη Μακεδονία».

Ωστόσο, ο Έλληνας πρέσβης στην Ουάσινγκτον, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως και προχώρησε σε διάβημα προς τον Λευκό Οίκο.

Η ομιλία διορθώθηκε πριν εκφωνηθεί, με αποτέλεσμα η Μελάνια Τραμπ να αναφερθεί στη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, λέγοντας «χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία».

