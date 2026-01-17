Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Εξετάζεται ερωτική αντιζηλία ως κίνητρο του δράστη

Ερωτική αντιζηλία φαίνεται να βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη στην Αιτωλοακαρνανία, με δράστη έναν 44χρονο άνδρα.

Η τοπική κοινότητα του Λιθοβουνίου παραμένει σοκαρισμένη από το αιματηρό περιστατικό, καθώς το θύμα ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων ήταν «η ψυχή του χωριού».

Το έγκλημα σημειώθηκε στη θέση Αρβανίτης Μακρυνείας, κοντά στο Λιθοβούνι. Ο 44χρονος φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και να τον πυροβόλησε επανειλημμένα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να είχαν δώσει ραντεβού στο σημείο, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα, ο κοινοτάρχης είχε μέσα στο αυτοκίνητό του μία καραμπίνα.

Μεταξύ των δύο αντρών τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει ρήξη, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι υπήρχαν αρκετές εντάσεις και φιλονικίες μεταξύ τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής όταν και είδε το όχημα του δράστη να περνά μπροστά του, κινούμενο προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα.

Φέρεται να τον ακολούθησε με το δικό του όχημα, δίχως να έχει αποσαφηνιστεί προς ώρας τι ακριβώς συνέβη στο χρονικό σημείο εκείνο.

«Το όχημα δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς. Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω», ανέφερε στο agrinionews.gr ο πρόεδρος της Μεσάριστας, Κωνσταντίνος Δασκαλής. Όπλο φέρεται να βρέθηκε και στο όχημα του 50χρονου θύματος.

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι. «Συγκλονιστήκαμε και όλο το χωριό. Δεν ξέρουμε αν είχαν διαφωνίες. Τους γνωρίζαμε, καλά παιδιά ήταν και οι δύο», ανέφερε κάτοικος.

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και η γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος, όπως μεταδίδει το agriniopress.

Διαβάστε επίσης