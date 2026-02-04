Χίος: Τι είπε ο υφυπουργός Ναυτιλίας για το ναυτικό δυστύχημα με τους 15 νεκρούς - Πώς συνέβη

Το σημείο που το σκάφος με τους μετανάστες χτύπησε το ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος

Στην ΕΡΤ μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας σχετικά με το ναυτικό δυστύχημα που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (3/2) ανοιχτά της Χίου με 15 νεκρούς και 25 τραυματίες.

Ο κ. Γκίκας ξεκίνησε λέγοντας πως η έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων είναι σε εξέλιξη, καθώς ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσα άτομα επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Γκίκας πρόκειται για ένα μικρό σκάφος, περίπου 7–8 μέτρων στο οποίο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία επέβαιναν στοιβαγμένα τουλάχιστον 39 άτομα, χωρίς σωσίβιο.

«Οι άνδρες του Λιμενικού έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να σώσουν ζωές ωστόσο συνέβη το τραγικό αυτό δυστύχημα με τους 15 νεκρούς», σημείωσε ο υφυπουργός ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην διαδικασία αναγνώρισης εισερχόμενου πλοίου στον ελλαδικό χώρο. Όπως ανέφερε ειδοποιήθηκε το σκάφος του Λιμενικού για το εισερχόμενο πλοίο και έσπευσε στην συγκεκριμένη περιοχή προκειμένου να κάνει την καθιερωμένη αναγνώριση.

Κατά της διάρκεια της αναγνώρισης διαπιστώθηκε ότι το δουλεμπορικό βρισκόταν στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και κοντά στην στεριά.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, οι άνδρες του λιμενικού προχώρησαν στη συνέχεια αρχικά στην οπτική αναγνώριση του σκάφους ενώ στη συνεχεια ακολουθεί ο έλεγχος.

Οι λιμενικοί απηυθύναν ηχητικό κάλεσμα από τα μεγάφωνα στο δουλεμπορικό να σταματήσει, ωστόσο ο οδηγός του δεν συμμορφώθηκε και στη συνέχεια οι λιμενικοί προχώρησαν σε σήμα με τα φώτα του λιμενικού σκάφους.

Σύμφωνα με τον κ. Γκίκα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναγνώρισης το δουλεμπορικό κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα αγνοώντας τις προειδοποιήσεις.

Πώς συνέβη το ναυτικό δυστύχημα

Ο κ. Γκίκας ανέφερε επίσης τις πρώτες εκτιμήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Όπως ανέφερε, οι πρώτες εκτιμήσεις από τους τοπικούς παράγοντες αλλά και από τις μαρτυρίες των λιμενικών που επέβαιναν στο σκάφος αναφέρουν ότι το δουλεμπορικό, αύξησε ξαφνικά ταχύτητα, έστριψε απότομα με αποτέλεσμα να γίνει πέσει στην δεξιά πλευρά του λιμενικού σκάφους και να σημειωθεί το ναυτικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός, δεν υπήρξε ανατροπή του σκάφους αλλά σύγκρουση η οποία οδήγησε στη συνέχεια στη βύθιση του δουλεμπορικού που ήταν φτιαγμένο από πολυεστερική γάστρα η οποία έσπασε μετά τη σύγκρουση με το μεγαλύτερων διαστάσεων σκάφος του Λιμενικού.

Όσον αφορά για το αν υπάρχει βίντεο από το δυστύχημα ο υφυπουργός ανέφερε ότι το σκάφος διαθέτει υπέρυθρη κάμερα η οποία ήταν κλειστή κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Ο υφυπουργός τόνισε στη συνέχεια ότι θα γίνει έρευνα με επαγγελματισμό και διαφάνεια ενώ σημείωσε πώς ήδη η εν λόγω διαδικασία έχει κινηθεί καθώς διατάχθηκε ΕΔΕ και σε βάρος του Μαροκινού διακινητή απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

