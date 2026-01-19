Τέλος στα σενάρια περί «νομιμοποίησης» 90.000 παράτυπων μεταναστών – Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Κατηγορηματική διάψευση έρχεται από κυβερνητικές πηγές απέναντι σε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για δήθεν νομιμοποίηση 90.000 παράνομων μεταναστών, χαρακτηρίζοντάς τα ως fake news.

Στην πραγματικότητα, το νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση δεν αφορά σε καμία περίπτωση άτομα που εισήλθαν παράνομα στη χώρα, αλλά απευθύνεται αποκλειστικά σε μετανάστες που διαθέτουν νόμιμο καθεστώς διαμονής. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στη χώρα διαμένουν συνολικά 793.000 νόμιμοι μετανάστες. Από αυτούς, περίπου 293.000 βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς αναμονής, είτε για την ανανέωση των αδειών τους είτε για την ολοκλήρωση του απαραίτητου διοικητικού ελέγχου.

Πλεύρης: Ξεμπλοκάρουν 90.000 εκκρεμείς άδειες διαμονής μεταναστών

Ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε πως μέσα στο επόμενο διάστημα θα ξεμπλοκάρουν 90.000 εκκρεμείς άδειες διαμονής μεταναστών. Ειδικότερα, σε συνέντευξη που έδωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ανέφερε τις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο σε μετανάστες και κράτος, με στόχο την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών στην έκδοση και ανανέωση αδειών διαμονής, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την κάλυψη αναγκών της ελληνικής οικονομίας σε εργατικό δυναμικό. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το επόμενο διάστημα.

Επιτάχυνση διαδικασιών, όχι «νομιμοποίηση»

Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η ψηφιακή επιτάχυνση των διαδικασιών για όσους έχουν ήδη υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Συγκεκριμένα:

Δεν νομιμοποιείται κανένας πολίτης τρίτης χώρας που εισήλθε παράνομα.

Επισπεύδεται ο έλεγχος των εκκρεμών αιτήσεων ανανέωσης για όσους βρίσκονται ήδη νόμιμα στην Ελλάδα.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Να σημειωθεί πως από τον περασμένο Σεπτέμβριο, το νομοθετικό πλαίσιο έχει γίνει ακόμα πιο αυστηρό, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα νομιμοποίησης για όσους εισέρχονται παράνομα στην επικράτεια. Πλέον, όποιος εισέρχεται ή παραμένει στη χώρα χωρίς τα νόμιμα έγγραφα έρχεται αντιμέτωπος με ποινικές κυρώσεις (ποινή φυλάκισης) και άμεση απέλαση από τη χώρα.

Συνεπώς, η μεταρρύθμιση αφορά αποκλειστικά την εύρυθμη λειτουργία του κράτους απέναντι στους νόμιμα διαμένοντες, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο και βάζοντας οριστικό τέλος στην παραπληροφόρηση.

