Λάρισα: Έκανε όπισθεν και τραυμάτισε τρίχρονο κοριτσάκι– Νοσηλεύεται στο νοσοκομείo

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) ένα κοριτσάκι τριών ετών.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το κοριτσάκι που διέμενε σε χωριό του δήμου Τυρνάβου, υπό συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από όχημα που έκανε όπισθεν. Το αυτοκίνητο φέρεται να οδηγούσε στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Άμεσα έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

