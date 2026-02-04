Χίος: Εντολή του εισαγγελέα για τη σύλληψη του Μαροκινού - Τον αναγνώρισαν ως διακινητή

Την ώρα που ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την τραγωδία στη Χίο, ο εισαγγελέας Χίου έδωσε εντολή για τη σύλληψη του Μαροκινού, τον οποίο υπέδειξαν ως διακινητή στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες.

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με βάση τον μέχρι στιγμής απολογισμό της τραγωδίας, που εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη περί τις 21.00 στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μερσινιδίου, στο Βροντάδο της ανατολικής Χίου, όπου πλεούμενο με άγνωστο ως τώρα αριθμό μεταναστών και προσφύγων συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται και οι φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί είναι μεγάλοι.

Σύμφωνα με την εκπομπή εκπομπή Live News, «Οι αξιωματικοί του λιμενικού θέτουν το χτεσινό συμβάν σε μια σειρά με άλλους εμβολισμούς από διακινητές, οι οποίοι κινδυνεύουν να καταδικαστούν μέχρι και σε ισόβια κάθειρξη σε περίπτωση που δικαστούν αν συλληφθούν. Έχουμε εκατοντάδες διακινητές μεταναστών στις ελληνικές φυλακές, και οι ίδιοι το γνωρίζουν αυτό.

Ο Μαροκινός θεωρείται πως είναι ο διακινητής. Σύμφωνα με τις αρχές και με μαρτυρίες από το νοσοκομείο, οι επιβαίνοντες έδωσαν περίπου 4.000 ευρώ ο καθένας, ενώ πράγματι υπήρξε εμβολισμός του λιμενικού σκάφους. Έπεσαν στην θάλασσα, οι οποίοι λόγω του καιρού φορούσαν βαριά ρούχα και βαριά παπούτσια. Ήταν όλοι από το Αφγανιστάν και δεν ήξεραν κολύμπι», ανέφερε στη συνέχεια ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Μετά την εφαρμογή του νέου νόμου, πολλοί ιατροδικαστές έσπευσαν στη Χίο, έτσι θα ξέρουμε την ακριβή αιτία θανάτου για κάθε θύμα. Κάποιοι ενδέχεται να πέθαναν και λόγω υποθερμίας. Για το θέμα των καμερών, όλα τα σκάφη έχουν θερμική κάμερα που βλέπει σε μεγάλη απόσταση προκειμένου να εντοπίζει τέτοιου είδους σκάφη. Ορισμένα έχουν και σταθερές που έχουν καταγραφικό. Ωστόσο, όπως στο περιστατικό της Πύλου, δεν λειτουργούσε το καταγραφικό εκεί. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει σύστημα καταγραφής από το σκάφος του λιμενικού που ενεπλάκη στο χτεσινό επεισόδιο. Πάντως είναι ξεκάθαρο ο εμβολισμός, σχεδόν κάθετα έγινε από το σκάφος των διακινητών».

Οι Αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πιθανόν αγνοουμένων καθώς παραμένει άγνωστος ο αριθμός των επιβαινόντων στο πλοιάριο. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, στις έρευνες συμμετέχουν πέντε περιπολικά σκάφη και ελικόπτερα.

Στις έρευνες για το ναυάγιο συμμετέχουν δύο ελικόπτερα INTIME NEWS

Ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN έφερε στο φως της δημοσιότητας βίντεο από τις έρευνες.

Στο Αρχηγείο του Λιμενικού η ΕΔΕ

Τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για την τραγωδία στη Χίο διέταξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας σε δήλωσή του εξέφρασε την οδύνη του για το ναυάγιο στη Χίο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, και χαρακτήρισε τους διακινητές «εχθρούς της χώρας».

Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι στα κυκλώματα, που «θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές» τόσο των «δύστυχων ανθρώπων» και των «στελεχών του Λιμενικού Σώματος».

Αναλυτικά η δήλωση Κικίλια για το ναυάγιο στη Χίο:

«Είναι ανείπωτη η θλίψη μας για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο. Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Κυρίες και κύριοι, οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές - και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος - που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.

Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου».

Επτά ιατροδικαστές και νεκροτόμοι εκτάκτως στο νησί

Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τέθηκε, κατόπιν εντολής του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης κρίσεων που αφορά το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, κατά το οποίο 15 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σύγκρουση σκάφους διακινητών με πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο έχει καταρτιστεί με τη γενική επιμέλεια της υπηρεσιακής γραμματέως Βασιλικής Γιαβή, προβλέπει τη μετάβαση στη Χίο εξειδικευμένης ομάδας τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων, προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός και η απρόσκοπτη εξέλιξη της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Την ίδια ώρα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί κεντρικό συντονιστικό όργανο υπό τον Γενικό Διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, με αντικείμενο την εποπτεία των διαδικασιών και τη διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών που προκύπτουν. Στο πλαίσιο της οργανωμένης αυτής κινητοποίησης, έχει συμφωνηθεί η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού, όπου θα παραμείνουν υπό φύλαξη έως την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης και την παράδοσή τους στους συγγενείς των θυμάτων.

Ειδικός αναλυτής στο Newsbomb

Τον ακήρυχτο πόλεμο του Αιγαίου με τις διαρκείς απόπειρες σκαφών, τα οποία μεταφέρουν μετανάστες, να προσεγγίσουν τα ελληνικά παράλια, έφερε για ακόμη μια φορά στο προσκήνιο η χθεσινοβραδινή τραγωδία στη Χίο.

Δεκαπέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με βάση τον μέχρι στιγμής απολογισμό της τραγωδίας, που εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη περί τις 21.00 στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μερσινιδίου, στο Βροντάδο της ανατολικής Χίου, όπου πλεούμενο με άγνωστο ως τώρα αριθμό μεταναστών και προσφύγων συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται και οι φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί είναι μεγάλοι.

Μιλώντας στο Newsbomb o Νίκος Λαγκαδιανός, αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος (ε.α.) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και αναλύει όλες τις παραμέτρους για αυτήν την ιδιότυπη μάχη του Αιγαίου.

«Από τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, στο χθεσινοβραδινό τραγικό περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου Χίου, ο χειριστής του ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε παράνομα τους μετανάστες, αφού έγινε αντιληπτός, αγνόησε επιδεικτικά τα ηχητικά και φωτεινά σήματα του σκάφους του Λιμενικού και αναστρέφοντας την πορεία του προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά σκάφους του Λιμενικού, με αποτέλεσμα την ανατροπή και τη βύθιση του δουλεμπορικού σκάφους, την απώλεια 15 μεταναστών και των τραυματισμό άλλων 25 αλλά και δύο στελεχών του Λιμενικού Σώματος», αναφέρει στο Newsbomb για τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ο Νικόλαος Λαγκαδιανός , Αντιναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

Τα αδίστακτα δίκτυα μετακίνησης μεταναστών

Ο κ. Λαγκαδιανός υπογραμμίζει στο Newsbomb, ότι το τραγικό αυτό περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου της Χίου, «έρχεται να υπενθυμίσει για μια ακόμα φορά με τον πιο δραματικό τρόπο ότι τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης μεταναστών, το τελευταίο που υπολογίζουν -στον βωμό του κέρδους- είναι η διαφύλαξη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί, δυστυχώς, πάγια τακτική των χειριστών ταχυπλόων σκαφών που μεταφέρουν μετανάστες, όταν γίνονται αντιληπτοί από τα σκάφη του Λιμενικού να αγνοούν τα ηχητικά και φωτεινά σήματα των περιπολικών προκειμένου να σταματήσουν για έλεγχο.

«Αντιθέτως κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, εκτελώντας άκρως επικίνδυνους χειρισμούς, προκειμένου να διαφύγουν στις απέναντι τουρκικές ακτές, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται κόστος σε ανθρώπινες ζωές», προσθέτει ο Αντιναύαρχος Λιμενικού (ε.α.).

«Το συμπέρασμα που αβίαστα προκύπτει από το τραγικό συμβάν είναι πως, στον “ακήρυχτο πόλεμο του Αιγαίου”, τα αδίστακτα εγκληματικά δίκτυα γίνονται άκρως επικίνδυνα προκειμένου να φέρουν εις πέρας την παράνομη όσο και επικερδή δραστηριότητα τους. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος από την πλευρά τους δίνουν μια καθημερινή επίπονη μάχη, κάτω από ιδιαιτέρως αντίξοες συνθήκες, για τη σύλληψη των διακινητών και την εξάρθρωση των δικτύων αυτών», καταλήγει μιλώντας στο Newsbomb.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για την τραγωδία στη Χίο

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή αναφέρει για το τραγικό περιστατικό με τους 15 νεκρούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χίο:

«Τις βραδινές ώρες χθες, ένα φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο (Τ/Χ) σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του Τ/Χ δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του Τ/Χ στην πλάγια δεξιά πλευρά του ΠΛΣ. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το Τ/Χ ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα (04) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το σημείο που το σκάφος με τους μετανάστες χτύπησε το ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος Λιμενικό Σώμα

Συνολικά είκοσι πέντε (25) αλλοδαποί (7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι) περισυλλέχθηκαν από ένα Π.Λ.Σ. τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του ΠΛΣ (1 άντρας και 1 γυναίκα).

Ο άνδρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 σοροί (11 αντρών και 3 γυναικών). Οι σοροί μεταφέρθηκαν με τα ΠΛΣ στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι σοροί είναι δεκαπέντε (15).

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε (05) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ»

