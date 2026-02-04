Βέροια: Ηλικιωμένος οδηγούσε για 10 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού

Ένα απίστευτο βίντεο καταγράφθηκε στην περιοχή της Βέροιας, όπου ένα ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της της 28ης Ιανουαρίου. Ο 89χρονος οδηγός εισήλθε ανάποδα στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο της Βέροιας, κινούμενος στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, δηλαδή στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας των οχημάτων που κινούνταν κανονικά.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, 50χρονη οδηγός είδε τον ηλικιωμένο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και προκειμένου να τον αποφύγει έπεσε πάνω στο διαχωριστικό στηθαίο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Βέροιας όπου νοσηλεύθηκε.

Δείτε το βίντεο:

Ο ηλικιωμένος οδηγός διάνυσε μια απόσταση περίπου 10χλμ κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφού συγκρούστηκε με το όχημα που οδηγούσε η 50χρονη γυναίκα, βγήκε από το αυτοκινητόδρομο στον κόμβο της Κουλούρας. Εκεί τον περίμεναν αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί και του πέρασαν χειροπέδες.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια και παραβάσεις του ΚΟΚ.

