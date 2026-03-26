Άγιος Παντελεήμονας: Σε σοβαρή κατάσταση 58χρονος έπειτα από άγριο καβγά μέσα σε κατάστημα
Ένας 58χρονος και ένας 48χρονος άρχισαν να λογομαχούν και πιάστηκαν στα χέρια
Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης μεταξύ δύο ανδρών, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Άγιο Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.
Η συμπλοκή σημειώθηκε στις 22:20 σε κατάστημα επί της Μιχαήλ Βόδα 219, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας 58χρονος και ένας 48χρονος άρχισαν να λογομαχούν και πιάστηκαν στα χέρια.
Από το επεισόδιο τραυματίστηκε σοβαρά ο 58χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ελπίς». Η αστυνομία αμέσως εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη και λίγη ώρα μετά συνέλαβε τον 46χρονο.
Ο 46χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.