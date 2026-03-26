Μία πρώην νοσοκόμα στην κορυφή της Αγγλικανικής Εκκλησίας – Πώς έσπασε το «άβατο» του Καντέρμπουρι

Μία πρώην νοσηλεύτρια «έγραψε» ιστορία την Τετάρτη (25/03), καθώς ενθρονίστηκε ως Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που ηγείται της ιστορικής μητρικής εκκλησίας της παγκόσμιας Αγγλικανικής κοινότητας των 85 εκατομμυρίων πιστών.

Η 63άχρονη Σάρα Μάλαλι ανέλαβε επίσημα τον ρόλο, έπειτα από σκάνδαλο κακοποίησης που οδήγησε στην αποχώρηση του προκατόχου της.

Η πρώην μαία εγκαταστάθηκε επισήμως σε μία ιστορική τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Καντέρμπουρι, στη νοτιοανατολική Αγγλία, παρουσία περίπου 2.000 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο διάδοχος του θρόνου πρίγκιπας Ουίλιαμ και η γυναίκα του, Κέιτ.

Σύμφωνα με την παράδοση, η τελετή ξεκίνησε με τη Μάλαλι να χτυπά τρεις φορές με μία ράβδο τη δυτική πύλη του ναού, ζητώντας είσοδο.

Ντυμένη με βαθύ κίτρινο – χρυσό ένδυμα, την υποδέχθηκαν παιδιά από τοπικά σχολεία που τη ρώτησαν γιατί είχε σταλεί.

«Έχω σταλεί ως αρχιεπίσκοπος για να σας υπηρετήσω, να διακηρύξω την αγάπη του Χριστού και μαζί σας να τον λατρεύω και να τον αγαπώ με καρδιά και ψυχή, νου και δύναμη», απάντησε.

Η τελετή κορυφώθηκε με τη Μάλαλι να κάθεται σε δύο διαφορετικούς θρόνους.

Οι θέσεις συμβολίζουν τις διπλές ευθύνες του ρόλου. Ως επισκόπου της επισκοπής του Καντέρμπουρι και ως πνευματικής ηγέτιδας των Αγγλικανών παγκοσμίως.

Ο προκάτοχος, Τζάστιν Γουέλμπι, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την ηγεσία της Εκκλησίας της Αγγλίας τον Νοέμβριο του 2024, λόγω αποτυχιών στη διαχείριση σκανδάλου κακοποίησης.

Αποχώρησε αφού έκθεση διαπίστωσε ότι η Εκκλησία της Αγγλίας είχε συγκαλύψει υπόθεση κατά συρροή κακοποίησης από τη δεκαετία του 1970 και ότι δεν είχε αναφέρει τις καταγγελίες στις Αρχές όταν περιήλθαν σε γνώση του, το 2013.

Η Μάλαλι έχει τονίσει τη δέσμευση «να κάνω ό,τι μπορώ ώστε η Εκκλησία να γίνει ασφαλέστερη και να ανταποκρίνεται σωστά στα θύματα και τους επιζώντες κακοποίησης».

Η Εκκλησία «επιδιώκει να γίνει πιο ενημερωμένη ως προς το τραύμα, ακούγοντας τους επιζώντες και τα θύματα κακοποίησης», ανέφερε σε συνέντευξη στο BBC αυτήν την εβδομάδα.

Η Εκκλησία της Αγγλίας έγινε η επίσημη εκκλησία του κράτους μετά τη ρήξη του βασιλιά Ερρίκου Η’ με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, τη δεκαετία του 1530. Ο Βρετανός μονάρχης είναι ο ανώτατος διοικητής της, ενώ, ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι θεωρείται ο πνευματικός ηγέτης των Αγγλικανών παγκοσμίως.

Η Μάλαλι, που είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά, γίνεται η 106η Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, με τον πρώτο να έχει διοριστεί στα τέλη του 6ου αιώνα.

Ακόμη, εργάστηκε στο εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, φτάνοντας το 1999 στη θέση της επικεφαλής νοσηλευτικής υπηρεσίας για την Αγγλία.

Χειροτονήθηκε ιερέας το 2002 και το 2018, έγινε η πρώτη γυναίκα επίσκοπος του Λονδίνου, μόλις 4 έτη αφότου η εκκλησία επέτρεψε τις γυναίκες επισκόπους, έπειτα από χρόνια έντονων εσωτερικών αντιπαραθέσεων.

Ορισμένες εκκλησίες στον αγγλικανικό κόσμο έχουν εδώ και καιρό επιτρέψει γυναίκες επισκόπους, με την πρώτη να διορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1989. Άλλες, ωστόσο, παραμένουν αντίθετες, όπως ο Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας της Ρουάντα, Λοράν Εμπάντα.

Ο Εμπάντα έχει επιμείνει ότι «η πλειονότητα της Αγγλικανικής Κοινότητας εξακολουθεί να πιστεύει πως η Βίβλος απαιτεί ανδρικό μόνο επισκοπικό αξίωμα».

Περισσότεροι από 40 από τους 108 επισκόπους της Αγγλίας είναι πλέον γυναίκες, με παρόμοιο ποσοστό μεταξύ των ιερέων, αφού οι γυναίκες κληρικοί επετράπησαν για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990.