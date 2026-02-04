Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί μετανάστες μετά τη σύγκρουση λέμβου με σκάφος του Λιμενικού

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοικτά του νησιού, ενώ δεκάδες άτομα έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις Αρχές.

Newsbomb

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί μετανάστες μετά τη σύγκρουση λέμβου με σκάφος του Λιμενικού
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοικτά της Χίου, για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, η οποία συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Λιμενικού, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στις 21:00, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μυρσινίδι. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο στην οποία επέβαιναν μετανάστες. Όπως αναφέρεται από τις ίδιες πηγές, ο διακινητής - χειριστής της λέμβου κινήθηκε προς το περιπολικό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση. Από το συμβάν, το σύνολο των επιβαινόντων έπεσε στη θάλασσα.

15 νεκροί μετανάστες και δύο έμβρυα

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 15 νεκροί από τη θαλάσσια περιοχή του Μυρσινιδίου. Πρόκειται για 11 άνδρες και τέσσερις γυναίκες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι 14 σοροί θα παραληφθούν για να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, ενώ το 15ο άτομο υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου έχουν διακομισθεί συνολικά 26 άτομα. Ειδικότερα, πρόκειται για 24 παράτυπους μετανάστες, εκ των οποίων επτά είναι παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες, καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Παράλληλα, νεκρά διαπιστώθηκε ότι είναι τα έμβρυα που κυοφορούσαν δυο γυναίκες μετανάστριες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου τραυματισμένες.

Συνολικά τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες χειρουργούνται με σοβαρά τραύματα που περιλαμβάνουν ρήξη ήπατος, πνευμοθώρακα, ρήξη νεφρού και σπλήνα, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όλοι οι υπόλοιποι, όπως και τα στελέχη του Λιμενικού, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν σε θαλάμους για νοσηλεία.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, με τη συνδρομή πέντε ασθενοφόρων, παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη κατά την οποία συμμετέχουν τέσσερα πλωτά του Λιμενικού, ένα ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτες δύτες και από αέρος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο δήμαρχος Χίου, Γιώργος Μαλαφής, μιλώντας στο Mega News, τόνισε ότι όλοι οι γιατροί, είτε εφημερεύουν είτε όχι είναι ήδη στο νοσοκομείο. «Αυτή τη στιγμή, γίνεται η διαλογή των περιστατικών», είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον δύο από τους τραυματίες αναμένεται να μπουν άμεσα στο χειρουργείο.

Σε ερώτηση αν θα ενισχυθεί το νοσοκομείο και με γιατρούς από άλλες περιοχές, ο δήμαρχος απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή το διαχειριζόμαστε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στη δημοσιονομική παράλυση

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τραμπ: Ο Πούτιν θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

00:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Δίκιο έχει ο Γιαννακόπουλος, είναι σαν εμένα»

00:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: Το μήνυμα σε Σλούκα - «Πάμε αρχηγέ, σήμερα το turning point»

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί μετανάστες μετά τη σύγκρουση λέμβου με σκάφος του Λιμενικού

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Φουλ για εξάδα ο Παναθηναϊκός, «φρέναρε» ο Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Έπσταϊν: Ο πρίγκιπας Έντουαρντ απαντά δημόσια για το σκάνδαλο που εμπλέκεται ο αδελφός του, Άντριου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νοικιάζουν σπίτια «τρώγλες» και μετά τους διώχνουν για το Airbnb

23:47ΥΓΕΙΑ

Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D αυξάνουν τον κίνδυνο νοσηλείας

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το απίθανο buzzer beater του Γκραντ που «πάγωσε» την Ρεάλ!

23:38WHAT THE FACT

Viral επιβάτες που μετέτρεψαν πτήση σε «εκκλησιαστική λειτουργία», κηρύττοντας για 3 ώρες

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Πράσινη εποποιία και τέζα η Ρεάλ

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος στις 4 και 5 Φεβρουαρίου

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Χίου: «Όλοι οι γιατροί είναι στο νοσοκομείο - Ετοιμάζονται τα χειρουργεία»

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Στους 14 οι νεκροί

23:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Χειμώνας χωρίς υπερβολές» - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου

23:02ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Δένδια – Χέγκσεθ: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία και ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων

22:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με Ιταλία η Εθνική για το χάλκινο - Εύκολα στον τελικό η Ολλανδία

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η ιστορία μιας φωτογραφίας από την παρέλαση του 1963 που ξυπνά αναμνήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί μετανάστες μετά τη σύγκρουση λέμβου με σκάφος του Λιμενικού

22:37LIFESTYLE

Μαρία Σάκκαρη: Πότε και που θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Στους 14 οι νεκροί

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ - Πυροβολήθηκε στον κήπο του

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81: Πράσινη εποποιία και τέζα η Ρεάλ

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα yoga ανατίναξε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων που δεν της έδιναν δανεικά - Βίντεο ντοκουμέντο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση Έπσταϊν-Φέργκιουσον: «Παντρέψου με», από το φλερτ στην οικονομική βοήθεια - Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι στο «φως»

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

00:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Φουλ για εξάδα ο Παναθηναϊκός, «φρέναρε» ο Ολυμπιακός – Όλα τα αποτελέσματα

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα» λέει ο πατέρας του 27χρονου

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Ολυμπιακός: Οπαδός έβρισε τον Μπαρτζώκα και αυτός ανέβηκε έξαλλος στην εξέδρα (vid)

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 4 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Ένας τυχερός κερδίζει 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ