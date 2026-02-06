Οργισμένη οδηγός παρέσυρε πεζό έπειτα από καβγά για πρόστιμο στάθμευσης

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν μια οργισμένη οδηγός ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε έναν περαστικό σε διαμάχη για πρόστιμο στάθμευσης.

Σύμφωνα με το CCTV, η 30χρονη Σαμίνα Ακτάρ, που ήταν σταθμευμένη παράνομα σε στάση λεωφορείου, φώναζε στον υπάλληλο ελέγχου: «Πήγα στο μαγαζί για δύο λεπτά. Φύγετε γαμ… από εδώ». Το δραματικό βίντεο δείχνει την Ακτάρ και δύο φίλες της να εμπλέκονται σε αντιπαράθεση με έναν περαστικό έξω από το αυτοκίνητό της.

Μετά την επιστροφή της στο όχημα, η CCTV δείχνει την Ακτάρ να κάνει τριών σημείων στροφή σε πολυσύχναστο δρόμο και να κατευθύνει το αυτοκίνητό της στο πεζοδρόμιο. Καθώς προσπαθούσε να φύγει, παρέσυρε τον πεζό, ο οποίος προσπάθησε να την τραβήξει από το όχημα, αλλά εκείνη κατάφερε να διαφύγει με την πόρτα ακόμη ανοιχτή.

Moment raging motorist mounted pavement before ploughing into passer-by in furious row sparked by a parking ticket https://t.co/ysIOccKyHJ — Daily Mail (@DailyMail) February 6, 2026

Η οδηγός συνελήφθη λίγη ώρα μετά το χτύπημα στον πεζό και την απόδρασή της. Ισχυρίστηκε ότι πήρε τη βιαστική απόφαση σε κατάσταση «πανικού», λέγοντας: «Υπήρχαν μερικά κορίτσια που με χτυπούσαν και με έβριζαν και ήθελαν να αρχίσουν καβγά. Δεν θα πω ψέματα, πανικοβλήθηκα και οδήγησα στο πεζοδρόμιο».

Μόλις λίγους μήνες μετά το περιστατικό, η Ακτάρ πέρασε από αστυνομικό έλεγχο, ενώ οδηγούσε στον δρόμο. Η ίδια βγήκε θετική σε τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα σε κάνναβη, ενώ κάνναβη βρέθηκε και στο αυτοκίνητό της.

Η Ακτάρ καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση, με 100 ώρες κοινωνικής εργασίας, 40 μέρες συμμετοχής σε προγράμματα αποκατάστασης και απαγόρευση οδήγησης για 12 μήνες.

