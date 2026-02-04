Τραγωδία στη Χίο: Το ταχύπλοο εμβόλισε το Λιμενικό, δεν έπεσαν καν προειδοποιητικές βολές

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η τραγωδία με τους 15 νεκρούς στη Χίο, υπήρξε άμεση κινητοποίηση ενώ ενημερώθηκε και το Μέγαρο Μαξίμου από τον αρμόδιο Υπουργό Βασίλη Κικίλια.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πρώτη μέριμνα ήταν η διάσωση όσων είχαν πέσει στη θάλασσα και η μεταφορά των τραυματιών κάτι που έγινε πολύ γρήγορα καθώς το δυστύχημα πραγματοποιήθηκε πολύ κοντά, μόλις ενάμιση μίλι από το νησί.

Όσον αφορά τα αίτια της τραγωδίας, σύμφωνα με ανώτατη πηγή του υπουργείου που μίλησε στο Newsbomb, το συγκεκριμένο σκάφος ήταν υπερφορτωμένο με 35 άτομα από τα οποία τα 11 ήταν ανήλικοι και όταν εντοπίστηκε δεν υπάκουσε στα σήματα του Λιμενικού.

Το σημείο που το σκάφος με τους μετανάστες χτύπησε το ταχύπλοο του Λιμενικού Σώματος Λιμενικό Σώμα

Μάλιστα σύμφωνα με την ίδια πηγή , ανέστρεψε την πορεία του και προσέκρουσε στο περιπολικό σκάφος με αποτέλεσμα να βυθιστεί και οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν, η αρμόδια πηγή επισημαίνει πως το χτύπημα το οποίο φαίνεται στο πλάι του λιμενικού σκάφους αποδεικνύει και την προσπάθεια εμβολισμού του από τους διακινητές. Όπως επισημαίνει μάλιστα δεν υπήρξαν ούτε προειδοποιητικές βολές κάτι που δείχνει ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα.

Από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στη βάρκα όλοι ήταν από το Αφγανιστάν ενώ υπήρχε και ένας Μαροκινός, ο ρόλος του οποίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή και εξετάζεται.

Ήδη διεξάγονται έρευνες για το γεγονός το οποίο έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα δυστυχημάτων που έχουν ως αποτέλεσμα των χαμό εκατοντάδων μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν στη χώρα μας από τη γειτονική Τουρκία.

