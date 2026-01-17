Συνεχείς οι διασώσεις μεταναστών στην Κρήτη – Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε σκάφος ανοιχτά της Γαύδου

Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκονται οι λιμενικές αρχές νότια της Κρήτης, καθώς σήμερα (17/1) καταγράφηκαν τέσσερα διαφορετικά περιστατικά άφιξης και διάσωσης μεταναστών, με επίκεντρο τη Γαύδο και την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι, όταν πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε σκάφος με 31 αλλοδαπούς στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μέσα στη λέμβο βρισκόταν και η σορός ενός άνδρα.

Οι διασωθέντες, μαζί με τη σορό, μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι του Καραβέ και στη συνέχεια στην Παλαιόχωρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχών, αργότερα το βράδυ αναμένεται να μεταφερθούν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς στα Χανιά, όπου λειτουργεί χώρος προσωρινής φιλοξενίας. Σημειώνεται ότι οι συνθήκες στο κέντρο κράτησης είνια ιδιαίτερα πιεστικές καθώς ο συνολικός αριθμός ξεπερνά πλέουν τους 700.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, μέσα στην ημέρα καταγράφηκαν τρία ακόμη περιστατικά αφίξεων σκαφών μεταναστών στη Γαύδο. Σε μία από αυτές νωρίτερα, σκάφος με 79 αλλοδαπούς –όλοι άνδρες– εντοπίστηκε και οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ και στη συνέχεια σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, ενώ η ξύλινη λέμβος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους κατασχέθηκε.

Παράλληλα, τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία Τρυπητή ακόμη 79 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 72 άνδρες και 7 γυναίκες. Και σε αυτή την περίπτωση, οι μετανάστες οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο λιμάνι Καραβέ, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων να έχει αναλάβει την προανακριτική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε και ανατολικότερα, στο Ηράκλειο. Νωρίς το πρωί, 34 άτομα διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή των Καλοί Λιμένες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επρόκειτο για 27 άνδρες, 1 γυναίκα και 6 παιδιά, με καταγωγή από Μπανγκλαντές, Αίγυπτο, Σουδάν και Νότιο Σουδάν.

