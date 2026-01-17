Καιρός: Στην «κατάψυξη» η Μαγνησία - Χιονόπτωση στα Χάνια Πηλίου

Χιονόπτωση σημειώνεται στα ορεινά της Μαγνησίας από το μεσημέρι του Σαββάτου που είχε ως αποτέλεσμα η κορυφή του του βουνού των Κενταύρων «ντύνεται» στα άσπρα. Αυτήν την ώρα σημειώνεται ασθενής χιονόπτωση και στα Χάνια Πηλίου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας σε συνεργασία με την Αστυνομία και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, σημειώνεται ότι η κίνηση των οχημάτων μέχρι αυτήν τη ώρα διεξάγεται κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα.

Η θερμοκρασία από νωρίς το πρωί στην Μαγνησία έχει πέσει κατακόρυφα. Η περιοχή αλλά και άλλε περιοχές της χώρας, μπήκαν… στην κατάψυξη, με τις μετεωρολογικές προγνώσεις να μην αποκλείουν χιονοπτώσεις και σε ημιορεινές περιοχές.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για αύριο Κυριακή 18 Ιανουαρίου προβλέπονται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά, και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής, της κεντρικής Μακεδονίας και τη Θεσσαλίας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 6 με 8 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 10, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου τις Κυκλάδες τους 13 με 14 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

