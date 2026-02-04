Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί μετανάστες μετά τη σύγκρουση λέμβου με σκάφος του Λιμενικού

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοικτά της Χίου, για τον εντοπισμό αγνοουμένων μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο, η οποία συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Λιμενικού, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στις 21:00, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μυρσινίδι. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε λέμβο στην οποία επέβαιναν μετανάστες. Όπως αναφέρεται από τις ίδιες πηγές, ο διακινητής - χειριστής της λέμβου κινήθηκε προς το περιπολικό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση. Από το συμβάν, το σύνολο των επιβαινόντων έπεσε στη θάλασσα.

15 νεκροί μετανάστες και δύο έμβρυα

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 15 νεκροί από τη θαλάσσια περιοχή του Μυρσινιδίου. Πρόκειται για 11 άνδρες και τέσσερις γυναίκες.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι 14 σοροί θα παραληφθούν για να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου, ενώ το 15ο άτομο υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου έχουν διακομισθεί συνολικά 26 άτομα. Ειδικότερα, πρόκειται για 24 παράτυπους μετανάστες, εκ των οποίων επτά είναι παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες, καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Παράλληλα, νεκρά διαπιστώθηκε ότι είναι τα έμβρυα που κυοφορούσαν δυο γυναίκες μετανάστριες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου τραυματισμένες.

Συνολικά τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες χειρουργούνται με σοβαρά τραύματα που περιλαμβάνουν ρήξη ήπατος, πνευμοθώρακα, ρήξη νεφρού και σπλήνα, καθώς και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όλοι οι υπόλοιποι, όπως και τα στελέχη του Λιμενικού, βρίσκονται σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν σε θαλάμους για νοσηλεία.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ, με τη συνδρομή πέντε ασθενοφόρων, παραμένουν σε ετοιμότητα, καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη κατά την οποία συμμετέχουν τέσσερα πλωτά του Λιμενικού, ένα ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτες δύτες και από αέρος, ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο δήμαρχος Χίου, Γιώργος Μαλαφής, μιλώντας στο Mega News, τόνισε ότι όλοι οι γιατροί, είτε εφημερεύουν είτε όχι είναι ήδη στο νοσοκομείο. «Αυτή τη στιγμή, γίνεται η διαλογή των περιστατικών», είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον δύο από τους τραυματίες αναμένεται να μπουν άμεσα στο χειρουργείο.

Σε ερώτηση αν θα ενισχυθεί το νοσοκομείο και με γιατρούς από άλλες περιοχές, ο δήμαρχος απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή το διαχειριζόμαστε».

