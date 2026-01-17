Αιτωλοακαρνανία: Παραδόθηκε ο δράστης - Είχε προσωπικές διαφορές με τον 50χρονο

Προσωπικές διαφορές φαίνεται πως βρίσκονται πίσω από την άγρια δολοφονία του 50χρονου προέδρου της τοπικής κοινότητας Λιθοβουνίου Μακρυνείας Αιτωλοακαρνανίας, με τις Αρχές να εστιάζουν στον 44χρονο δράστη, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, ο 44χρονος φέρεται να ήταν εκείνος που επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Αστυνομία, υποστηρίζοντας πως πυροβόλησε το θύμα και πως ήταν πίσω από τη δολοφονία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος είχε στήσει καρτέρι σε ερημική περιοχή, περιμένοντας τον 50χρονο να περάσει από το σημείο με το αυτοκίνητό του.

Όταν το όχημα του προέδρου της κοινότητας έφτασε στο σημείο, ο 44χρονος φέρεται να άνοιξε πυρ, πυροβολώντας τουλάχιστον τρεις φορές μέσα στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 50χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν κακές σχέσεις εδώ και καιρό, με έντονες προσωπικές αντιπαραθέσεις, γεγονός που φαίνεται να οδήγησε στο τραγικό περιστατικό.

Διαβάστε επίσης