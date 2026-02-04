Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί μετανάστες μετά τη σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το σοβαρό θαλάσσιο περιστατικό που σημειώθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ της Τρίτης (3/2), στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου της Χίου, όπου ταχύπλοο σκάφος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

15 νεκροί μετανάστες και δύο έμβρυα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Όπως έγινε γνωστό, ένας ακόμη μετανάστης υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό των νεκρών.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου έχουν μεταφερθεί συνολικά 25 άτομα. Πρόκειται για 23 παράτυπους μετανάστες, ανάμεσά τους επτά παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες, καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Από τους διακομισθέντες μετανάστες, τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, φέροντας βαριά τραύματα, όπως ρήξη ήπατος, πνευμοθώρακα, ρήξη νεφρού και σπλήνα, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΚΑΒ, μεταξύ των διακομισθέντων στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου περιλαμβάνονται δύο έγκυες γυναίκες. Όπως διαπιστώθηκε μετά τις ιατρικές εξετάσεις, τα έμβρυα που κυοφορούσαν είναι νεκρά.

Οι υπόλοιποι διακομισθέντες, όπως και τα στελέχη του Λιμενικού, βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι δύο τραυματίες από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος νοσηλεύονται με εξάρθρωση ώμου και εγκεφαλική διάσειση, αντίστοιχα.

Ερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, στο περιστατικό ενεπλάκη ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες, το οποίο συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοικτά της Χίου για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων μεταναστών. Στην περιοχή επιχειρούν τέσσερα σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτες δύτες, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, που συμμετέχει στις έρευνες από αέρος.

Παράλληλα, διασώστες του ΕΚΑΒ, με τη συνδρομή πέντε ασθενοφόρων, παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο δήμαρχος Χίου, Γιώργος Μαλαφής, μιλώντας στο Mega News, τόνισε ότι όλοι οι γιατροί, είτε εφημερεύουν είτε όχι είναι ήδη στο νοσοκομείο. «Αυτή τη στιγμή, γίνεται η διαλογή των περιστατικών», είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον δύο από τους τραυματίες αναμένεται να μπουν άμεσα στο χειρουργείο.

Σε ερώτηση αν θα ενισχυθεί το νοσοκομείο και με γιατρούς από άλλες περιοχές, ο δήμαρχος απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή το διαχειριζόμαστε».

