Ικαρία: Εντοπίστηκε σορός 4χρονου αγοριού από ναυάγιο λέμβου με μετανάστες
Περίπου 50 μετανάστες αποβιβάστηκαν στην περιοχή Περδίκι
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα 4χρονο αγόρι εντόπισαν νεκρό το Σάββατο (24/01) στην Ικαρία πλωτά μέσα που συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, μετά την αποβίβαση περίπου 50 μεταναστών στην περιοχή Περδίκι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν ήδη διασωθεί 45 άτομα, τέσσερα εκ των οποίων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Ικαρίας.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:08 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Australian Open: Εύκολα στους «16» ο Τζόκοβιτς
14:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος: Φορτηγό… μπούκαρε σε λογιστικό γραφείο
12:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ