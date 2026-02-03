Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Στους 14 οι νεκροί

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε εμπλοκή με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες και σχετίζεται με κύκλωμα διακινητών.

Oι νεκροί από το συμβάν ανέρχονται στους 14, ενώ η έρευνα εντοπισμού και διάσωσης συνεχίζεται.

Σύμφωνα με το politischios.gr οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ για συμβάν ήταν άμεση. Στο νοσοκομείο έχουν διακομισθεί 19 άτομα μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα, εφτά παιδιά καθώς επίσης και 2 στελέχη του Λιμενικού. Ο ένας λιμενικός έχει κάκωση στο χέρι, ενώ μία γυναίκα λιμενικός φέρει κάκωση στο κεφάλι. Σημειώνεται ότι όλοι είναι σε καλή κατάσταση.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα, μιας και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας- διάσωσης.

Οι πρώτες εικόνες από το νοσoκομείο

Στη Χίο, οι γιατροί του τοπικού νοσοκομείου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες μετά από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε με διακινητές μεταναστών και το Λιμενικό.

Η κατάσταση απαιτεί άμεσες ιατρικές παρεμβάσεις, καθώς το νοσοκομείο προετοιμάζεται για χειρουργεία.

Ο Δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, διαβεβαίωσε ότι όλοι οι γιατροί είναι παρόντες και έτοιμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. «Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχουν μαζευτεί όλοι οι γιατροί, έχουν μαζευτεί οι πάντες που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να γίνουν επείγοντα χειρουργεία, ήδη έχουμε ξεχωρίσει δύο που θα μπουν τώρα και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα την κατάσταση αυτή».

Πώς συνέβη το περιστατικό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα. Σημειώνεται ωστόσο ότι έως τώρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα του τι ακριβώς συνέβη.

