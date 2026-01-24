Ικαρία: Εντοπίστηκε σορός 4χρονου αγοριού από ναυάγιο λέμβου με μετανάστες

Ένα 4χρονο αγόρι εντόπισαν νεκρό το Σάββατο (24/01) στην Ικαρία πλωτά μέσα που συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, μετά την αποβίβαση περίπου 50 μεταναστών στην περιοχή Περδίκι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν ήδη διασωθεί 45 άτομα, τέσσερα εκ των οποίων μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Ικαρίας.

