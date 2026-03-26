Μία πρώην νοσοκόμα στην κορυφή της Αγγλικανικής Εκκλησίας – Πώς έσπασε το «άβατο» του Καντέρμπουρι

Η Σάρα Μάλαλι ανέλαβε τον ρόλο με κάθε επισημότητα, έπειτα από σκάνδαλο κακοποίησης που οδήγησε στην παραίτηση του προκατόχου της, Τζάστιν Γουέλμπι

Μία πρώην νοσηλεύτρια «έγραψε» ιστορία την Τετάρτη (25/03), καθώς ενθρονίστηκε ως Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που ηγείται της ιστορικής μητρικής εκκλησίας της παγκόσμιας Αγγλικανικής κοινότητας των 85 εκατομμυρίων πιστών.

Η 63άχρονη Σάρα Μάλαλι ανέλαβε επίσημα τον ρόλο, έπειτα από σκάνδαλο κακοποίησης που οδήγησε στην αποχώρηση του προκατόχου της.

Η πρώην μαία εγκαταστάθηκε επισήμως σε μία ιστορική τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Καντέρμπουρι, στη νοτιοανατολική Αγγλία, παρουσία περίπου 2.000 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ και η γυναίκα του, Κέιτ.

Sarah Mullally.

Σύμφωνα με την παράδοση, η τελετή ξεκίνησε με τη Μάλαλι να χτυπά τρεις φορές με μία ράβδο τη δυτική πύλη του ναού, ζητώντας είσοδο.

Ντυμένη με βαθύ κίτρινο – χρυσό ένδυμα, την υποδέχθηκαν παιδιά από τοπικά σχολεία που τη ρώτησαν γιατί είχε σταλεί.

«Έχω σταλεί ως αρχιεπίσκοπος για να σας υπηρετήσω, να διακηρύξω την αγάπη του Χριστού και μαζί σας να τον λατρεύω και να τον αγαπώ με καρδιά και ψυχή, νου και δύναμη», απάντησε.

Η τελετή κορυφώθηκε με τη Μάλαλι να κάθεται σε δύο διαφορετικούς θρόνους.

Οι θέσεις συμβολίζουν τις διπλές ευθύνες του ρόλου. Ως επισκόπου της επισκοπής του Καντέρμπουρι και ως πνευματικής ηγέτιδας των Αγγλικανών παγκοσμίως.

Ο προκάτοχος, Τζάστιν Γουέλμπι, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την ηγεσία της Εκκλησίας της Αγγλίας τον Νοέμβριο του 2024, λόγω αποτυχιών στη διαχείριση σκανδάλου κακοποίησης.

Αποχώρησε αφού έκθεση διαπίστωσε ότι η Εκκλησία της Αγγλίας είχε συγκαλύψει υπόθεση κατά συρροή κακοποίησης από τη δεκαετία του 1970 και ότι δεν είχε αναφέρει τις καταγγελίες στις Αρχές όταν περιήλθαν σε γνώση του, το 2013.

Η Μάλαλι έχει τονίσει τη δέσμευση «να κάνω ό,τι μπορώ ώστε η Εκκλησία να γίνει ασφαλέστερη και να ανταποκρίνεται σωστά στα θύματα και τους επιζώντες κακοποίησης».

Η Εκκλησία «επιδιώκει να γίνει πιο ενημερωμένη ως προς το τραύμα, ακούγοντας τους επιζώντες και τα θύματα κακοποίησης», ανέφερε σε συνέντευξη στο BBC αυτήν την εβδομάδα.

Η Εκκλησία της Αγγλίας έγινε η επίσημη εκκλησία του κράτους μετά τη ρήξη του βασιλιά Ερρίκου Η’ με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τη δεκαετία του 1530. Ο Βρετανός μονάρχης είναι ο ανώτατος διοικητής της, ενώ, ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι θεωρείται ο πνευματικός ηγέτης των Αγγλικανών παγκοσμίως.

Η Μάλαλι, που είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά, γίνεται η 106η Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, με τον πρώτο να έχει διοριστεί στα τέλη του 6ου αιώνα.

Ακόμη, εργάστηκε στο εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, φτάνοντας το 1999 στη θέση της επικεφαλής νοσηλευτικής υπηρεσίας για την Αγγλία.

Χειροτονήθηκε ιερέας το 2002 και το 2018, έγινε η πρώτη γυναίκα επίσκοπος του Λονδίνου, μόλις 4 έτη αφότου η εκκλησία επέτρεψε τις γυναίκες επισκόπους, έπειτα από χρόνια έντονων εσωτερικών αντιπαραθέσεων.

Ορισμένες εκκλησίες στον αγγλικανικό κόσμο έχουν εδώ και καιρό επιτρέψει γυναίκες επισκόπους, με την πρώτη να διορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1989. Άλλες, ωστόσο, παραμένουν αντίθετες, όπως ο Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας της Ρουάντα, Λοράν Εμπάντα.

Ο Εμπάντα έχει επιμείνει ότι «η πλειονότητα της Αγγλικανικής Κοινότητας εξακολουθεί να πιστεύει πως η Βίβλος απαιτεί ανδρικό μόνο επισκοπικό αξίωμα».

Περισσότεροι από 40 από τους 108 επισκόπους της Αγγλίας είναι πλέον γυναίκες, με παρόμοιο ποσοστό μεταξύ των ιερέων, αφού οι γυναίκες κληρικοί επετράπησαν για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρές ενδείξεις ότι βρέθηκε ο σκελετός του Ντ' Αρτανιάν από τους «Τρεις Σωματοφύλακες»

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις από νωρίς σε κέντρο και Κηφισό – Μποτιλιάρισμα σε Πειραιά, Κηφισίας

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι - «Το Ιράν είναι υπεύθυνο για οικονομική τρομοκρατία» λέει στέλεχος του κλάδου

08:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«They Will Kill You»: Η πιο cult horror ταινία της χρονιάς που δεν περίμενες ότι θα σου αρέσει

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέα πρωινά ιρανικά χτυπήματα στο κεντρικό Ισραήλ - 11χρονη σε σοβαρή κατάσταση

07:50LIFESTYLE

Εκπομπές που «κόπηκαν» νωρίς τη φετινή σεζόν και σχολιάστηκαν

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από τον ΠΟΥ: «Βλέπουμε μία κρίση υγείας σε πραγματικό χρόνο στη Μέση Ανατολή» - Φόβοι για επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και μονάδες αφαλάτωσης

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Μία πρώην νοσοκόμα στην κορυφή της Αγγλικανικής Εκκλησίας – Πώς κατάφερε να σπάσει το «άβατο» του Καντέρμπουρι

07:40LIFESTYLE

Γιατί η Κέιτ Μίντλετον επιλέγει να φορά την αγαπημένη τιάρα της Νταϊάνα - Μίμηση ή φόρος τιμής;

07:32ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Πόσο κοντά είναι ο Tραμπ σε μία στρατηγική εξόδου άπό το Ιράν;

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά άνω των 15.000 ευρώ για χιλιάδες συνταξιούχους – Ποιους αφορά

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση και τι πρέπει να προσέξετε – Διπλή δόση πριν από το Πάσχα

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι ο πόλεμος στο Ιράν η «στιγμή του Σουέζ» για την Αμερική;

07:10ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Bugatti περνά και στα ποδήλατα με το Factor One

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες για χτύπημα με drone σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» στα 920 ευρώ - Ποιους εργαζόμενους αφορά - Πόσο ανεβαίνει ο μισθός

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Άστατος με βροχές και χιόνια στα βουνά - Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

06:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ελλάδα 2η στην ΕΕ στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» στα 920 ευρώ - Ποιους εργαζόμενους αφορά - Πόσο ανεβαίνει ο μισθός

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση και τι πρέπει να προσέξετε – Διπλή δόση πριν από το Πάσχα

19:04LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: Η επική απάντηση που έδωσε σε Γάλλο γιατρό όταν "έχασε" τη φωνή της

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά άνω των 15.000 ευρώ για χιλιάδες συνταξιούχους – Ποιους αφορά

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες για χτύπημα με drone σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τον «δράκο του Περιστερίου» - Η σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο γυναικών

22:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο «δράκος του Πειραιά» που συνελήφθη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

21:11ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,9 στο Άγιο Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέα πρωινά ιρανικά χτυπήματα στο κεντρικό Ισραήλ - 11χρονη σε σοβαρή κατάσταση

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Τι συμβαίνει με τους σεισμούς - Η εξέλιξη του φαινομένου και το ιστορικό της περιοχής

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Εντοπίστηκε η σορός του 34χρονου δύτη

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

06:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Αγωνιστική που ξεκαθαρίζει το τοπίο ή βάζει… μπουρλότο σε πλεονέκτημα και πλέι οφ

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Δεν αναγνωρίζονταν οι σοροί των θυμάτων - Με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι ο 39χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ